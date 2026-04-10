หลวงตาสินทรัพย์น้ำตานอง ชี้แจงปมรุกป่า 12 ไร่ ชูษี เชิญยิ้ม พาดูพื้นที่จริง

หลวงตาสินทรัพย์ หรือ พระสิ้นคิด หลั่งน้ำตากลางไลฟ์สด ชี้แจงปมพุทธอุทยานถูกกล่าวหารุกที่ป่า 12 ไร่ ชูษี เชิญยิ้ม พาลงพื้นที่ตรวจสอบ พบเป็นสวนยางเก่าที่ชาวบ้านคืนให้วัด

กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในสังคมไทย เมื่อ หลวงตาสินทรัพย์ จรณธัมโม หรือที่รู้จักกันในนาม พระสิ้นคิด ได้ออกมาไลฟ์สดพร้อมกับหลั่งน้ำตาเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณี พุทธอุทยาน วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ถูกกล่าวหาว่ารุกที่ป่าสงวน 12 ไร่เศษ เหตุการณ์นี้จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ ทำให้เกิดการแสดงความคิดเห็นจากหลากหลายวงการ ทั้งนักวิชาการ อินฟลูเอนเซอร์ นักร้อง และนักแสดง ที่ออกมาแสดงความเห็นใจและปกป้อง พระสิ้นคิด อย่างล้นหลาม\ หลวงตาสินทรัพย์ ได้เปิดเผยว่า

ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นการขอคืนจากชาวบ้านที่เคยบุกรุกป่าเพื่อทำการเกษตร และท่านได้เข้ามาดูแลพื้นที่เพื่อปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาติ การกระทำนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของท่านในการรักษาและฟื้นฟูผืนป่า แต่กลับถูกกล่าวหาว่ารุกที่ดิน ซึ่งสร้างความเสียใจและความน้อยใจให้กับหลวงตาเป็นอย่างมาก ท่านยังได้เน้นย้ำว่าตนเองเป็นผู้ยึดมั่นในสัจจะ และไม่เคยร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือทวงบุญคุณใคร พร้อมทั้งยืนยันว่าพร้อมรับผิดหากกระทำผิดจริง\ในขณะเดียวกัน ชูษี เชิญยิ้ม ตลกชื่อดัง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่พิพาท พบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นสวนยางเก่าที่ชาวบ้านคืนให้วัดเพื่อปลูกป่า ชูษีได้เปิดเผยความรู้สึกน้อยใจแทนหลวงตาที่ถูกกล่าวหาในเรื่องนี้ และเรียกร้องให้ผู้ใหญ่เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่หลวงตาสินทรัพย์ กรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของปัญหาที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย รวมถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างการอนุรักษ์ธรรมชาติกับการพัฒนาพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการถกเถียงในวงกว้างเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความเหมาะสมของการดำเนินการทางกฎหมายในกรณีนี

