หลวงปู่เสนย้ำชัดเจนว่าการสร้างบังเกอร์ตามแนวชายแดนมีเป้าหมายเพื่อปกป้องชีวิตประชาชนและทหาร ไม่ใช่เพื่อการสู้รบ พร้อมเดินหน้าสร้างกำแพงคอนกรีต 100 กิโลเมตรโดยไม่ย่อท้อ ขณะเดียวกันได้วิจารณ์นโยบายของสหรัฐฯ ในต่างประเทศ เช่น การบุคอิรักและเวเนซุเอลา รวมถึงความพยายามโค่นล้มอิหร่านที่ล้มเหลว
หลวงปู่เสน พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ได้เปิดเผยถึงแนวคิดในการสร้างบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทย ซึ่งไม่ใช่เพื่อการสู้รบ แต่เป็นพื้นที่สำหรับปกป้องชีวิตและรักษาความปลอดภัยของประชาชนและทหารที่ประจำการอยู่ตามแนวชายแดน ท่านย้ำว่าการสร้างนี้เป็นไปด้วยความเมตตาและห่วงใยต่อความปลอดภัยของทุกคน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อภัยคุกคามจากต่างประเทศ นอกจากนี้ หลวงปู่เสนยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กให้ครบระยะทาง 100 กิโลเมตร ตามที่ตั้งใจไว้ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่หลวงตาเยื้อนและพระสงฆ์รูปอื่นๆ ได้เคยทำไว้ คือการสร้างถนนคอนกรีตในหลายจุดตามชายแดนอีสานใต้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและการป้องกันประเทศ การกระทำของพระสงฆ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของพระพุทธศาสนาในการช่วยเหลือสังคมในยามคับขัน โดยเฉพาะเมื่อบ้านเมืองประสบภัย พระสงฆ์มักจะเป็นที่พึ่งทั้งทางกายและทางใจ ในส่วนของสถานการณ์ระหว่างประเทศ ผู้เขียนได้วิเคราะห์ถึงนโยบายของสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่มักใช้กลยุทธ์แบบหมาป่ากับลูกแก้วในการรุกรานประเทศอื่นเพื่อผลประโยชน์ด้านทรัพยากร โดยยกตัวอย่างการบุคอิรักในสมัยจอร์จ ดับเบิลยู บุช ที่อ้างเหตุผลเรื่องอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง แต่แท้จริงแล้วต้องการยึดบ่อน้ำมัน และล่าสุดทรัมป์ได้พยายามยึดบ่อน้ำมันในเวเนซุเอลา โดยใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงในการจับตัวประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโรและภริยาไปควบคุมตัวไว้ การกระทำนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ผู้เขียนยังกล่าวถึงกรณีความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่าน ซึ่งแม้จะพยายามหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านได้สำเร็จ แม้จะมีการลอบสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านไปแล้วก็ตาม การที่ทั้งสองประเทศร่วมมือกันรุมอิหร่านแต่ยังไม่สามารถเข้าใกล้เป้าหมายได้ ทำให้เกิดคำพูดในเชิงดูถูกว่า "อายหมามัน" ซึ่งสื่อถึงความล้มเหลวของมหาอำนาจในการจัดการกับประเทศเล็กอย่างอิหร่าน สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของภูมิรัฐศาสตร์ และการที่อำนาจทางทหารไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่าง ในที่สุด หลวงปู่เสนและพระสงฆ์อื่นๆ ยังคงเป็นแบบอย่างของการเสียสละและความห่วงใยต่อสันติภาพ ซึ่งแตกต่างจากมหาอำนาจที่มักใช้กำลังในการแก้ปัญหา การสร้างบังเกอร์และกำแพงคอนกรีตของหลวงปู่เสนจึงไม่ใช่เพียงการป้องกันทางกายภาพ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและความสามัคคีของคนในชาติ ที่พร้อมจะปกป้องซึ่งกันและกันในยามวิกฤต เหตุการณ์นี้ทำให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนและการสร้างความมั่นคงในระดับรากหญ้ามากขึ้
