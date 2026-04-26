หลากหลายข่าวสารและความบันเทิงจากไทยพีบีเอส

สรุปข่าวสารจากรายการข่าวค่ำ, สารคดีวิทยาศาสตร์, ดนตรีลูกทุ่ง, ละครย้อนประวัติศาสตร์ และสารคดีค้นหาเรื่องราวคนไทย
รายการ ข่าว ค่ำทาง ไทยพีบีเอส นำเสนอ ข่าว สารที่ครอบคลุมและลึกซึ้ง ตั้งแต่เรื่องราวความสัมพันธ์ที่สั่นคลอนของคู่รักวัยกลางคน อ้นและจิระ ที่เผชิญหน้ากับความเงียบงันและความไม่เข้าใจในความรักที่ยาวนานกว่า 6 ปี จนถึงเรื่องราวของฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการสอนวิชาความสุขให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับนวัตกรรมอาหารท้องถิ่นที่น่าสนใจอย่างข้าวซอยเส้นผักแว่นฟรีซดรายจากวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จ.
ลำพูน และการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลลอดห่วงระดับเยาวชนที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ในส่วนของรายการสารคดีและวิทยาศาสตร์ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ จะพาผู้ชมย้อนเวลากลับไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดระหว่างไอน์สไตน์และนักฟิสิกส์คนอื่นๆ ในการทำความเข้าใจฟิสิกส์ควอนตัม รวมถึงการนำเสนอเรื่องราวเพลงลูกทุ่งอีสานที่ได้รับความนิยมจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ ไม่ว่าจะเป็นเพลงสิเทน้องให้บอกแน, ดอกจานประหารใจ, ขอแค่รู้ข่าว หรือให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขา นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของนุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหารที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ไม่คาดฝัน และการติดตามเรื่องราวความรักย้อนประวัติศาสตร์ในละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ที่นำแสดงโดยก๊อต จิรายุ รายการยังให้ความรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยง และนำเสนอสารคดีค้นหาเรื่องราวคนบนแผ่นดินไทยในรายการเธอ เขา เรา ใคร ที่จะพาผู้ชมเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อสำรวจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ DNA ของคนไทย เพื่อตอบคำถามว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' ทั้งหมดนี้สามารถติดตามชมได้ทางไทยพีบีเอส ทั้งทางโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์ ทำให้ไทยพีบีเอสเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงที่ครบครันและหลากหลายสำหรับผู้ชมทุกกลุ่
ไทยพีบีเอส ข่าว สารคดี เพลงลูกทุ่ง ละคร