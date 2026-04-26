หลากหลายข่าวสาร: จากความสัมพันธ์ที่สั่นคลอน สู่ผลงานนวัตกรรมและเรื่องราวการตามหาความยุติธรรม

รายการ ข่าวค่ำ ทาง ไทยพีบีเอส นำเสนอข่าวสารหลากหลายด้าน ทั้งเรื่องราว ความสัมพันธ์ ที่สั่นคลอนของคู่รักวัย 50 กว่าปี อ้นและจิระ ที่ความเงียบเริ่มคืบคลานเข้ามาแทนที่เสียงหัวเราะ และความกังวลที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตของอ้น นักวาดการ์ตูน ที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในงานและในความรัก นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวของฝ้าย อดีตนักจิตบำบัด ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการสอนวิชาความสุข และการนำเสนอผลงานนวัตกรรม 'ZOIPOCKET' ข้าวซอยเส้นผักแว่นฟรีซดราย จากวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จ.
ลำพูน ที่กำลังได้รับความสนใจ ในส่วนของกีฬา มีการแข่งขันชิงแชมป์ Hoop Takraw Super Match รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต และรายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ จะพาผู้ชมไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างไอน์สไตน์และนักฟิสิกส์คนอื่นๆ เพื่อทำความเข้าใจถึงเหตุผลที่ไอน์สไตน์ต้องท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอเพลงลูกทุ่งสไตล์อีสานที่ได้รับความนิยมจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ ไม่ว่าจะเป็น 'สิเทน้องให้บอกแน' ของต่าย อรทัย, 'ดอกจานประหารใจ' ของมนต์แคน แก่นคูณ, 'ขอแค่รู้ข่าว' ของเอกราช สุวรรณภูมิ และ 'ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา' ของมนต์แคน แก่นคูณ อีกด้วย อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าติดตามคือ ละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ที่ได้ #ก๊อตจิรายุ มาร่วมงานกับไทยพีบีเอสเป็นครั้งแรก โดยเปิดตัวตัวละคร 'ปกรณ์' ที่สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวของนุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟที่หายตัวไปอย่างลึกลับ และเรื่องราวการตามหาความยุติธรรมของหลิว ที่ต้องการเอาผิดราเชนในความผิดที่ก่อไว้ รายการคนสู้โรคยังได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต และสารคดีเธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน ที่จะพาผู้ชมไปสำรวจเรื่องราวต่างๆ ของคนไทยตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ไปจนถึงพันธุกรรม DNA เพื่อตอบคำถามว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' ทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้ทางไทยพีบีเอ
