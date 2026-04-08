หม่ำ-เท่ง-น้าโย่ง-นก นำทีมร่วมยินดี! ฉลองวันเกิด ดร.มนัส โนนุช อิ่มบุญ อิ่มใจ

เหล่าศิลปินตลกชื่อดัง นำทีมร่วมงานฉลองวันคล้ายวันเกิด ดร.มนัส โนนุช อย่างอบอุ่น พร้อมทำบุญและจัดกิจกรรมบันเทิงมากมาย
หม่ำ จ๊กมก เท่ง เถิดเทิง น้าโย่ง เชิญยิ้ม นก บริพันธ์ ชัยภูมิ และเหล่าศิลปินตลกชื่อดัง นำทีมร่วมงานฉลองวันคล้าย วันเกิด ของ ดร.
มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ณ วันที่ 7 เมษายน 2569 งานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ สถานที่จัดงานแห่งหนึ่ง โดยเริ่มต้นด้วยพิธีการทางศาสนาอันเป็นมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าภาพและผู้ร่วมงานทุกคน ทั้งการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสภาสังคมสงเคราะห์ การทำบุญถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ รวมถึงพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการต่ออายุ เสริมบารมีแก่ผู้ที่จัดงาน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการทางศาสนา ดร.มนัส โนนุช ได้กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมรับประทานอาหารที่จัดเตรียมไว้ด้วยความเอร็ดอร่อย บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน และเสียงหัวเราะ จากการแสดงของเหล่าศิลปินตลกชื่อดัง และศิลปินนักร้องมากมายที่สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นเวทีสร้างความบันเทิงตลอดทั้งงาน นอกจากนี้ยังมีแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายวงการมาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง อาทิ หม่ำ จ๊กมก เท่ง เถิดเทิง น้าโย่ง เชิญยิ้ม ถั่วแระ เชิญยิ้ม นก บริพันธ์ ชัยภูมิ บุญโทน คนหนุ่ม กุ้ง สุธิราช ดำรงค์ วงศ์ทอง โจอี้ กาน่า และอีกมากมายที่มาร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีกับ ดร.มนัส โนนุช ในวันคล้ายวันเกิดของท่าน บรรยากาศโดยรวมเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และความปรารถนาดีจากทุกๆ คนที่มาร่วมงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ดร.มนัส โนนุช กับผู้คนรอบข้าง และเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและความศรัทธาที่ทุกคนมีต่อท่าน งานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวันเกิด และเป็นการสร้างความสุขให้กับทุกคนที่ได้มาร่วมงานอีกด้วย ดร.มนัส โนนุช ได้รับคำอวยพรมากมายจากแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคำอวยพรที่ส่งเสริมให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีความสุขตลอดไป นอกจากนี้ ยังมีการมอบของขวัญและของที่ระลึกต่างๆ ให้กับ ดร.มนัส โนนุช เพื่อแสดงความยินดีและเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและความผูกพันที่ทุกคนมีต่อท่าน งานฉลองวันคล้ายวันเกิดครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำของ ดร.มนัส โนนุช และเป็นเครื่องยืนยันถึงความรัก ความศรัทธา และความผูกพันที่ท่านมีต่อผู้คนรอบข้าง รวมถึงเป็นการสร้างความสุขให้กับทุกคนที่ได้มาร่วมงานอีกด้ว
