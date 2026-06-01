หม่ำ จ๊กมก เปิดใจเคลียร์ชัด! เหตุผลไร้เงาหน้าจอ Workpoint เกือบปี ยันไม่ได้แตกหัก

หม่ำ จ๊กมก ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุที่หายไปจากจอ Workpoint เกือบปี ยันไม่ได้มีปัญหากับช่อง แต่เป็นเพราะต้องการพักผ่อนและรู้สึกอิ่มตัว พร้อมเล่าถึงข้อเสนอจากกลุ่มทุนจีนที่ปฏิเสธไป
หม่ำ จ๊กมก หรือ เพ็ชรทายวงษ์คำเหลา ตลก รุ่นใหญ่ระดับตำนานที่หลายคนคุ้นเคย เปิดใจ ครั้งแรกหลังจากหายหน้าหายไปจากจอทีวีช่อง Workpoint มาเกือบปี สร้างความสงสัยและเป็นห่วงให้กับแฟนๆ เป็นเวลานาน ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงทุกประเด็นอย่างละเอียด พร้อมย้ำว่าไม่ได้มีปัญหาหรือแตกหักกับทางช่องแต่อย่างใด แต่เป็นเพราะต้องการพักผ่อนและรู้สึกอิ่มตัวกับรูปแบบการทำงานที่ผ่านมา หม่ำเล่าว่า ปัจจุบันตนเองมีสถานะเป็นฟรีแลนซ์ และไม่ได้เข้าไปที่ออฟฟิศของ Workpoint มาเกือบปีแล้ว โดยเทปรายการที่ออกอากาศอยู่ในตอนนี้ล้วนเป็นเทปสต็อกที่อัดไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เริ่มทยอยลดบทบาทลงเรื่อยๆ เริ่มจากรายการชิงร้อยชิงล้านที่ออกมาเมื่อ 3-4 ปีก่อน เพราะรู้สึกว่าเล่นมาทุกรูปแบบแล้ว ทั้งเกมโชว์ ทอล์กโชว์ รายการเพลง และเพื่อนร่วมรุ่นหลายคนก็เริ่มเกษียณตามวัย ทำให้ตนอยากหยุดพักและทบทวนชีวิต ถึงแม้จะคิดถึงงานหน้าจอเพราะทำมาตลอดชีวิต แต่หม่ำยืนยันว่าไม่มีปัญหาสัญญาหรือความสัมพันธ์กับทางช่อง Workpoint หากทางช่องต้องการให้ไปช่วยงานหรือร่วมกิจกรรม ก็พร้อมไปเสมอ เพียงแต่ตอนนี้ไม่ได้เซ็นสัญญาผูกมัดแบบประจำ และต้องการใช้เวลาพักผ่อนและทำสิ่งที่ชอบ นอกจากนี้หม่ำยังเล่าถึงข้อเสนอจากกลุ่มทุนจีนที่เดินทางมาหาพร้อมล่ามเพื่อติดต่อให้ไปทำละครคุณธรรมแนวซีรีส์สั้นแนวตั้ง ซึ่งเป็นที่นิยมในโซเชียลมีเดีย แต่ตนปฏิเสธไปเพราะถนัดการทำภาพยนตร์จอเงินมากกว่า และมองว่าเงินไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจ แม้จะยอมรับว่ารูปแบบซีรีส์สั้น 3-5 นาทีนั้นน่าสนใจและสามารถสร้างอารมณ์ทั้งซึ้งและฮาได้ แต่คิดว่าเหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นมากกว่า หม่ำทิ้งท้ายว่า ชีวิตตอนนี้มีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบสบายๆ ไม่รีบร้อน และยังคงติดตามผลงานของรุ่นน้องๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมให้กำลังใจเสมอ สำหรับแฟนๆ ที่คิดถึง ก็สามารถติดตามผลงานเก่าๆ ทางออนไลน์หรือรอโอกาสที่อาจกลับมาโลดแล่นบนจออีกครั้งในอนาค.
