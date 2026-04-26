หลากหลายข่าวสาร: จากความรักที่สั่นคลอน สู่โลกวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

รายการข่าวค่ำทาง ไทยพีบีเอส นำเสนอ ข่าวสาร หลากหลายด้าน ทั้งเรื่องราว ความสัมพันธ์ ที่สั่นคลอนของคู่รักวัย 50 กว่าปี อ้นและจิระ ที่ความเงียบเริ่มคืบคลานเข้ามาแทนที่เสียงหัวเราะ และความกังวลที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตของอ้น นักวาดการ์ตูน ที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในงานและในความรัก นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวของฝ้าย อดีตนักจิตบำบัด ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการสอนวิชาความสุข และการนำเสนอผลงาน นวัตกรรม 'ZOIPOCKET' ข้าวซอยเส้นผักแว่นฟรีซดราย จากวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จ.
ลำพูน ที่กำลังได้รับความสนใจ ในส่วนของกีฬา มีการรายงานความคืบหน้าของการแข่งขัน Hoop Takraw Super Match รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี และการเจาะลึกประวัติศาสตร์วงการฟิสิกส์ผ่านรายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ ที่จะพาผู้ชมไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดระหว่างไอน์สไตน์และนักฟิสิกส์คนอื่นๆ เพื่อทำความเข้าใจถึงรากฐานของฟิสิกส์ควอนตัม นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอเพลงลูกทุ่งสไตล์อีสานที่ได้รับความนิยมจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ ไม่ว่าจะเป็น 'สิเทน้องให้บอกแน' ของต่าย อรทัย, 'ดอกจานประหารใจ' ของมนต์แคน แก่นคูณ, 'ขอแค่รู้ข่าว' ของเอกราช สุวรรณภูมิ, และ 'ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา' ของมนต์แคน แก่นคูณ อีกด้วย อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าติดตามคือ ละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ที่นำแสดงโดย ก๊อต จิรายุ ซึ่งเป็นผลงานการร่วมงานครั้งแรกกับไทยพีบีเอส โดยเรื่องราวความรักย้อนประวัติศาสตร์นี้ ได้รับการแต่งเพลงประกอบโดย มนัส ปิติสานต์ และขับร้องโดย จีรภัทร จันทร์แจ้ง นอกจากนี้ ยังมีรายงานเกี่ยวกับสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องผลไม้ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต และสารคดีค้นหาเรื่องราวคนบนแผ่นดินไทย ที่จะพาผู้ชมไปสำรวจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ DNA ของคนไทย เพื่อตอบคำถามว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' ทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้ทางไทยพีบีเอ
ไทยพีบีเอส ข่าวสาร ความสัมพันธ์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ ละคร สุขภาพ