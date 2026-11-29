หลวงตาเยื้อนร่วมพิธีเทพื้นอนุสาวรีย์ 7 นักรบกล้าช่องอานม้า อุบลราชธานี
พิธีเบิกเนตรและเทพื้นสร้างอนุสาวรีย์ 7 นักรบกล้าช่องอานม้า ที่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เพื่อรำลึกทหารไทยที่สละชีพปกป้องอธิปไตยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา
พระเทพวชิรญาณโสภณ หรือ หลวงตาเยื้อน ขนฺติพโล เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต) ร่วมกับ พล.ท.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 2 และ มูลนิธิพิทักษ์ชายแดนอีสานใต้ จัดพิธีเบิกเนตรและเทพื้นก่อนการสร้าง อนุสาวรีย์ 7 นักรบกล้า ช่องอานม้า เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2569 ณ บริเวณ ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
พิธีดังกล่าวมีคณะลูกศิษย์เข้าร่วม โดยมีเป้าหมายเพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงวีรกรรมของทหารไทยที่สละชีพปกป้องอธิปไตยในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์Also readSamsung BTS ARIRANG รวมเงื่อนไขรับเข็มกลัดกรุงเทพฯ
ที่มาและกลไกการเปิดพื้นที่อนุสาวรีย์ช่องอานม้า
นายวสวรรธน์ หรือกังฟู พวงพรศรี สส.พรรคไทรวมพลัง ชี้แจงว่า การเปิดพื้นที่ในครั้งนี้ยังไม่ใช่การเปิดให้ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ แต่เป็นการได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมทำบุญสร้างอนุสาวรีย์ทหารผู้กล้าทั้ง 7 นาย
ทั้ง 7 นายประกอบด้วย จ.ส.อ.ศตวรรษ สุจริต สังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 6 เสียชีวิตเมื่อ 8 ธ.ค. 2568 ที่พื้นที่ช่องบก อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี และ จ.ส.ท.จิระวัฒน์ มุ่งกลาง สังกัดกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ (ช.พัน.1 รอ.) เสียชีวิตเมื่อ 9 ธ.ค. 2568 ในสมรภูมิเนิน 677 ช่องอานม้า
ส่วน ส.อ.พชร แย้มแตงอ่อน สังกัด รพศ.1 พัน.2 (รบพิเศษป่าหวาย จ.ลพบุรี) เสียชีวิตที่เนิน 677 ช่องอานม้า เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2568 จากนั้น จ.ส.อ.ดำรงเกียรติ แก้วกระจ่าง และ จ.ส.อ.ทวีรัตน์ รัตนบุรี เสียชีวิตที่สมรภูมิเดียวกันในวันที่ 13 ธ.ค. 2568 เช่นเดียวกับพลทหารมุสตากีม เจ๊ะมะ ซึ่งเสียชีวิตในวันที่ 13 ธ.ค. 2568
พลทหารกฤตฏิกร สร้อยระย้า เป็นผู้ที่ 7 ซึ่งเสียชีวิตที่สมรภูมิเนิน 677 ช่องอานม้า เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2568 เช่นกัน
แนวคิดรวมวีรชนไว้ในจุดเดียวและการออกแบบ
อนุสาวรีย์แห่งนี้เป็นดำริของหลวงตาเยื้อนร่วมกับ พล.ท.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ และมูลนิธิพิทักษ์ชายแดนอีสานใต้ โดยมุ่งรวบรวมวีรชนทั้ง 7 นายที่สละชีพจากสมรภูมิต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้แก่ เนิน 677 ฐานแดนไกล ฐานต่อพงศ์ พันดวง และจ่าโอม มาประดิษฐานไว้ในจุดเดียวกัน
ตัวอนุสาวรีย์จะหล่อด้วยเนื้อสัมฤทธิ์ โดยใช้ทีมช่างฝีมือและภูมิปัญญาชาวบ้านชุดเดียวกับที่เคยสร้างผลงาน ณ พื้นที่เนิน 350 ทั้งนี้ นายสมชาย วิลานันท์ หรือช่างท็อป ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์ เปิดเผยว่าได้รับการประสานงานจากนายสมศักดิ์ บุญประชม สส.อุบลราชธานี ให้ช่วยออกแบบ และตั้งใจให้ผลงานสมเกียรติกับผู้เสียสละทั้ง 7 นายมากที่สุด เนื่องจากอำเภอน้ำยืนเป็นบ้านเกิดของเขา
พล.ท.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ เลือกตั้งอนุสาวรีย์บริเวณฐานบ่อนไก่ของทหารกัมพูชาเดิม ซึ่งอยู่เยื้องกับฝั่งคาสิโน และอยู่ด้านขวาของเสาธงเมื่อหันหน้าเข้าหาแผ่นดินไทย เพราะจุดดังกล่าวแยกสัดส่วนชัดเจน ไม่ปะปนกับสิ่งปลูกสร้างเดิม และไม่บดบังทัศนียภาพของธงชาติ รวมถึงไม่บังพระพุทธรูปพุทธสยามพิทักษ์บารมีสยาม ที่หลวงตาเยื้อนสร้างไว้ตั้งแต่เริ่มแรก
บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ฝ่ายไทยสามารถทวงคืนอธิปไตยกลับมาได้ ทั้งตลาดอานแซะ (ตลาดช่องอานม้า) อนุสาวรีย์ตาอม รวมถึงการสถาปนาพื้นที่เนิน 677 และเนิน 500 ฝั่งช่องอานม้า
ข้อจำกัดการเข้าชมและแผนเปิดให้ท่องเที่ยว
ในขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวขึ้นมาชมพื้นที่ได้ เพราะยังมีข้อจำกัดด้านสถานที่และความปลอดภัย ทางคณะผู้จัดงานจึงขออภัยไว้ ณ ที่นี้
เมื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้ว พื้นที่จะเปิดให้เข้าท่องเที่ยวได้อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ สำหรับอนุชนรุ่นหลังที่จะได้รำลึกถึงความเสียสละของทหารกล้าทั้ง 7 นายต่อไป
หลังเสร็จพิธี ชาวบ้านในพื้นที่ช่องอานม้าได้นำฝ้ายสายสินมาผูกข้อต่อแขนตามประเพณีความเชื่อพื้นถิ่นให้แก่ทหารที่มาร่วมพิธี ซึ่งยังคงปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของประเทศไทยที่ชายแดนแห่งนี้ต่อไป
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