หลากหลายประเด็นร้อน: คดีอาญา, ความสัมพันธ์, สุขภาพ, วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม

สรุปข่าวหลากหลายแวดวง ทั้งคดีอาญาที่ยังไม่สามารถระบุตัวผู้บงการได้, เรื่องราวความสัมพันธ์ที่กำลังสั่นคลอน, ประเด็นสุขภาพที่น่าสนใจ, การสำรวจโลกวิทยาศาสตร์ และเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่น่าติดตาม
แม้จะสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ครบทั้ง 5 รายแล้ว แต่คำให้การของพวกเขายังคงขัดแย้งและไม่สอดคล้องกันในหลายประเด็น ทำให้ สส.
กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ผู้เสียหายเกิดความกังวลว่าอาจไม่สามารถสาวไปถึงตัวผู้บงการได้ เรื่องราวนี้ชวนให้นึกถึงเปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักในความยุติธรรม ความเฉลียวฉลาด และความซื่อสัตย์สุจริตในสมัยราชวงศ์ซ่ง ขณะเดียวกันก็มีเรื่องราวความสัมพันธ์ที่กำลังสั่นคลอนของ อ้น วัย 54 ปี และ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี ความสัมพันธ์ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ กลับค่อยๆ เงียบลง ความเครียดที่สะสมทำให้ อ้น เริ่มประสบปัญหาในการนอนหลับ เรื่องราวความรักที่ยาวนานกำลังถูกตั้งคำถาม และคืนนั้นก็ยากเกินจะหลับใหล นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัด ที่ได้รับข้อเสนอให้เป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจและรู้จักตัวเอง แต่การเริ่มต้นบทบาทใหม่นี้กลับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกมากมายที่นำเสนอในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นภัยเงียบจากดินที่เรียกว่าโรคไข้ดิน แผนรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดกาญจนบุรี แนวทางการสร้างอาชีพจากไผ่ในจังหวัดเลย รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับแมกนีเซียม ความสำคัญต่อร่างกาย และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากได้รับแมกนีเซียมมากเกินไป นอกจากนี้ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันและเหงือกหรือไม่ และยังมีการสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งสำคัญในวงการฟิสิกส์ระหว่างไอน์สไตน์และนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ ในรายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของนักวาดการ์ตูน อ้น ที่กำลังเผชิญกับความกังวลทั้งเรื่องงานและความสัมพันธ์ และเรื่องราวความรักที่กำลังเผชิญหน้ากับความจริงในเพลงลูกทุ่งอีสานที่ได้รับความนิยมอย่าง 'สิเทน้องให้บอกแน' ของต่าย อรทัย และเพลงอื่นๆ อีกมากมายจากครูสลา คุณวุฒิ รวมถึงเรื่องราวความรักในละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี และประเด็นสุขภาพเกี่ยวกับผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคไตควรระมัดระวัง และสารคดีที่สำรวจความเป็นมาของคนไท
