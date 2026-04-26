หลากหลายเรื่องราว: จากความรัก ความยุติธรรม วิทยาศาสตร์ สู่ศิลปะและสุขภาพ

รวมเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้ ทั้งเรื่องความสัมพันธ์ที่สั่นคลอน นวัตกรรมอาหารไทย การต่อสู้ทางความคิดของนักวิทยาศาสตร์ เพลงลูกทุ่งยอดนิยม ละครรักย้อนประวัติศาสตร์ และข้อมูลสุขภาพที่เป็นประโยชน์
เรื่องราวหลากหลายในวันนี้เริ่มต้นด้วยความยุติธรรมที่ยังคงเป็นที่กล่าวขาน เปรียบเสมือนเปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์ แต่ในขณะเดียวกัน ชีวิตจริงก็เต็มไปด้วยความซับซ้อนและความไม่แน่นอน อย่างเรื่องราวของอ้นและจิระ คู่รักวัย 54 และ 55 ปี ที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี ความสัมพันธ์ ของพวกเขาเริ่มสั่นคลอน ความเงียบที่เข้ามาแทนที่เสียงหัวเราะ ความเครียดที่สะสมจนส่งผลกระทบต่อการนอนหลับ ทำให้ทั้งสองต้องเผชิญหน้ากับคำถามสำคัญว่า ความรักที่เคยมีนั้นยังคงอยู่หรือไม่ ในอีกด้านหนึ่ง เราได้พบกับฝ้าย อดีตนักจิตบำบัด ผู้ซึ่งถูกทาบทามให้มาสอนวิชาความสุข แต่การจะนำพาผู้อื่นไปสู่ความสุขนั้น กลับเป็นเรื่องที่ท้าทายยิ่งกว่าที่คิด นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวของนวัตกรรมที่น่าสนใจอย่าง “ZOIPOCKET” ข้าวซอยเส้นผักแว่นฟรีซดราย ผลงานจากวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จ.
ลำพูน ที่แสดงให้เห็นถึงความสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นของคนรุ่นใหม่ และความตื่นเต้นของการแข่งขัน Hoop Takraw Super Match ที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต โลกแห่งวิทยาศาสตร์ก็ไม่พลาดที่จะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างไอน์สไตน์และนักฟิสิกส์คนอื่นๆ ในการทำความเข้าใจฟิสิกส์ควอนตัม นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวของนักวาดการ์ตูนที่กำลังเผชิญกับความกังวลและความไม่แน่นอนในชีวิต ทั้งเรื่องงานและความสัมพันธ์ และความเคลื่อนไหวในวงการเพลงลูกทุ่งกับเพลงฮิตจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ ไม่ว่าจะเป็น 'สิเทน้องให้บอกแน' ของต่าย อรทัย หรือ 'ดอกจานประหารใจ' ของมนต์แคน แก่นคูณ รวมถึงเรื่องราวความรักที่กำลังจะเริ่มต้นในละคร 'จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี' ที่มีก๊อต จิรายุ เป็นนักแสดงนำ และประเด็นสุขภาพที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยง พร้อมทั้งสารคดีที่พาเราไปสำรวจเรื่องราวของคนไทยและวัฒนธรรมที่หลากหลา
