หลากหลายเรื่องราวที่น่าติดตาม: จากความรักที่สั่นคลอน สู่การแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 และวิทยาศาสตร์ที่ท้าทาย

สรุปข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ ตั้งแต่เรื่องราวความสัมพันธ์ของคู่รักที่ต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง ปัญหาฝุ่น PM2.5 และนวัตกรรมในการแก้ไข ไปจนถึงเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และวงการบันเทิง
เรื่องราวหลากหลายแวดวงเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา เริ่มจาก ความสัมพันธ์ ที่ต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง เมื่ออ้นและจิระ คู่รักวัย 54 และ 55 ปี ที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี ต้องตั้งคำถามถึงความรักที่เคยมี เสียงหัวเราะที่เคยสดใสค่อยๆ จางหายไป ความเงียบเข้าปกคลุม และความกังวลเริ่มกัดกินจิตใจของอ้นจนนอนไม่หลับ ความสัมพันธ์ ที่เคยราบรื่นเริ่มสั่นคลอน และทั้งสองต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าความรักอาจไม่ได้คงเดิมเสมอไป ในขณะเดียวกัน แวดวงการศึกษาและนวัตกรรมก็มีการเคลื่อนไหว เมื่อ 'ยศชนัน' ลงพื้นที่เชียงใหม่เพื่อเยี่ยมชมนวัตกรรม “ห้องปลอดฝุ่น” ซึ่งกลายเป็นกระแสไวรัลและได้รับความสนใจอย่างมาก ประเด็นเรื่องฝุ่น PM2.
5 ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และนวัตกรรมนี้อาจเป็นทางออกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของประชาชนในช่วงวิกฤตฝุ่น แต่ก็ยังมีอุปสรรคหลายอย่างที่ต้องข้ามผ่านเพื่อให้ห้องปลอดฝุ่นสามารถใช้งานได้จริงและเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น ความสำคัญของแมกนีเซียม การบริโภคแมกนีเซียมที่มากเกินไปอาจเป็นอันตราย และข้อถกเถียงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันและเหงือกเช่นเดียวกับบุหรี่มวล ด้านวิทยาศาสตร์ รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ ได้นำเสนอเรื่องราวการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างไอน์สไตน์และนักฟิสิกส์คนอื่นๆ ในการทำความเข้าใจฟิสิกส์ควอนตัม ซึ่งเป็นการเปิดเผยแง่มุมที่น่าสนใจเกี่ยวกับบิดาแห่งควอนตัมที่ต้องท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่นเพื่อแสวงหาความจริง นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวความเคลื่อนไหวในวงการเพลงลูกทุ่งอีสาน ที่เพลงจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และมีการนำเพลงเก่ามา Cover ใหม่โดยศิลปินรุ่นใหม่ และในวงการละครโทรทัศน์ ละครเรื่อง #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ก็กำลังจะออกอากาศ โดยมี #ก๊อตจิรายุ ร่วมแสดง และยังมีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตและการบริโภคผลไม้ รวมถึงสารคดีที่สำรวจเรื่องราวของคนไทยและวัฒนธรรมไท
เชียงใหม่ติดท็อป 3 เมืองมลพิษโลก 22/04/69 วิกฤตฝุ่น PM2.5เชียงใหม่ติดท็อป 3 เมืองมลพิษโลก 22/04/69 วิกฤตฝุ่น PM2.5
สู่ทศวรรษที่ 3 สู้วิกฤติฝุ่นไฟ ถึงเวลายกระดับสู่ชุดความคิดใหม่ปัญหาฝุ่น PM2.5 ไทยมีมานาน 20 ปีแล้ว แต่ยังประสิทธิภาพการแก้ไข ขาดเอกภาพ การทำงานไม่สอดคล้องกัน จึงควรยกระดับการแก้ปัญหาด้วย ชุดความคิดใหม่เชิงโครงสร้าง 5 ด้าน
วิกฤติไฟป่าและฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือถูกยกระดับเป็นวาระแห่งชาติสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5 ในภาคเหนือทวีความรุนแรง รัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขแบบบูรณาการ มุ่งเน้นสุขภาพประชาชนและควบคุมการเผาให้เป็นศูนย์
หอการค้า ผนึก 100 องค์กร ดัน Traceability คุมต้นทุน หยุดเผาลด PM2.5หอการค้าไทยจับมือภาคเอกชน 100 องค์กร ประกาศปฏิญญารับวัน Earth Day ขับเคลื่อน Traceability หยุดเผา ลด PM2.5 ยกระดับเกษตรไทยสู่มาตรฐานโลก เพิ่มขีดแข่งขันระยะยาว
‘สุรเดช’ ชง ‘หอคอยฟอกอากาศ’ สู้ฝุ่น PM 2.5 จี้รัฐแก้ต้นเหตุเด็ดขาด'สุรเดช'ผุดไอเดียสุดล้ำ 'หอคอยฟอกอากาศ'แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 แบบอย่างต่างประเทศ ควบคู่เครื่องฟอกอากาศจากโครงการฟ้าใส ไทยผลิตเอง จี้รัฐบาลแก้ที่ต้นเหตุ 'จริงใจแก้ปัญหา จริงจังจัดการเด็ดขาด' บังคับ
เตือนภัย! พายุฤดูร้อนถล่มเหนือ-อีสาน ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมรับมือพายุฤดูร้อน พร้อมทั้งแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่ยังเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ ประชาชนควรระมัดระวังและดูแลสุขภาพ
