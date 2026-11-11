หลวงพี่บุญสิน นำคณะนมัสการหลวงตาเยื้อน วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
พระธรรมวชิรญาณโกศล รับฟังธรรมโอวาทจากหลวงพี่บุญสิน โชติปัญโญ ที่วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์ เพื่อดำเนินชีวิตตามหลักธรรมและเสริมสิริมงคล
เหตุการณ์สำคัญทางศาสนาเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ณ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อ พระภิกษุสงฆ์และคณะศรัทธาได้ร่วมกันประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงความเคารพต่อองค์พระเถระผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกิจกรรมนี้มุ่งเน้นไปที่การกราบไหว้ขอพรและรับฟังคำสอนที่เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมในยุคร่วมสมัย
การเดินทางไปนมัสการพระเถระชั้นผู้ใหญ่
หลวงพี่บุญสิน โชติปัญโญ ได้เป็นผู้นำคณะเดินทางไปยังสถานที่ตั้งของวัดซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเข้าพบ พระธรรมวชิรญาณโกศล (เยื้อน ขนฺติพโล) หรือที่ประชาชนทั่วไปคุ้นเคยกันในนาม หลวงตาเยื้อน การมาเยือนครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการพบปะธรรมดา แต่เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความเคารพอย่างสูงต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในฐานะเนื้อนาบุญแห่งแผ่นดินAlso readผู้ว่าฯ มุกดาหาร อำลาตำแหน่ง เทงบ 50 ล้าน ปั้นแลนด์มาร์กใหม่
บรรยากาศภายในวัดเต็มไปด้วยความสงบและศรัทธา คณะผู้เข้ากราบนมัสการต่างพร้อมใจกันน้อมกายและน้อมใจเข้าไปยังบริเวณที่พักของท่านหลวงตาเยื้อน เพื่อทำพิธีคารวะโดยถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนา การกระทำดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยที่ยังคงยึดถือเรื่องกตเวทีและการให้เกียรติต่อผู้มีอายุพรรษาและคุณธรรมเป็นที่ตั้ง
เนื้อหาธรรมโอวาทเพื่อการขัดเกลาจิตใจ
ในช่วงเวลาของการเข้าพบ พระธรรมวชิรญาณโกศล ได้เมตตาเปิดโอกาสให้คณะได้รับฟังธรรมโอวาทอันทรงคุณค่า ซึ่งเนื้อหาหลักๆ มุ่งเน้นไปที่การนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน คำสอนที่ได้รับฟังไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในวงแคบของนักบวชเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับชาวพุทธทั่วไปที่ต้องการสร้างความสงบสุขให้กับตนเอง
หลวงตาเยื้อน ได้ชี้แนะแนวทางในการมีสติและปัญญาควบคู่กันไป เพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ ในสังคมได้อย่างเท่าทัน หลักธรรมเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญ ในการช่วยขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส และตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม การรับฟังธรรมจึงเปรียบเสมือนการเติมเต็มพลังบวกให้กับจิตวิญญาณ
บทบาทในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสังคม
นอกเหนือจากความเป็นพระนักปฏิบัติที่เคร่งครัดในวัตรปฏิบัติแล้ว หลวงตาเยื้อน ยังถือเป็นพระเถระผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมและมีบทบาทโดดเด่นในการอนุรักษ์ผืนป่าบริเวณชายแดน กิจกรรมการเข้ากราบนมัสการในครั้งนี้ จึงถือเป็นการสนับสนุนทางอ้อมต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่มีความสำคัญต่อชุมชนโดยรอบวัด เขาศาลาอตุลฐานะจาโร
การน้อมนำหลักธรรมไปใช้สร้างคุณงามความดี ไม่ได้หมายถึงแค่การทำสมาธิหรือสวดมนต์ แต่รวมถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและสร้างประโยชน์ส่วนรวม การกระทำเช่นนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลวงตาเยื้อน ที่ต้องการให้พุทธศาสนิกชนเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเอื้ออาทรต่อกัน
ความเชื่อเรื่องสิริมงคลและอนาคต
คณะผู้เข้าร่วมพิธีมีความเชื่อมั่นว่าการเข้ากราบนมัสการในโอกาสอันเป็นมงคลเช่นนี้ จะส่งผลให้เกิดบุญกุศลและอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยหนุนนำให้ทุกท่านประสบความสุข ความเจริญ แคล้วคลาดปลอดภัย และเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไป การสั่งสมบุญกุศลจากการถวายความเคารพต่อพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จึง被视为เป็นการลงทุนทางจิตวิญญาณที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ คณะหลวงพี่บุญสิน โชติปัญโญ ได้กลับไปยังสถานที่พักโดยสวัสดิภาพ พร้อมนำหลักธรรมที่ได้เรียนรู้ไปเผยแพร่และปฏิบัติต่อในกลุ่มของตน กิจกรรมนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นจุดจบของวันเดียว แต่เป็นการเริ่มต้นของการนำพาธรรมะสู่ชีวิตจริงอย่างยั่งยืน สำหรับผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารด้านศาสนาและวัฒนธรรม สามารถรอชมกิจกรรมต่อเนื่องในอนาคตจากวัดแห่งนี้
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