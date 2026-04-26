หลากหลายเรื่องราวในรายการข่าวค่ำ: จากความสัมพันธ์สู่โลกวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

รายการ ข่าวค่ำ ทาง ไทยพีบีเอส นำเสนอเรื่องราวหลากหลายแง่มุม ตั้งแต่ประเด็นสังคม ความสัมพันธ์ ส่วนตัว ไปจนถึงเรื่องราวทาง วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม เริ่มต้นด้วยเรื่องราวของอ้นและจิระ คู่รักที่คบกันมาเกือบ 7 ปี ซึ่ง ความสัมพันธ์ เริ่มสั่นคลอนจากความเงียบที่ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น อ้นเริ่มประสบปัญหาในการนอนหลับและความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของความรักครั้งนี้ ขณะเดียวกัน รายการยังนำเสนอเรื่องราวของฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดที่ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาความสุข ซึ่งเป็นความท้าทายในการทำความเข้าใจและถ่ายทอดความสุขให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีช่วงคิดสนุกสำหรับเด็กๆ ที่พี่ฟ่อนชวนเล่นเกมวงกลมเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด และช่วง #Eurekaท่องโลกวิทยาการ ที่เจาะลึกการต่อสู้ทางความคิดระหว่างไอน์สไตน์กับนักฟิสิกส์คนอื่นๆ เกี่ยวกับทฤษฎีควอนตัม ในส่วนของ ละคร โทรทัศน์ รายการนำเสนอเรื่องราวเบื้องหลังการทำงานของก๊อต จิรายุ ใน ละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ซึ่งเป็น ละคร รักย้อนประวัติศาสตร์ที่กำลังจะออกอากาศ นอกจากนี้ ยังมีเพลงประกอบ ละคร 'เสน่หา' ที่ขับร้องโดยจีรภัทร จันทร์แจ้ง และ เพลงลูกทุ่ง สไตล์อีสานที่ได้รับความนิยมจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ เช่น สิเทน้องให้บอกแน, ดอกจานประหารใจ, ขอแค่รู้ข่าว และให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา รายการยังติดตามเรื่องราวของนุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟที่หายตัวไป และการตามหาความยุติธรรมของหลิว ที่ต้องการเอาผิดราเชนในความผิดที่ก่อไว้ อีกประเด็นที่น่าสนใจคือข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต ซึ่งรายการคนสู้โรคได้นำเสนอข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคไตสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมี สารคดี เธอ เขา เรา ใคร ที่สำรวจเรื่องราวของคนไทยในแผ่นดิน เพื่อค้นหาคำตอบว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' โดยนำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา และพันธุกรรม DNA รายการ ข่าวค่ำ ออกอากาศวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 18.00 - 20.30 น.
ทางไทยพีบีเอส มอบประสบการณ์การรับชมที่หลากหลายและครอบคลุมทุกมิติของชีวิ
