หลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจ: ความรัก, วิทยาศาสตร์, เพลง, ละคร และสุขภาพ

เปาบุ้นจิ้น ขุนนางผู้ทรงคุณธรรมแห่งราชวงศ์ซ่ง เป็นที่รู้จักกันดีในด้านความเฉลียวฉลาดและความซื่อสัตย์สุจริต การดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองไคฟงของเขา สะท้อนให้เห็นถึงการยึดมั่นใน ความยุติธรรม และความถูกต้องอย่างไม่เสื่อมคลาย เรื่องราวของอ้น ชายวัย 54 ปี และจิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหาดูใจกันมาเกือบ 7 ปี กำลังเผชิญหน้ากับบททดสอบที่ยากลำบาก ความสัมพันธ์ ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุข บัดนี้กลับค่อยๆ จืดจางลง ความเครียดที่สะสมทำให้อ้นเริ่มมีอาการนอนไม่หลับ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัด
ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นพบและเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ทว่าเส้นทางการสอนกลับเต็มไปด้วยความท้าทายและอุปสรรคที่ไม่คาดฝัน อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานทฤษฎีฟิสิกส์ควอนตัม รายการ Eurekaท่องโลกวิทยาการ จะพาผู้ชมไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดอันยิ่งใหญ่ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก เพื่อไขข้อสงสัยว่า เหตุใดไอน์สไตน์ ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในบิดาแห่งทฤษฎีควอนตัม จึงต้องออกมาท้าทายแนวคิดและผลงานของตนเองและผู้อื่นในวงการ อ้น นักวาดการ์ตูน กำลังเผชิญกับอาการนอนไม่หลับติดต่อกันหลายคืน อันเนื่องมาจากความกังวลที่อธิบายได้ยาก ทั้งเรื่องงานที่ดูเหมือนจะไม่มีความคืบหน้า และความสัมพันธ์ที่เริ่มห่างเหินกับจิระ แฟนหนุ่มที่คบกันมาเกือบ 7 ปี คืนหนึ่งที่ดูเหมือนจะปกติ กลับกลายเป็นคืนที่ความเงียบนั้นดังที่สุด และทำให้ทั้งอ้นและจิระต้องเผชิญหน้ากับคำถามสำคัญ “เรายังรักกันอยู่…แบบเดิมอยู่หรือเปล่า” เพลง 'สิเทน้องให้บอกแน' ขับร้องโดย ต่าย อรทัย เป็นผลงานเพลงลูกทุ่งสไตล์อีสานที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ประพันธ์คำร้องและทำนองโดย สลา คุณวุฒิ โดยมี ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว เป็นผู้เรียบเรียง เพลงนี้ได้กลายเป็นเพลงโปรดของใครหลายคน และยังมีการนำไปคัฟเวอร์โดย เวียง นฤมล อีกด้วย เพลง 'ดอกจานประหารใจ' โดย มนต์แคน แก่นคูณ เป็นอีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ สลา คุณวุฒิ ในการประพันธ์เพลงที่เข้าถึงจิตใจผู้ฟัง เพลงนี้ประพันธ์คำร้องและทำนองโดย สลา คุณวุฒิ และเรียบเรียงโดย สวัสดิ์ สารคาม ในปี พ.ศ. 2549 และได้รับการคัฟเวอร์โดย ตัส ชนะชัย เพลง 'ขอแค่รู้ข่าว' ของ เอกราช สุวรรณภูมิ เป็นผลงานอีกชิ้นที่สะท้อนถึงความสามารถในการประพันธ์เพลงของ สลา คุณวุฒิ โดยมี ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว เป็นผู้เรียบเรียง เพลงนี้ประพันธ์คำร้องและทำนองโดย สลา คุณวุฒิ ออกในปี พ.ศ. 2546 และได้รับการคัฟเวอร์โดย ครูสลา คุณวุฒิ เองด้วย เพลง 'ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา' ขับร้องโดย มนต์แคน แก่นคูณ เป็นผลงานที่ประพันธ์คำร้องและทำนองโดย สลา คุณวุฒิ และเรียบเรียงโดย ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง ออกในปี พ.ศ. 2559 นุชนาฏ ได้รับโอกาสให้ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยเชฟที่โรงเรียนสอนทำอาหารชื่อดังในโรงแรมหรู เธอต้องทำงานร่วมกับหัวหน้าเชฟที่เข้มงวดมากอย่างปกรณ์ ซึ่งเป็นคนไทยเช่นกัน แต่กลับแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพและไม่ประนีประนอมในการทำงาน บทบาทใหม่ของ ก๊อต จิรายุ และการร่วมงานกับไทยพีบีเอสครั้งแรก สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อตัวละคร 'ปกรณ์' ที่เขารับบท มีบุคลิกที่หล่อเหลาและน่าสนใจ ทำให้แฟนๆ ต่างตั้งตารอชมละครเรื่อง #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ซึ่งเป็นละครรักย้อนประวัติศาสตร์ ละครเรื่องนี้จะพาผู้ชมไปสัมผัสกับบรรยากาศและความรู้สึกของความรักที่ลึกซึ้ง เพลง 'เสน่หา' ซึ่งเป็นเพลงประกอบละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ประพันธ์คำร้องโดย มนัส ปิติสานต์ และเรียบเรียงโดย ณัฐพากย์ กวีธรรมวงษ์ โดยได้ จีรภัทร จันทร์แจ้ง มาถ่ายทอดเสียง เพลงนี้จะช่วยเสริมอรรถรสในการชมละครได้อย่างลงตัว ละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี มีกำหนดออกอากาศตอนแรกในวันที่ 1 – 2 มกราคมนี้ เวลา 20.15 - 21.10 น. ทาง #ThaiPBS ช่องหมายเลข 3 สามารถรับชมสดออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/Live และ Facebook: @ThaiPBS รวมถึงรับชมย้อนหลังทางเว็บไซต์ www.VIPA.me และแอปพลิเคชัน VIPA นุชนาฏ ไม่ได้มาทำงานและไม่สามารถติดต่อได้ สร้างความกังวลใจให้กับปกรณ์และซินซิน จนต้องรีบบุกไปที่ห้องพักของเธอ และพบว่าเธอนอนสลบอยู่กลางห้อง หลิว ต้องการทวงคืนความยุติธรรมให้กับชีวิตที่พังทลายและพ่อผู้ล่วงลับ เขาจึงออกตามหา ชานนท์ ที่หายตัวไปอย่างลึกลับ เพื่อเอาผิดราเชนในสิ่งที่เขาได้กระทำไว้ หากพูดถึงผลไม้ไทยยอดนิยมอย่าง มะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว ทุกคนมักจะกล่าวถึงคุณประโยชน์อันน่าทึ่งของผลไม้เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลที่แพร่กระจายในโซเชียลมีเดียที่อ้างว่า ผลไม้แสนอร่อยเหล่านี้ อาจกลายเป็น “ยาพิษ” ที่ส่งผลเสียต่อผู้ป่วยโรคไต และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เรื่องนี้จะเป็นความจริงหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น ผู้ป่วยโรคไตยังสามารถบริโภคผลไม้อะไรได้บ้าง เราจะมาหาคำตอบที่ชัดเจนไปด้วยกัน ชมย้อนหลังรายการคนสู้โรคได้ทาง www.thaipbs.or.th/KonSuRoak รายการสารคดีเชิงความรู้ #เธอเขาเราใคร สำรวจเรื่องราวของคนไทยในผืนแผ่นดินนี้ โดยจะพาผู้ชมออกเดินทางทั่วประเทศ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่หลากหลาย ทั้งประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงการวิเคราะห์ทางพันธุกรรม DNA เพื่อนำไปสู่การค้นพบหลักฐานใหม่ๆ ที่จะตอบคำถามว่า “คนไทยคือใคร มาจากไหน” รายการนี้ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.10 – 22.00 น. ทางไทยพีบีเอ
