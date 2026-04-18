หลากหลายเรื่องราวชีวิต: ความรักที่สั่นคลอน วิทยาศาสตร์ที่ท้าทาย เพลงที่เข้าถึงใจ และการค้นหาตัวตน

รวมเรื่องราวหลากหลาย ตั้งแต่ความรักที่กำลังเผชิญทางตันของคู่รักวัยเกษียณ การต่อสู้ทางความคิดของไอน์สไตน์ในวงการฟิสิกส์ควอนตัม เพลงลูกทุ่งอีสานที่เข้าถึงใจคนไทย บทบาทนักแสดงใหม่ในละครย้อนประวัติศาสตร์ ความเชื่อเรื่องผลไม้กับโรคไต และสารคดีสำรวจรากเหง้าของความเป็นไทย
เปาบุ้นจิ้น ขุนนางผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมแห่งราชวงศ์ซ่ง ได้รับการกล่าวขานถึงความเฉลียวฉลาดและความซื่อสัตย์อันเป็นที่ประจักษ์ ท่ามกลางเรื่องราวที่หลากหลาย ในอีกมุมหนึ่ง อ้น ชายวัย 54 ปี กำลังเผชิญกับความท้าทายในความสัมพันธ์กับจิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี เมื่อ ความรัก ที่ยาวนานเริ่มสั่นคลอน สัญญาณแห่งความไม่แน่นอนปรากฏขึ้น เสียงหัวเราะที่เคยสดใสค่อย ๆ จางหายไป ความเครียดที่สะสมส่งผลกระทบต่อการนอนหลับของอ้น จนเขาเริ่มมีอาการนอนไม่หลับ ขณะเดียวกัน 'ฝ้าย' อดีตนักจิตบำบัด
ได้รับการทาบทามให้มาเป็นอาจารย์สอนวิชาที่มุ่งเน้นการทำความเข้าใจและรู้จักตนเองแก่นักศึกษา แต่เส้นทางสู่การถ่ายทอดความสุขนี้กลับไม่ง่ายอย่างที่คาดหวัง ในแวดวงวิทยาศาสตร์ 'ยูเรก้า ท่องโลกวิทยาการ' พาไปสำรวจบทบาทสำคัญของไอน์สไตน์ในการวางรากฐานฟิสิกส์ควอนตัม ผ่านการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ของเหล่าอัจฉริยะในวงการฟิสิกส์ เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใด บิดาแห่งควอนตัมอย่างไอน์สไตน์ จึงต้องท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น อ้น นักวาดการ์ตูน สตาร์ทนอนไม่หลับมาหลายคืนด้วยความกังวลที่หาคำอธิบายได้ยาก ทั้งเรื่องงานที่ดูเหมือนจะหยุดนิ่ง และความสัมพันธ์กับจิระ แฟนหนุ่มที่คบกันมาเกือบ 7 ปี ซึ่งเริ่มมีความเงียบที่สัมผัสได้ คืนหนึ่งที่ดูเหมือนจะธรรมดา กลับกลายเป็นค่ำคืนที่เสียงความเงียบดังที่สุด ส่งผลให้อ้นและจิระต้องเผชิญหน้ากับคำถามสำคัญที่ว่า "เรายังรักกันอยู่…แบบเดิมอยู่หรือเปล่า" วงการเพลงลูกทุ่งอีสานยังคงขับเคลื่อนด้วยบทเพลงที่เข้าถึงใจผู้คน 'สิเทน้องให้บอกแน' บทเพลงจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ ขับร้องโดย ต่าย อรทัย ซึ่งภายหลังเวียง นฤมล ได้นำมาร้องคัฟเวอร์ ก็ยังคงเป็นที่นิยม นอกจากนี้ ยังมีบทเพลงอื่น ๆ จากครูสลา เช่น 'ดอกจานประหารใจ' โดย มนต์แคน แก่นคูณ (คัฟเวอร์โดย ตัส ชนะชัย), 'ขอแค่รู้ข่าว' โดย เอกราช สุวรรณภูมิ (คัฟเวอร์โดย ครูสลา คุณวุฒิ) และ 'ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา' โดย มนต์แคน แก่นคูณ (คัฟเวอร์โดย ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง) ล้วนแต่เป็นเพลงที่สะท้อนถึงความรู้สึกและความผูกพันได้อย่างลึกซึ้ง ละครเรื่อง '#จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี' นำเสนอเรื่องราวความรักย้อนยุค โดยมีนักแสดงอย่าง #ก๊อตจิรายุ รับบท 'ปกรณ์' หัวหน้าเชฟสุดเนี้ยบที่โรงเรียนสอนทำอาหารในโรงแรมชื่อดัง เขาต้องร่วมงานกับ 'นุชนาฏ' ผู้ช่วยเชฟคนใหม่ เรื่องราวความสัมพันธ์อันเข้มข้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้น โดยเฉพาะเมื่อนุชนาฏไม่มาทำงานและติดต่อไม่ได้ ปกรณ์และซินซินต้องรีบรุดไปยังห้องพักของเธอ และพบว่าเธอนอนสลบอยู่กลางห้อง นอกจากนี้ ละครยังนำเสนอบทบาทของหลิวที่ต้องการทวงความยุติธรรมให้ชีวิตที่พังทลายและพ่อที่จากไป โดยออกตามหา ชานนท์ เพื่อเอาผิดราเชนในความผิดที่เขาก่อ ในอีกด้านหนึ่ง ข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ไทยอย่างมะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก และน้ำมะพร้าว ที่ถูกแชร์ในโซเชียลว่าอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไตจนถึงขั้นเสียชีวิต กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง รายการ 'คนสู้โรค' จะพาไปตรวจสอบความจริงของข้อมูลเหล่านี้ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคไตสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย สารคดี '#เธอเขาเราใคร' ทางไทยพีบีเอส จะพาผู้ชมออกเดินทางทั่วประเทศเพื่อค้นหาคำตอบว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' ผ่านการสำรวจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา และพันธุกรรม DNA เพื่อสร้างองค์ความรู้และหลักฐานใหม่ ๆ ที่จะช่วยตอบคำถามพื้นฐานของความเป็นไทย
