หมายจับ บุ๋ม ปนัดดา เรียบร้อย ตำรวจเตรียมเข้าจับกุมเช้าวันนี้ 6 พ.ย.
ความคืบหน้าคดี บุ๋ม ปนัดดา หมายจับเรียบร้อยแล้ว ตำรวจเตรียมปฏิบัติการเข้าจับกุมและตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายช่วงเช้าวันนี้ 6 พ.ย. ด้านเจ้าตัวระบุไม่มีการหลบหนี
พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ( ผบก.ปอศ. ) ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับ ดร.ปนัดดา วงศ์ผุดี หรือ บุ๋ม ปนัดดา และนาย อภิพงศ์ (ก๊อต) สามีของเธอจนเสร็จสมบูรณ์ โดยสามารถออก หมายจับ ทั้งสองคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา
กระบวนการตรวจสอบและหมายจับเสร็จสิ้น
พล.ต.ต.ทศน์ภูมี จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการ ปอศ. เปิดเผยรายละเอียดว่า กระบวนการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและเสนอขอหมายจับต่อศาลจนแล้วเสร็จในเย็นของวันที่ 5 พฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเวลาของวันศุกร์ยามวิกาลเกินกว่าเวลาที่ระบุในหมายค้นประกอบกับเป็นช่วงเวลาพักงานทางศาล จึงจำเป็นต้องเลื่อนการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายออกไปก่อนAlso readฮวงจุ้ยภาพวาดในบ้าน เสริมสิริมงคลหรือทำลายพลังงานบวก
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ขออนุมัติหมายค้นพื้นที่เป้าหมายซึ่งคาดว่าอาจใช้ในการกระทำความผิดหรือเป็นที่ซุกซ่อนพยานหลักฐาน โดยให้ชุดสืบสวนและชุดจับกุมเข้าประจำการเพื่อเฝ้าสังเกตการณ์ตามจุดที่สงสัยและที่พักอาศัยของบุคคลดังกล่าวอย่างเข้มงวด พร้อมเตรียมเข้าจับกุมทันทีหากพบพฤติกรรมพยายามหลบหนี
แผนปฏิบัติการเข้าจับกุมและตรวจค้น
สำหรับการเข้าปฏิบัติภารกิจตามหมายจับและหมายค้นนั้น กำหนด将进行ในช่วงเช้าของวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ โดยจะเริ่มนำกำลังเข้าตรวจค้นและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการมีความพร้อมสูงสุดในการยึดกุมตัวผู้ต้องหา
กระแสในโลกออนไลน์และปฏิกิริยาจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ครั้งนี้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์ เมื่อมีการพบว่าเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของ ดร.ปนัดดา วงศ์ผุดี ไม่สามารถเข้าถึงได้ชั่วคราวในช่วงดังกล่าว จนนำไปสู่ข่าวลือ广为流传ว่า เป็นการลบเพจเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการหลบหนีไปต่างประเทศ
ต่อมาเพจดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติอีกครั้งในเวลาไล่เลี่ยกัน ซึ่งแหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่า บุ๋ม ปนัดดา ได้ออกมาชี้แจงและยืนยันผ่านช่องทางการสื่อสารส่วนตัวว่า ข่าวลือเรื่องการหลบหนีไม่เป็นความจริง โดยขณะนี้เธอยังคงพักอาศัยอยู่ภายในบ้านที่พักอาศัยส่วนตัว และรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายตามระเบียบ
คำชี้แจงเรื่องสถานะเพจเฟซบุ๊ก
ส่วนกรณีที่เกิดปัญหาการเข้าใช้บัญชีเฟซบุ๊กนั้น บุ๋ม ปนัดดา ยืนยันว่าไม่ได้กดลบบัญชีของตนเองแต่อย่างใด แต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนว่าเกิดจากระบบขัดข้อง หรือถูกผู้ไม่หวังดีกดรายงานบัญชี (Report) จนทำให้ระบบบล็อกชั่วคราว จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากข้อเท็จจริงและระมัดระวังในการแชร์ข่าวปลอมที่อาจสร้างความเข้าใจผิด
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