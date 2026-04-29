หยาดทิพย์ ราชปาล สูญเสียคุณพ่อจากติดเชื้อในกระแสเลือด

ดาราสาว หยาดทิพย์ ราชปาล โพสต์แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณพ่อด้วยวัย 70 ปี จากการติดเชื้อในกระแสเลือดที่ลุกลามจากแมลงกัดเท้า เผยความรู้สึกช็อกและเสียใจอย่างสุดซึ้ง
หยาดทิพย์ ราชปาล ดาราสาวชื่อดัง ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวอันน่าเศร้าเกี่ยวกับการจากไปของคุณพ่ออันเป็นที่รัก ด้วยวัย 70 ปี จากการ ติดเชื้อในกระแสเลือด อย่างรุนแรง ซึ่งเริ่มต้นจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อ 2 เดือนก่อน ขณะที่คุณพ่อพักผ่อนอยู่ที่บ้านพักต่างจังหวัด ท่านถูกแมลงบางชนิดกัดที่เท้า อาการในตอนแรกอาจดูไม่ร้ายแรง แต่กลับนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงเกินคาดคิด หลังจากถูกกัด คุณพ่อเริ่มมีอาการอาเจียนอย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถเดินได้ตามปกติ ทางครอบครัวจึงรีบนำตัวท่านส่งโรงพยาบาลทันที ผลการตรวจพบว่าท่าน ติดเชื้อในกระแสเลือด อย่างรุนแรง และแผลที่เท้าเกิดการลุกลามอย่างรวดเร็ว ทำให้ทีมแพทย์ต้องทำการผ่าตัดถึง 3 ครั้ง เพื่อกำจัดเนื้อเยื่อที่ตายแล้วออกไป แม้ว่าคุณพ่อจะไม่มีประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัวอย่างเบาหวาน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการ ติดเชื้อในกระแสเลือด ก็ตาม ตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล อาการของคุณพ่อดูเหมือนจะค่อยๆ ดีขึ้นเป็นลำดับ ทำให้ครอบครัวมีความหวังอย่างยิ่งว่าจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ ทุกคนเฝ้ารอคอยการกลับบ้านของคุณพ่อ แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายในการดูแลท่านในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการต้องนั่งวีลแชร์ หรือต้องนอนติดเตียง ครอบครัวก็พร้อมที่จะให้การดูแลอย่างเต็มที่และด้วยความรัก แต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลก เมื่อเกิดโรคแทรกซ้อนหลายอย่างตามมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งท่านจากไปอย่างสงบในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา การจากไปของคุณพ่อสร้างความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งให้กับหยาดทิพย์และครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหยาดทิพย์ที่ยอมรับว่าตนเองยังคงอยู่ในภาวะช็อกและทำใจไม่ได้กับการสูญเสียครั้งนี้ เนื่องจากก่อนหน้านี้เธอมีความหวังว่าคุณพ่อจะหายป่วยและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ แม้จะต้องเผชิญกับข้อจำกัดทางร่างกายบางประการก็ตาม ด้วยความเคารพในความต้องการของคุณพ่อและคุณแม่ที่รักความเป็นส่วนตัว หยาดทิพย์และครอบครัวจึงตัดสินใจจัดงานศพเป็นการภายใน โดยมีเฉพาะคนในครอบครัวและญาติสนิทเข้าร่วมเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายและไม่อยากให้ใครต้องลำบากเดินทางมาร่วมงานในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ หยาดทิพย์ได้กล่าวขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เธอและครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ โดยระบุว่ากำลังใจเหล่านั้นเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้เธอและครอบครัวสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้ไปได้ การจากไปของคุณพ่อเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้หยาดทิพย์ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ และความเปราะบางของชีวิต เธอหวังว่าเรื่องราวของคุณพ่อจะเป็นอุทาหรณ์ให้แก่ผู้อื่นได้หันมาดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวให้ดีขึ้น รวมถึงการระมัดระวังอันตรายจากแมลงและสัตว์มีพิษต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงได.
