หลากหลายเรื่องราววันนี้: ความรักที่สั่นคลอน, สุขภาพ, เพลงลูกทุ่ง และสารคดีค้นหาตัวตน

สรุปข่าววันนี้: ติดตามเรื่องราวความสัมพันธ์ของคู่รักที่กำลังเผชิญปัญหา, ประเด็นสุขภาพที่น่าสนใจ, ข่าวสารวงการเพลงลูกทุ่ง และสารคดีที่เจาะลึกเรื่องราวของคนไทย
เรื่องราวหลากหลายแวดวงถูกนำเสนอในวันนี้ เริ่มต้นด้วยเรื่องราว ความสัมพันธ์ ที่สั่นคลอนของอ้นและจิระ คู่รักที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี ความเงียบที่เริ่มคืบคลานเข้ามาแทนที่เสียงหัวเราะ ทำให้ทั้งสองต้องเผชิญหน้ากับคำถามสำคัญเกี่ยวกับความรักที่เคยมีให้กัน อ้น นักวาดการ์ตูน ต้องเผชิญกับความกังวลทั้งเรื่องงานที่ไม่คืบหน้าและ ความสัมพันธ์ ที่เริ่มห่างเหิน จนส่งผลกระทบต่อการนอนหลับพักผ่อน ในขณะเดียวกัน เรายังได้ติดตามประเด็น สุขภาพ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นภัยเงียบจากโรคไข้ดินที่ต้องระวัง การรับประทานแมกนีเซียมในปริมาณที่มากเกินไปอาจเป็นอันตราย และข้อถกเถียงเกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าต่อ สุขภาพ ช่องปาก นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแล สุขภาพ ได้อย่างเหมาะสม รายการคนสู้โรคได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ในเรื่องนี้ ด้านบันเทิงก็ไม่น้อยหน้า มีการนำเสนอเรื่องราว เพลงลูกทุ่ง อีสานที่ได้รับความนิยมจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ ไม่ว่าจะเป็นเพลง 'สิเทน้องให้บอกแน' ของต่าย อรทัย 'ดอกจานประหารใจ' ของมนต์แคน แก่นคูณ หรือเพลงอื่นๆ ที่เข้าถึงใจคนไทย นอกจากนี้ ยังมีการพูดถึงละครรักย้อนประวัติศาสตร์เรื่อง 'จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี' ที่นำแสดงโดยก๊อต จิรายุ ซึ่งกำลังจะออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส พร้อมทั้งเพลงประกอบละครที่ไพเราะและน่าติดตาม อีกทั้งยังมีการนำเสนอ สารคดี ที่เจาะลึกเรื่องราวของคนไทยในแผ่นดิน เพื่อค้นหาความรู้และข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ DNA ของคนไท.
