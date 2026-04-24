หลากหลายเรื่องราว: ความรัก, การเมือง, ประวัติศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และเพลงลูกทุ่ง

สรุปข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจจากหลากหลายแวดวง ทั้งเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัว, สถานการณ์ทางการเมือง, ประวัติศาสตร์อาณาจักรหงสาวดี, การสำรวจฟิสิกส์ควอนตัม, ความนิยมของเพลงลูกทุ่งอีสาน, และประเด็นสุขภาพเกี่ยวกับผลไม้สำหรับผู้ป่วยโรคไต
เรื่องราวหลากหลายแวดวงเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ เริ่มจาก ความสัมพันธ์ ที่ต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง เมื่ออ้นและจิระ คู่รักที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี ต้องตั้งคำถามถึงความรักที่เคยมี เสียงหัวเราะที่เคยสดใสค่อยๆ จางหายไป ความเงียบเข้าปกคลุม และความกังวลเริ่มก่อตัวในใจของอ้น นักวาดการ์ตูนที่เริ่มนอนไม่หลับจากความไม่แน่นอนทั้งในงานและใน ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ ที่เคยราบรื่นเริ่มสั่นคลอน และทั้งสองต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าความรักอาจไม่ได้คงเดิมเสมอไป ในขณะเดียวกัน วงการกฎหมายก็มีประเด็นร้อนแรง เมื่อศาลฎีกาตัดสินรับคำร้องคดีของ 44 สส.
อดีตพรรคก้าวไกล แต่ไม่ได้สั่งให้ 10 สส. พรรคประชาชนหยุดปฏิบัติหน้าที่ สถานการณ์ทางการเมืองหลังจากนี้จึงเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมีการเจาะลึกประวัติศาสตร์ของอาณาจักรหงสาวดี อดีตราชธานีของพม่า จักรวรรดิที่รุ่งเรืองและล่มสลายอย่างรวดเร็ว โดยศาสตราจารย์ ดร.
สุเนตร ชุตินธรานนท์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับจุดกำเนิดอำนาจ จุดจบ และตัวละครสำคัญอย่างพระเจ้าบุเรงนองและพระมหาอุปราชา ในมุมมองที่อาจไม่เคยได้ยินมาก่อน ด้านวิทยาศาสตร์ รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ ได้สำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างไอน์สไตน์และนักฟิสิกส์คนอื่นๆ เพื่อทำความเข้าใจฟิสิกส์ควอนตัม และเหตุผลที่ทำให้ไอน์สไตน์ต้องท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอเรื่องราวของเพลงลูกทุ่งอีสานที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพลง 'สิเทน้องให้บอกแน' ของต่าย อรทัย, 'ดอกจานประหารใจ' ของมนต์แคน แก่นคูณ, 'ขอแค่รู้ข่าว' ของเอกราช สุวรรณภูมิ, และ 'ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา' ของมนต์แคน แก่นคูณ ซึ่งเป็นเพลงที่แต่งโดยครูสลา คุณวุฒิ และมีการ cover โดยศิลปินอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงเรื่องราวของนุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟที่หายตัวไป และความพยายามของปกรณ์และซินซินในการตามหาเธอ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเกี่ยวกับผลไม้ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต และสารคดีที่สำรวจเรื่องราวของคนไทยในแผ่นดิ
