หลากหลายประเด็นร้อน: จากการเมืองสู่ชีวิตและความคิด

สรุปข่าวสารที่น่าสนใจจากหลากหลายด้าน ทั้งการเมือง ความสัมพันธ์ส่วนตัว วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 ของพรรคภูมิใจไทย บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เมื่ออนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค ได้สร้างความฮือฮาด้วยการร้องเพลงหาเสียง “พูดแล้วทำ..
พลัส” พร้อมกับทำท่าประกอบได้อย่างแม่นยำและมีชีวิตชีวา ท่ามกลางเสียงปรบมือและเสียงเชียร์จากสมาชิกพรรคที่เข้าร่วมงาน นอกเหนือจากบรรยากาศทางการเมืองที่น่าสนใจ ยังมีเรื่องราวหลากหลายแง่มุมที่สะท้อนถึงชีวิตและความคิดของผู้คนในสังคม เรื่องราวความสัมพันธ์ของอ้นและจิระ คู่รักวัย 50 กว่าปี ที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี แต่กลับต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนในความรัก เมื่อความเงียบเริ่มเข้ามาแทนที่เสียงหัวเราะ และความเครียดสะสมทำให้ทั้งสองเริ่มตั้งคำถามถึงความรู้สึกที่มีต่อกัน นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวของฝ้าย อดีตนักจิตบำบัด ที่ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาความสุข ซึ่งเป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจและรู้จักตัวเองมากขึ้น แต่การถ่ายทอดความรู้และความสุขกลับไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด ในขณะเดียวกัน สารคดีสั้นเรื่อง 'APHET SPECIES' หรือ อาเพศ ได้เปิดเผยปัญหาการรุกรานของ 'ปลาหมอคางดำ' ซึ่งเป็นสัตว์ต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยโดยกลุ่มทุนขนาดใหญ่ และสารคดีเรื่อง ผัดไทย ได้นำเสนอประเด็นปัญหาการผลิตอาหารและความมั่นคงทางอาหารในภาวะโลกรวน ผ่านเมนูอาหารยอดนิยมของไทย นอกจากนี้ ยังมีการแสดงจากศิลปินนักเต้นชื่อดังอย่าง โบ - จอยซ์ และ เบลล์ - หว่าหวา ที่ได้ร่วมกันสร้างความสนุกสนานและเร้าใจให้กับผู้ชมด้วยการแสดง Dance ที่เต็มไปด้วยพลังและความสามารถ ในส่วนของวงการวิทยาศาสตร์ รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ ได้นำเสนอเรื่องราวการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างไอน์สไตน์และนักฟิสิกส์คนอื่นๆ เพื่อทำความเข้าใจถึงความซับซ้อนของฟิสิกส์ควอนตัม และความท้าทายที่ไอน์สไตน์ต้องเผชิญในการท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวของนักวาดการ์ตูนที่กำลังเผชิญกับความกังวลและความไม่แน่นอนในชีวิต ทั้งในเรื่องของงานและความสัมพันธ์ส่วนตัว รวมถึงการนำเสนอเพลงลูกทุ่งสไตล์อีสานที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ และละครรักย้อนประวัติศาสตร์เรื่อง 'จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี' ที่กำลังจะออกอากาศทางไทยพีบีเอส พร้อมทั้งประเด็นสุขภาพที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลไม้ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต และสารคดีที่สำรวจเรื่องราวของคนไทยในแผ่นดินเพื่อตอบคำถามว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน
