Head Topics

หลากหลายเรื่องราว: จากวง 2002 ราตรี, ความรักที่เปลี่ยนไป, ผลไม้สำหรับผู้ป่วยโรคไต และสารคดีค้นหาตัวตนคนไทย

บันเทิงและไลฟ์สไตล์ News

สุขภาพสารคดี2002 ราตรี
📆4/25/2026 3:55 PM
📰ThaiPBS
139 sec. here / 16 min. at publisher
📊News: 101% · Publisher: 51%

รวมเรื่องราวหลากหลาย ทั้งวงการบันเทิง, ความสัมพันธ์ส่วนตัว, สุขภาพ, และสารคดีเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย

ครั้งหนึ่งเคยมีโปรเจ็กต์พิเศษจากแกรมมี่ที่รวมตัวนักร้องสาว 5 คนออกมาเป็นวง 2002 ราตรี ซึ่งมีเพลงฮิตพร้อมท่าเต้นที่แฟนๆ ทั่วประเทศรู้จักและร้องตามได้ วง 2002 ราตรีทำให้ China Dolls และเพื่อนๆ อีก 3 คนสนิทสนมกันมาก และมีความต้องการที่จะร่วมงานกันอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม พี่เล็ก บุษบาได้กล่าวว่าแกรมมี่จะไม่ทำโปรเจ็กต์ซ้ำ หากพวกเธอต้องการทำโปรเจ็กต์ใหม่ พวกเธอจะต้องพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น พวกเธอจึงมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง เรียนระบำหน้าท้อง และใช้ชีวิตอยู่บนเกาะจริงๆ การเดินทางนี้จากจุดเริ่มต้นที่จินนี่จ๋า นำไปสู่ 2005 ทิวา Hula Hula เรื่องราวความรักของอ้น วัย 54 ปี และจิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี เริ่มมีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลง จากวันที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ กลับค่อยๆ เงียบลง ความเครียดที่สะสมทำให้ อ้นเริ่มนอนไม่หลับ อดีตนักจิตบำบัดนามว่า ฝ้าย ได้รับการทาบทามให้มาเป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตนเอง แต่ทุกอย่างกลับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด ในขณะเดียวกัน โบ - จอยซ์ จาก Triumphs Kingdom และเบลล์ - หว่าหวา จาก China Dolls สองคู่ Duo ตัวแม่ที่สร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีตั้งแต่ยุค Y2K ก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อแสดงความสามารถในการเต้น นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับอารามขนาดเล็กและเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนยอดเนิน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ในอาณาจักรไอบีเรีย เมื่อราวหนึ่งพันห้าร้อยปีก่อน ที่นี่ได้กลายเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่สร้างด้วยสไตล์จอร์เจียนออร์ทอดอกซ์ รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการได้พาผู้ชมไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างนักฟิสิกส์ชื่อดัง เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดไอน์สไตน์ ผู้เป็นบิดาแห่งฟิสิกส์ควอนตัม จึงต้องท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น อ้น นักวาดการ์ตูน เริ่มประสบปัญหาในการนอนหลับเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับงานที่ไม่คืบหน้าและความสัมพันธ์ที่เริ่มห่างเหินกับจิระ แฟนหนุ่มของเขา คืนหนึ่งที่ดูเหมือนจะธรรมดา กลับกลายเป็นคืนที่เสียงเงียบดังที่สุด และทำให้ทั้งสองต้องเผชิญหน้ากับคำถามว่า “เรายังรักกันอยู่…แบบเดิมอยู่หรือเปล่า” เพลงลูกทุ่งอีสานจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย อาทิ เพลงสิเทน้องให้บอกแน ขับร้องโดย ต่าย อรทัย, ดอกจานประหารใจ ขับร้องโดย มนต์แคน แก่นคูณ, ขอแค่รู้ข่าว ขับร้องโดย เอกราช สุวรรณภูมิ, และให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ขับร้องโดย มนต์แคน แก่นคูณ นุชนาฏ ได้รับโอกาสให้ทำงานเป็นผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหารในโรงแรมชื่อดัง และได้ร่วมงานกับหัวหน้าเชฟ ปกรณ์ ที่มีความเข้มงวดและเป็นคนไทยเช่นกัน ละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี นำเสนอเรื่องราวความรักย้อนประวัติศาสตร์ โดยมี ก๊อต จิรายุ รับบทนำ และเพลงประกอบละคร 'เสน่หา' ขับร้องโดย จีรภัทร จันทร์แจ้ง เรื่องราวความลึกลับเกิดขึ้นเมื่อนุชนาฏหายตัวไปและถูกพบในสภาพสลบ ปกรณ์และซินซินจึงต้องสืบหาความจริง หลิวต้องการทวงความยุติธรรมให้กับชีวิตที่พังทลายและพ่อที่เสียชีวิต จึงออกตามหา ชานนท์ ที่หายตัวไปอย่างลึกลับเพื่อเอาผิดราเชน นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ไทยที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยโรคไต และสารคดีเธอ เขา เรา ใคร ที่สำรวจเรื่องราวของคนไทยในแผ่นดิ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ThaiPBS /  🏆 52. in TH

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-25 18:55:29