หลากหลายเรื่องราวที่น่าติดตาม: จากความรักที่สั่นคลอน สู่ปัญหาฝุ่น PM2.5 และเรื่องราวสุขภาพ

หลากหลายเรื่องราวที่น่าติดตาม: จากความรักที่สั่นคลอน สู่ปัญหาฝุ่น PM2.5 และเรื่องราวสุขภาพ
ความสัมพันธ์ฝุ่น PM2.5สุขภาพ
📆4/23/2026 8:07 PM
📰ThaiPBSNews
สรุปข่าวสารที่น่าสนใจในหลากหลายแวดวง ทั้งเรื่องความสัมพันธ์ ปัญหาสังคม สุขภาพ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และวงการบันเทิง

เรื่องราวหลากหลายแวดวงเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา เริ่มจาก ความสัมพันธ์ ที่ต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง เมื่ออ้นและจิระ คู่รักวัย 54 และ 55 ปี ที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี ต้องตั้งคำถามถึงความรักที่เคยมี เสียงหัวเราะที่เคยสดใสค่อยๆ จางหายไป ความเงียบเข้าปกคลุม และความกังวลเริ่มกัดกินจิตใจของอ้นจนนอนไม่หลับ ความสัมพันธ์ ที่เคยราบรื่นเริ่มสั่นคลอน และทั้งสองต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าความรักอาจไม่ได้คงเดิมเสมอไป ในขณะเดียวกัน แวดวงการศึกษาและจิตวิทยา ก็มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัด ได้รับการทาบทามให้เป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข ซึ่งมุ่งเน้นการทำความเข้าใจตนเอง แต่งานนี้กลับไม่ง่ายอย่างที่คิด นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.

5 เมื่อยศชนันได้ลงพื้นที่เชียงใหม่เพื่อเยี่ยมชมนวัตกรรมห้องปลอดฝุ่น ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก และกำลังถูกนำไปติดตั้งในหลายพื้นที่ แต่ก็ยังมีอุปสรรคในการดูแลประชาชนในช่วงวิกฤตฝุ่น และการเชื่อมโยงนวัตกรรมนี้เข้ากับนโยบายของรัฐบาล ด้านสุขภาพและความรู้ทั่วไป มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแมกนีเซียม ว่าการได้รับแมกนีเซียมมากเกินไปอาจเป็นอันตราย และยังมีการตอบคำถามเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ว่ามีผลกระทบต่อฟันและเหงือกหรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีการสำรวจการต่อสู้ทางความคิดของไอน์สไตน์ในการวางรากฐานฟิสิกส์ควอนตัม ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจวิทยาศาสตร์ และในวงการบันเทิงก็มีข่าวคราวของนักแสดง ก๊อต จิรายุ ที่รับบทบาทใหม่ในละครเรื่อง 'จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี' ซึ่งเป็นละครรักย้อนประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีเพลงลูกทุ่งสไตล์อีสานที่ได้รับความนิยมจากนักร้องหลายคน เช่น ต่าย อรทัย, มนต์แคน แก่นคูณ และ เอกราช สุวรรณภูมิ และยังมีเรื่องราวของนุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟที่ต้องเผชิญกับปัญหาในการทำงาน และหลิวที่ต้องการทวงความยุติธรรมให้กับครอบครัวของเธอ สุดท้ายนี้ ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยง และสารคดีที่สำรวจเรื่องราวของคนไทยในแผ่นดิ

ความสัมพันธ์ ฝุ่น PM2.5 สุขภาพ วิทยาศาสตร์ บันเทิง

 

เชียงใหม่ติดท็อป 3 เมืองมลพิษโลก 22/04/69 วิกฤตฝุ่น PM2.5
สู่ทศวรรษที่ 3 สู้วิกฤติฝุ่นไฟ ถึงเวลายกระดับสู่ชุดความคิดใหม่ปัญหาฝุ่น PM2.5 ไทยมีมานาน 20 ปีแล้ว แต่ยังประสิทธิภาพการแก้ไข ขาดเอกภาพ การทำงานไม่สอดคล้องกัน จึงควรยกระดับการแก้ปัญหาด้วย ชุดความคิดใหม่เชิงโครงสร้าง 5 ด้าน
วิกฤติไฟป่าและฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือถูกยกระดับเป็นวาระแห่งชาติสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5 ในภาคเหนือทวีความรุนแรง รัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขแบบบูรณาการ มุ่งเน้นสุขภาพประชาชนและควบคุมการเผาให้เป็นศูนย์
หอการค้า ผนึก 100 องค์กร ดัน Traceability คุมต้นทุน หยุดเผาลด PM2.5หอการค้าไทยจับมือภาคเอกชน 100 องค์กร ประกาศปฏิญญารับวัน Earth Day ขับเคลื่อน Traceability หยุดเผา ลด PM2.5 ยกระดับเกษตรไทยสู่มาตรฐานโลก เพิ่มขีดแข่งขันระยะยาว
'สุรเดช' ชง 'หอคอยฟอกอากาศ' สู้ฝุ่น PM 2.5 จี้รัฐแก้ต้นเหตุเด็ดขาด'สุรเดช'ผุดไอเดียสุดล้ำ 'หอคอยฟอกอากาศ'แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 แบบอย่างต่างประเทศ ควบคู่เครื่องฟอกอากาศจากโครงการฟ้าใส ไทยผลิตเอง จี้รัฐบาลแก้ที่ต้นเหตุ 'จริงใจแก้ปัญหา จริงจังจัดการเด็ดขาด' บังคับ
เตือนภัย! พายุฤดูร้อนถล่มเหนือ-อีสาน ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมรับมือพายุฤดูร้อน พร้อมทั้งแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่ยังเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ ประชาชนควรระมัดระวังและดูแลสุขภาพ
