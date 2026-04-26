หลากหลายเรื่องราว: จากความรัก ความยุติธรรม วิทยาศาสตร์ สู่ศิลปะและวัฒนธรรม

รวมเรื่องราวที่น่าสนใจหลากหลาย ทั้งเรื่องความสัมพันธ์ ความยุติธรรม การแข่งขันกีฬา วิทยาศาสตร์ ดนตรี และสารคดีที่สะท้อนถึงความเป็นไทย
เรื่องราวหลากหลายในวันนี้เริ่มต้นด้วยความยุติธรรมที่หยั่งรากลึกในจิตใจของ เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ขุนนางผู้เปี่ยมด้วยความเฉลียวฉลาดและซื่อสัตย์สุจริตในสมัยราชวงศ์ซ่ง แต่ท่ามกลางความยุติธรรมนั้น กลับมีเรื่องราว ความรัก ที่สั่นคลอนหัวใจของอ้นและจิระ คู่รักวัย 54 และ 55 ปี ที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี ความสัมพันธ์ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ กลับค่อยๆ เงียบลง ความเครียดสะสมทำให้ทั้งสองต้องเผชิญกับความไม่สบายใจ และคำถามที่ว่า ความรัก ยังคงอยู่หรือไม่ ในขณะเดียวกัน ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัด ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ในการเป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข แม้จะตั้งใจมอบความรู้และความเข้าใจในตนเองให้กับนักศึกษา แต่เส้นทางนี้กลับไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิด นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันชิงแชมป์ Hoop Takraw Super Match รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2569 และรายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ ที่จะพาผู้ชมไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างไอน์สไตน์และนักฟิสิกส์คนอื่นๆ เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดบิดาแห่งควอนตัมจึงต้องท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น เรื่องราว ความรัก ยังคงดำเนินต่อไปผ่านบทเพลงลูกทุ่งอีสานที่เข้าถึงหัวใจคนไทย ไม่ว่าจะเป็นเพลง 'สิเทน้องให้บอกแน' ของต่าย อรทัย, 'ดอกจานประหารใจ' ของมนต์แคน แก่นคูณ, 'ขอแค่รู้ข่าว' ของเอกราช สุวรรณภูมิ, หรือ 'ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา' ของมนต์แคน แก่นคูณ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวของนุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหารที่ต้องเผชิญกับความเข้มงวดของหัวหน้าเชฟปกรณ์ และละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ที่นำแสดงโดยก๊อต จิรายุ ซึ่งจะพาผู้ชมย้อนเวลากลับไปสัมผัสเรื่องราว ความรัก ย้อนประวัติศาสตร์ พร้อมเพลงประกอบละคร 'เสน่หา' ที่ขับร้องโดยจีรภัทร จันทร์แจ้ง และยังมีข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต รวมถึง สารคดี 'เธอ เขา เรา ใคร' ที่จะพาผู้ชมสำรวจเรื่องราวของคนไทยในแผ่นดิ.
