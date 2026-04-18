หลากหลายเรื่องราวเด่นประจำสัปดาห์: ความรัก, สุขภาพ, วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย

ข่าวสารประจำสัปดาห์ครอบคลุมประเด็นหลากหลาย ทั้งความสัมพันธ์ที่สั่นคลอน, สุขภาพกับอาหาร, ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์, การประกวดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น, บทเพลงอันไพเราะ, ละครประวัติศาสตร์ และการสำรวจตัวตนของคนไทย
ในสัปดาห์นี้ มีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจปรากฏขึ้นในหน้าข่าว โดยเริ่มจากประเด็นความสัมพันธ์ที่สะท้อนถึงความซับซ้อนของชีวิตคู่ เรื่องราวของอ้น ชายวัย 54 ปี ที่กำลังเผชิญกับทางตันของความสัมพันธ์กับจิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี หลังคบหากันมาเกือบ 7 ปี จากวันที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ บัดนี้กลับกลายเป็นความเงียบและความเครียดที่สะสม นำไปสู่อาการนอนไม่หลับของอ้น ความกังวลนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องความสัมพันธ์ แต่ยังรวมถึงความไม่แน่นอนในหน้าที่การงานของเขา ซึ่งเป็นนักวาดการ์ตูนที่รู้สึกว่างานของตนเองไม่ก้าวหน้า ในคืนหนึ่งที่ความเงียบดังที่สุด ทั้งคู่ต้องเผชิญหน้ากับคำถามสำคัญว่า 'เรายังรักกันอยู่…แบบเดิมอยู่หรือเปล่า' ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการต้องทบทวนความรู้สึกอย่างจริงจัง
ในอีกด้านหนึ่ง 'ฝ้าย' อดีตนักจิตบำบัด ได้รับบทบาทใหม่ที่ท้าทาย เมื่อเธอถูกทาบทามให้เป็นอาจารย์สอน 'วิชาความสุข' ซึ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ที่จะรู้จักและเข้าใจตนเอง แต่เส้นทางสู่การเป็นผู้มอบความสุขนี้กลับไม่ง่ายอย่างที่คิด สะท้อนให้เห็นว่าการสร้างความเข้าใจในตนเองนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความพยายามและการค้นหาอย่างไม่หยุดยั้ง
การประกวดที่เน้นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นก็เป็นอีกหนึ่งสีสันในสัปดาห์นี้ โดยมีการประกาศผลผู้เข้ารอบ 50 ทีมสุดท้ายของการประกวดผลิตภัณฑ์น้ำพริก ซึ่งเป็นการรวมสุดยอดรสชาติจากทั่วประเทศ ตั้งแต่น้ำพริกภาคเหนือรสชาติจัดจ้าน น้ำพริกภาคกลางที่กลมกล่อม น้ำพริกหรือน้ำชุบจากปักษ์ใต้ที่เผ็ดร้อน ไปจนถึงน้ำพริกภาคอีสานที่แซ่บนัวจนเกินต้าน แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและความคิดสร้างสรรค์ของภูมิปัญญาไทยในการสร้างสรรค์อาหาร
วงการภาพยนตร์มีการกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นเครื่องมือสร้างอุดมการณ์ สู่การเป็น Soft Power ที่ทรงอิทธิพลในการสื่อสารเรื่องราวความฝันจีน แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการใช้สื่อบันเทิงเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน
ด้านวิทยาศาสตร์ รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ ได้พาผู้ชมไปสำรวจบทบาทสำคัญของไอน์สไตน์ในการวางรากฐานฟิสิกส์ควอนตัม และการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างนักฟิสิกส์ระดับโลก เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดไอน์สไตน์จึงต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น นำเสนอแง่มุมของการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ที่เต็มไปด้วยการตั้งคำถามและการโต้แย้งเพื่อความก้าวหน้า
ในส่วนของวงการเพลง สัปดาห์นี้มีการกล่าวถึงเพลงลูกทุ่งอีสานอย่าง 'สิเทน้องให้บอกแน' ของ ต่าย อรทัย ซึ่งต้นฉบับคำร้องทำนองโดย สลา คุณวุฒิ และเวอร์ชันคัฟเวอร์โดย เวียง นฤมล รวมถึงเพลง 'ดอกจานประหารใจ' โดย มนต์แคน แก่นคูณ ซึ่งต้นฉบับคำร้องทำนองโดย สลา คุณวุฒิ และเวอร์ชันคัฟเวอร์โดย ตัส ชนะชัย และ 'ขอแค่รู้ข่าว' โดย เอกราช สุวรรณภูมิ คำร้องทำนองโดย สลา คุณวุฒิ และเวอร์ชันคัฟเวอร์โดย ครูสลา คุณวุฒิ และ 'ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา' โดย มนต์แคน แก่นคูณ ซึ่งเป็นผลงานของ สลา คุณวุฒิ ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเข้าถึงใจคนไทยและสร้างสรรค์บทเพลงที่โดนใจผู้ฟังในวงกว้าง
ละครเรื่อง #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี เป็นอีกหนึ่งความบันเทิงที่น่าจับตามอง โดยได้นักแสดงอย่าง #ก๊อตจิรายุ มาร่วมงานกับไทยพีบีเอสเป็นครั้งแรกในบท 'ปกรณ์' หัวหน้าเชฟสุดเนี้ยบ ประกบคู่กับ 'นุชนาฏ' ผู้ช่วยเชฟที่โรงแรมชื่อดัง เรื่องราวของความรักต่างชนชั้นและการทำงานภายใต้แรงกดดันถูกถ่ายทอดผ่านละครประวัติศาสตร์เรื่องนี้ พร้อมเพลงประกอบละคร 'เสน่หา' ที่ขับร้องโดย จีรภัทร จันทร์แจ้ง ซึ่งจะออกอากาศตอนแรกในวันที่ 1-2 มกราคมนี้ ทาง #ThaiPBS นอกจากนี้ ละครยังได้นำเสนอสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเมื่อ 'นุชนาฏ' หายตัวไป ทิ้งให้ 'ปกรณ์' และ 'ซินซิน' ต้องรีบตามหา ซึ่งนำไปสู่การค้นพบว่าเธอนอนสลบอยู่กลางห้องพัก สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
ในอีกมุมหนึ่ง 'หลิว' กำลังต่อสู้เพื่อทวงความยุติธรรมคืนให้กับชีวิตที่พังทลายและพ่อที่จากไป โดยเธอออกตามหา 'ชานนท์' ที่หายตัวไปอย่างลึกลับ เพื่อเอาผิด 'ราเชน' ในความผิดที่ก่อไว้ สะท้อนถึงการต่อสู้เพื่อความถูกต้องและความรับผิดชอบ
ประเด็นสุขภาพก็เป็นที่น่าสนใจ เมื่อมีการพูดถึงผลไม้ไทยยอดนิยมอย่างมะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก และน้ำมะพร้าว ที่แม้จะมีประโยชน์ แต่กลับมีข้อมูลในโซเชียลที่แชร์กันว่าอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต รายการคนสู้โรคจึงได้นำเสนอการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหล่านี้ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคผลไม้
ปิดท้ายด้วยสารคดี #เธอเขาเราใคร ที่สำรวจตัวตนของคนไทยในแผ่นดิน โดยเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา และพันธุกรรม DNA เพื่อหาคำตอบว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.10-22.00 น. ทางไทยพีบีเอส เป็นการเดินทางเพื่อค้นหาอัตลักษณ์และความเป็นมาของชาติพันธุ์ไท
ความรัก สุขภาพ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม ดนตรี ละคร อาหาร สารคดี