หลังสงกรานต์ ความจริงอันโหดร้าย: ค่าครองชีพพุ่งกระฉูด รัฐบาลแจกยาแก้ปวดแต่ไม่ตรงจุด

วิกฤติพลังงานโลกส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในไทย หลังช่วงสงกรานต์ ค่าไฟเตรียมปรับขึ้น ผู้บริโภคต้องเผชิญกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นสวนทางกับรายรับที่คงที่ รัฐบาลออกแพ็กเกจเยียวยาแต่ถูกมองว่าไม่เพียงพอและไม่ตรงจุด ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสภา โดยเฉพาะประเด็นค่าครองชีพและโครงสร้างพลังงาน
หลังเทศกาลสงกรานต์อันสดใสสิ้นสุดลง ประชาชนชาวไทยต้องกลับเข้าสู่โหมดแห่งการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อปากท้องอีกครั้ง ความเป็นจริงอันโหดร้ายของภาวะ ค่าครองชีพ ที่สูงขึ้นได้เริ่มโจมตีอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลพวงมาจาก วิกฤติพลังงาน โลกที่ไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงแค่ราคาน้ำมันเท่านั้น แต่ยังลุกลามไปยังราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ที่ทยอยปรับขึ้นราคาตามหลังโปรโมชั่นช่วงเทศกาลไปแล้ว ความเดือดร้อนนี้ยังส่งผลถึงค่าไฟฟ้าที่เตรียมจะปรับขึ้นอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมนี้ จาก 3.88 บาทต่อหน่วย เป็น 3.
95 บาทต่อหน่วย คิดเป็น 7 สตางค์ ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การที่ค่าไฟปรับตัวสูงขึ้นแซงหน้าสภาพอากาศที่ร้อนระอุในช่วงเดือนเมษายน ทำให้ประชาชนรู้สึกเหมือนถูกบีบคั้นและต้องยอมรับชะตากรรมของภาวะของแพงที่เกิดขึ้นทั่วแผ่นดิน รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นสวนทางกับรายรับที่คงที่ ทำให้ค่าครองชีพพุ่งกระฉูดจนการประหยัดรัดเข็มขัดเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ หลายครอบครัวจำเป็นต้องขุดเงินเก็บออกมาใช้จนใกล้จะหมดกระเป๋า วิกฤติปากท้องที่ถาโถมเข้ามาอย่างหนักหน่วงนี้ ทำให้รัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จำเป็นต้องออกมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วน มาตรการที่ออกมา อาทิ การเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 100 บาท จาก 300 บาท เป็น 400 บาทต่อเดือน การจัดคาราวานธงฟ้าเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาถูกทั่วประเทศ และการอุดหนุนเงินช่วยเหลือภาคการขนส่ง เช่น รถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะ และวินมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มาตรการเยียวยาที่เพิ่มขึ้นเพียงหลักร้อยบาท ดูเหมือนจะน้อยนิดเมื่อเทียบกับค่าครองชีพที่พุ่งทะลุหลักพันบาท ทำให้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจริง ประชาชนจำนวนมากรู้สึกว่ามาตรการเหล่านี้เป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ทำแบบวนลูปอยู่กับโครงการเดิมๆ โดยเน้นมาตรการระยะสั้น ซึ่งไม่ได้สัดส่วนกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจริง ผู้คนเปรียบเทียบว่ารัฐบาลเพียงแค่แจกยาพาราเซตามอลเพื่อบรรเทาอาการปวดชั่วคราว แต่ไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุของปัญหา ยังคงมีข้อกังวลเกี่ยวกับต้นทุนพลังงานที่รัฐบาลยังคงลังเลที่จะแตะต้องโครงสร้างใหญ่ โดยเฉพาะราคาหน้าโรงกลั่นที่เชื่อมโยงกับผลประโยชน์มหาศาล การดำเนินการที่เข้มงวดเพื่อลดราคาจริงตามความเป็นจริงยังไม่ปรากฏ โดยมีการดำเนินการเพียงแค่ระดับผิวเผินเพื่อรักษาหน้าตาเท่านั้น ในขณะที่ประชาชนต้องเผชิญกับความจริงอันโหดร้ายของรายจ่ายที่พุ่งสูงขึ้นในวันที่เงินในกระเป๋าเริ่มร่อยหรอ พายุแห่งอารมณ์ของผู้คนก็เริ่มก่อตัวและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ วิกฤติพลังงานยังคงเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด ว่ารัฐบาลจะสามารถรับมือและควบคุมสถานการณ์นี้ได้หรือไม่ ตามคิวการตรวจสอบของฝ่ายค้านที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า โดยจะใช้กลไกสภาเพื่อตั้งกระทู้ถามสดอย่างเป็นทางการต่อรัฐบาล ซึ่งคาดว่าจะมีการโจมตีอย่างรุนแรงและปลุกกระแสความรู้สึกร่วมของประชาชน เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของรัฐบาลที่อาจจะยังไม่พร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆ ทั้งในประเด็นปากท้องจากวิกฤติพลังงาน ปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือ หรือแม้แต่เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเปิดประเด็นเรื่องของแพงและการเยียวยาที่ไม่ตอบโจทย์ความเดือดร้อนของประชาชน จะถูกหยิบยกขึ้นมาขยี้อย่างหนัก ดังเช่นที่ นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้เคยกล่าวถึงมาตรการเยียวยาของภาครัฐว่าทำอย่างจำกัดและไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนจริง นอกจากนี้ พรรคฝ่ายค้านยังได้แสดงจุดยืนคัดค้านการเร่งผลักดันโครงการเรือธง “คนละครึ่งพลัส” โดยให้เหตุผลว่ายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ควรจะเน้นการเยียวยาค่าครองชีพเป็นหลัก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่แทบไม่เหลือเงินในกระเป๋า จึงไม่สามารถควักเงินอีกครึ่งหนึ่งออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าได้ ฝ่ายค้านได้วางแผนการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มงวด โดยจะใช้กลไกสภาเพื่อกดดันรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ทั้งนางสาวศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในประเด็นเรื่องของแพง และนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในประเด็นของการไม่กล้าแตะต้องโครงสร้างราคาหน้าโรงกลั่น พรรคฝ่ายค้านจะมุ่งเน้นการประจานประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาล เพื่อสร้างภาพจำผลงานให้ติดตาประชาชน ก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้กับทีมรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่ทีมตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านเองอาจจะติดข้อกฎหมายบางประการ ซึ่งอาจลดทอนความดุดันในการตรวจสอบฝ่ายบริหารลงไปบ้าง แต่ก็คงสามารถสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากแรงกดดันที่แท้จริงมาจากประชาชนที่กำลังประสบปัญหาปากท้องอย่างแสนสาหัส และอารมณ์ความรู้สึกร่วมของสังคมที่อาจจะรุนแรงจนยากที่จะควบคุมได้ ดังนั้น หลังเทศกาลแห่งความสุขสิ้นสุดลง ภาพสะท้อนของความเป็นจริงอันยากลำบากกลับมาเยือนประชาชนไทยอีกครั้ง ในขณะที่รัฐบาลกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากทั้งประชาชนและฝ่ายค้าน การบริหารจัดการวิกฤตการณ์ครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาปากท้องและความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริ
