หม่ำ จ๊กมก ยันสุขภาพแข็งแรง เตรียมรอดูหลานแต่งงาน ปี 2571
หม่ำ จ๊กมก เปิดใจสุขภาพดี 9 ขวบ รอติดตามหลานชาย มิกซ์ เพทาย วงษ์คำเหลา เข้าพิธีวิวาห์ต้นปีหน้า พร้อมแจงเรื่องตับบวมและชีวิตครอบครัวหลังลูกชายแยกเรือน
หม่ำ จ๊กมก ศิลปินอาวุโสยืนยันว่าร่างกายแข็งแรงดีเยี่ยม พร้อมตั้งตารอวันที่หลานชายจะประกอบพิธี แต่งงาน ในอนาคต โดยล่าสุดได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ สุขภาพ ที่อาจเคยมีข่าวลือว่าเจ็บป่วยหนัก และความรู้สึกใจหายเมื่อลูกชายคนเล็กเตรียมสร้างครอบครัวแยกออกจากบ้านเดิม
สุขภาพแข็งแรงและข้อเท็จจริงเรื่องตับบวม
หม่ำ จ๊กมก ชี้แจงเรื่องสุขภาพอย่างชัดเจนว่าปัจจุบันยังอยู่อย่างสบายดีและไม่มีความกังวลใดๆ จากข่าวลือเรื่องการเสียชีวิตหรืออาการเจ็บป่วยรุนแรง โดยได้กล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าเพิ่งไปบริจาคเลือดเพื่อรักษาสุนัขให้คนรู้จักเมื่อไม่นานนี้เองAlso readสภาถกงบปี 71 ณัฐพงษ์จี้รัฐบาลปฏิรูปจัดซื้อจัดจ้างและเพิ่มภาษีที่ดิน
สำหรับประเด็นเรื่องโรคตับนั้น หม่ำ จ๊กมก อธิบายว่าอาการตับบวมที่เกิดขึ้้นเป็นเรื่องราวเมื่อ 9 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้ว ไม่ใช่โรคประจำตัวที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
ในช่วงที่เกิดอาการตับบหม่ำ จ๊กมก เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล แพทย์ไม่ได้สั่งจ่ายยาหรือทำหัตถการที่ซับซ้อน แต่แนะนำให้พักรักษาตัวโดยดื่มน้ำเกลือและฉีดยาบำรุงเพียงอย่างเดียว พร้อมทั้งให้พักผ่อนโดยการอมก้อนน้ำแข็งเพื่อช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเอง
หม่ำ จ๊กมก เสริมเพิ่มเติมว่าสาเหตุสำคัญของปัญหาตับในศิลปินรุ่นเก่ามักไม่ได้เกิดจากการดื่มเบียร์หรือเหล้าเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอมากกว่า โดยระบุว่าตนเองและมารดามีประวัติการนอนหลับเพียงวันละ 5 ชั่วโมง ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรนอนอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน
ความตั้งใจยาวและมุมมองเรื่องความรัก
เป้าหมายสำคัญในชีวิตของหม่ำ จ๊กมก ในตอนนี้คือการมีอายุยืนยาวไปถึงวันที่หลานชายจะแต่งงาน โดยปัจจุบันหลานชายมีอายุ 8 ขวบ คาดว่าอีกประมาณ 20 ปีข้างหน้าหรือเมื่อหลานอายุ 27-28 ปี นั่นคือช่วงเวลาที่คุณพ่ออายุครบ 80 ปี
หม่ำ จ๊กมก ยอมรับว่าตนเองอายุ 80 ปีแล้วแต่ยังไหวและตั้งใจจะฝืนดูแลตัวเองให้แข็งแรงที่สุด เพื่อให้ได้เห็นภาพครอบครัวที่สมบูรณ์ พร้อมกับการเฉลิมฉลองในวาระสำคัญของลูกหลาน
ในเรื่องของความรัก หม่ำ จ๊กมก หยอดคำหวานเกี่ยวกับภรรยา (มด) ว่ามีอิทธิพลต่อความรักในครอบครัวอย่างมาก จนเปรียบเสมือนว่ากาแล็กซี่ทั้งหมดเป็นของเธอ โดยกล่าวว่าตลอดชีวิตแต่งงานไม่เคยลืมภรรยาแม้แต่น้อย
ความรู้สึกใจหายเมื่อลูกชายสร้างครอบครัวใหม่
มิกซ์ เพทาย วงษ์คำเหลา ลูกชายคนเล็กของหม่ำ จ๊กมก เตรียมเข้าพิธีแต่งงานต้นปีหน้า ซึ่งทำให้หม่ำ จ๊กมก มีความรู้สึกที่ผสมผสานระหว่างความดีใจและการรู้สึกใจหายที่ต้องปล่อยลูกชายให้ออกไปมีบ้านของตนเอง
ก่อนหน้าที่จะแยกบ้านไปอยู่ด้วยกัน มิกซ์ เพทาย วงษ์คำเหลา เคยอยู่ร่วมกับพ่อแม่และพี่น้องอีก 3 คน แต่เมื่อลูกชายคนโตแยกตัวออกไป ปัจจุบันเหลือลูกคนเล็กที่ยังดูแลกันใกล้ชิด
แม้ว่าจะไม่ได้เจอกันทุกวันเนื่องด้วยหน้าที่การงาน แต่หม่ำ จ๊กมก ก็ยังมีโอกาสได้เจอหลานบ่อยครั้งผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันเช่นโครงการหม่ำกับหม่ำ และกิจกรรมหม่ำฟู้ดแฟร์ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน
กำหนดการแต่งงานและคำอวยพรลูกชาย
หม่ำ จ๊กมก เผยกำหนดการสำคัญที่จะเกิดขึ้นไม่ช้าไม่นาน นั่นคือพิธีเลี้ยงฉลองเมื่อลูกชายแต่งงาน ซึ่งกำหนดไว้เมื่อวันที่ 15 มกราคม โดยเชิญแขกผู้ใหญ่และทุกคนไปนั่งทานข้าวร่วมกัน
ในส่วนของความต้องการลูกสะใภ้และหลานชายคนต่อไป หม่ำ จ๊กมก บอกเล่าอย่างอารมณ์ดีว่าอยากให้ลูกชายรีบมีลูกอีกคน โดยเฉพาะลูกชายที่เป็นแฝด เพื่อให้ได้หลานชายเพิ่มขึ้นอีกคนในคราวเดียว
นอกจากเรื่องครอบครัว หม่ำ จ๊กมก ยังบอกอีกว่าปัจจุบันยังติดตามผลงานบันเทิงและข่าวทางโทรทัศน์ตามช่องต่างๆ อยู่เป็นประจำ เพื่อเติมเต็มความบันเทิงในชีวิตหลังเกษียณจากหน้าโรงถ่าย
ด้วยความตั้งใจที่จะดูแลสุขภาพด้วยนอนหลับให้เพียงพอและพักผ่อนให้เต็มที่ หม่ำ จ๊กมก ยืนยันว่าจะพยายามอยู่ให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นพยานสำคัญในประวัติศาสตร์ครอบครัว วงษ์คำเหลา ในอนาคตข้างหน้า
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