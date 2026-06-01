หยวนดิจิทัลกลายเป็นระบบสำรองเทคโนโลยีของจีนเร่ง De‑dollarization ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

จีนกำหนดหยวนดิจิทัลเป็นระบบสำรองด้านเทคโนโลยีเพื่อรับประกันการค้าแม้ในสภาวะความตึงเครียดระดับโลก การทดลองสมาร์ตคอนแทรกต์และการให้ดอกเบี้ยบนเงินฝากดิจิทัลเร่งเร่งกระบวนการลดการพึ่งพาดอลลาร์และเปิดโอกาสใหม่สำหรับธนาคาร
แหล่งข่าวหนึ่งในวงการการเงินระบุว่า ธนาคารกลางจีนได้กำหนดบทบาทใหม่ให้กับ หยวนดิจิทัล (Digital Renminbi) เป็น "ระบบสำรองทางเทคโนโลยี" ที่สามารถรับประกันการดำเนินการค้าขายระหว่างประเทศของจีนต่อเนื่อง แม้จะต้องเผชิญกับความปั่นป่วนทาง ภูมิรัฐศาสตร์ ในอนาคต ตัวอย่างที่ชัดเจนคือความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง ซึ่งทำให้ผู้สังเกตการณ์ต่างประเทศเริ่มกังวลถึงเสถียรภาพของระบบการเงินโลก บริษัทหลักทรัพย์ไชน่า ซีเคียวริตีส์ (China Securities) ได้ชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับกลุ่มอำนาจทางการเมืองในภูมิภาคได้เร่งให้หลายประเทศผู้ส่งออกน้ำมันมองหาทางเลือกใหม่สำหรับการทำธุรกรรมทางการเงิน การใช้ดอลลาร์สหรัฐเป็นเครื่องมือทาง ภูมิรัฐศาสตร์ จึงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ทำให้กระบวนการ "ลดการพึ่งพาดอลลาร์" (De‑dollarization) เข้าสู่ระยะเร่งด่วนมากยิ่งขึ้น แม้จีนจะมีความทะเยอทะยานในการผลักดันระบบชำระเงินดิจิทัลให้เป็นมาตรฐานระดับโลก แต่ข้อมูลล่าสุดยังชี้ให้เห็นว่าการยอมรับ หยวนดิจิทัล จากภาคประชาชนยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ยอดธุรกรรมสะสมตั้งแต่เปิดตัวในปี 2562 เพียง 16.
7 ล้าน พันล้านหยวน ในขณะที่มูลค่าธุรกรรมผ่านเครือข่ายบัตร UnionPay ในปี 2568 พุ่งถึง 279 ล้าน พันล้านหยวน นายซิน หยาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Sign ซึ่งรับผิดชอบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้กับรัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ กล่าวว่า จีนและสหรัฐกำลังกลายเป็น "สองเครื่องยนต์หลัก" ที่ผลักดันมาตรฐานการชำระเงินดิจิทัลของโลกในทิศทางที่แตกต่างกัน อย่างหยวนดิจิทัลมีความได้เปรียบด้านการเชื่อมต่อกับระบบธนาคารภายในประเทศ แต่ยังไม่สามารถทำให้ผู้ใช้ต่างชาติรับรู้และใช้งานได้อย่างสะดวกเท่าที่ควร รอบการผลักดันใหม่ของจีนเริ่มชัดเจนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เมื่อรัฐบาลอนุญาตให้ผู้ถือครองหยวนดิจิทัลได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝาก นโยบายนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่สร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคและองค์กรเริ่มพิจารณาใช้หยวนดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการสภาพคล่อง นอกจากนี้ ในเดือนเมษายนรัฐบาลได้เพิ่มจำนวนธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมหยวนดิจิทัลจาก 22 แห่งเป็น 30 แห่ง ทำให้สถาบันการเงินมีเหตุผลมากขึ้นในการขยายฐานผู้ใช้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ที่กำลังถูกทดสอบโดยธนาคารกลางจีน ระบบนี้สามารถสั่งจ่ายเงินอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและกำลังนำร่องในหลายด้าน ตั้งแต่การจับสลาก บัตรเติมเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐ ไปจนถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทาน อีกทั้งยังมีการทดลองใช้หยวนดิจิทัลเพื่อตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ ป้องกันการทุจริต และติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้าสีเขียว ด้วยความสามารถในการติดตามเส้นทางการไหลของเงินอย่างแม่นยำ การที่ยอดเงินฝากและจำนวนบัญชีหยวนดิจิทัลกลายเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของผลการดำเนินงานของธนาคาร ทำให้สถาบันการเงินมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นในการสร้างนวัตกรรมทางการเงินที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ การพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ตคอนแทรกต์และการขยายการใช้งานในภาคส่วนต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมความมั่นคงของระบบการเงินภายในจีนเท่านั้น แต่ยังเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ความเสี่ยงระดับโลกที่อาจเกิดจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในอนาคตด้ว
หยวนดิจิทัล De-Dollarization สมาร์ตคอนแทรกต์ การเงินจีน ภูมิรัฐศาสตร์
