หลากหลายเรื่องราว: จากความรัก ความเชื่อ วิทยาศาสตร์ สู่ศิลปะและสุขภาพ

รวมเรื่องราวที่น่าสนใจ ทั้งความสัมพันธ์ส่วนตัว ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และสารคดีที่สะท้อนชีวิตคนไทย
เรื่องราวหลากหลายในวันนี้เริ่มต้นด้วย เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้เป็นที่รู้จักในความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึง ความสัมพันธ์ ที่ซับซ้อนของอ้นและจิระ คู่รักวัย 54 และ 55 ปี ที่คบกันมาเกือบ 7 ปี แต่เริ่มเผชิญหน้ากับความเงียบและความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ์ ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ กลับค่อยๆ จางหายไป ทำให้ทั้งสองต้องตั้งคำถามถึงความรักที่เคยมีให้กัน อีกด้านหนึ่ง เราได้พบกับฝ้าย อดีตนักจิตบำบัด ผู้ถูกทาบทามให้สอนวิชาความสุข ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง เพราะการค้นหาความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายดาย นอกจากนี้ ยังมีการสำรวจประวัติศาสตร์และ ศาสนา ผ่านอารามเก่าแก่บนยอดเนิน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่ ศาสนา คริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ในอาณาจักรไอบีเรีย เป็นเวลาหนึ่งพันห้าร้อยปีที่สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและจิตวิญญาณ ความบันเทิงก็ไม่พลาดที่จะนำเสนอความสามารถของศิลปินไทยระดับ All Star ไม่ว่าจะเป็นทีมบุฤาษีคีตะมวยไทย, Martin H.
, นิว ฐิติภัทร์ ผู้สร้างปรากฏการณ์ระนาดฟีเวอร์, และ Babymime Solo Show พร้อมทั้งรายการ 'ไทยพีบีเอสคิดส์คลับ' ที่จะมอบความสนุกสนานให้กับเด็กๆ และเพลงเพราะๆ จาก ศิรินทรา นิยากร, มยุรา ฟ้าสีทอง, และ จอมขวัญ กัลยา นอกจากนี้ ยังมีการเจาะลึกเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ในรายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ ที่จะพาผู้ชมไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดของไอน์สไตน์กับนักฟิสิกส์คนอื่นๆ ในการทำความเข้าใจฟิสิกส์ควอนตัม และเรื่องราวความรักย้อนประวัติศาสตร์ในละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ที่นำแสดงโดย ก๊อต จิรายุ พร้อมทั้งเพลงประกอบละครที่ไพเราะ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต และสารคดีค้นหาเรื่องราวคนไทยในแผ่นดินที่เรียกว่าประเทศไท
