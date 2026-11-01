หมอโอ๊คเตือน 10 พฤติกรรมยามเช้า เพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองตีบ
เพจหมอโอ๊ค เตือน 10 พฤติกรรมยามเช้าที่ทำแล้วเสี่ยงหลอดเลือดสมองตีบและอัมพาต พร้อมแนะ 5 วิธีลดความหนืดของเลือดทันทีเพื่อป้องกันสุขภาพ
เพจ หมอโอ๊ค DoctorSixpack ได้โพสต์แจ้งเตือนประชาชนถึงความเสี่ยงของโรค หลอดเลือดสมองตีบ และภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายในช่วงเวลาเช้าของวัน โดยแพทย์เจ้าของเพจได้ออกมาชี้แจงว่าอาการมึนงง ตึงคอ บ่า ไหล่ หรือผู้ที่มีความดันโลหิตและไขมันในเลือดสูงอยู่แล้ว อาจได้รับผลกระทบรุนแรงหากเผลอทำพฤติกรรมบางอย่างที่ส่งผลให้ความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
10 พฤติกรรมยามเช้าที่ไม่ควรทำ
แพทย์ระบุว่าการตื่นนอนตอนเช้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ร่างกายขาดน้ำ ทำให้เลือดมีความหนืดข้นสูงมาก หากมีการเคลื่อนไหวหรือรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม หลอดเลือดสมองที่เปราะบางอาจเกิดปัญหาจนนำไปสู่ภาวะอัมพาตครึ่งซีกได้โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า ผู้ที่มีความเสี่ยงจึงควรระวังพฤติกรรม 10 อย่างต่อไปนี้Also readHUAWEI WATCH GT 7 ใช้ Tennix เก็บสถิติเทนนิสกับ WOOPS
ประการแรกคือ การตื่นแล้วลุกขึ้นยืนทันทีโดยไม่มีระยะปรับตัว พฤติกรรมนี้ทำให้ความดันโลหิตเกิดการแกว่งตัว และเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้ทันเวลา ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหน้ามืดและภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองขาดเลือดชั่วคราว ประการที่สองคือการเบ่งถ่ายอุจจาระอย่างแรง ซึ่งส่งผลให้ความดันในช่องอกและหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน เสี่ยงต่อหลอดเลือดที่เปราะบางเกิดการแตก
ประการที่สามคือ การอาบน้ำเย็นจัดทันทีหลังตื่นนอน ซึ่งทำให้หลอดเลือดหดตัวอย่างเฉียบพลันและความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาอุณหภูมิร่างกาย ประการที่สี่คือการไม่ยอมดื่มน้ำเปล่าเลยตลอดช่วงเช้า ร่างกายที่ขาดน้ำมาทั้งคืนจะส่งผลให้เลือดมีความหนืดข้นสูง ส่งผลให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นในการสูบฉีด
ประการที่ห้าคือ การดื่มชา กาแฟหวานจัด หรือน้ำหวานทันทีหลังตื่นนอน ซึ่งน้ำตาลที่สูงขึ้นจะกระตุ้นการตอบสนองของอินซูลินและทำให้เกิดการอักเสบเฉียบพลันที่เยื่อบุหลอดเลือด ประการที่หกคือการกินอาหารเช้าที่เต็มไปด้วยของทอดและเนื้อแปรรูป เช่น ปาท่องโก๋ ไส้กรอก และหมูปิ้งติดมัน ซึ่งมีไขมันทรานส์และโซเดียมสูงกระตุ้นให้เลือดหนืดและหลอดเลือดแข็งตัว
ประการที่เจ็ดคือการจมน้ำซุปหรือกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในตอนเช้า เนื่องจากโซเดียมในปริมาณมากจะดึงน้ำเข้าสู่กระแสเลือด ส่งผลให้ความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นในช่วงเริ่มต้นของวันและสร้างภาระให้กับหลอดเลือด ประการที่แปดคือ การสูบบุหรี่มวนแรกทันทีหลังลืมตา สารนิโคตินและควันพิษจะทำให้หลอดเลือดหดตัวอย่างรุนแรงและเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจจนความดันพุ่งทะยาน
ประการที่เก้าคือการออกกำลังกายหนักทันทีโดยไม่มีการยืดเหยียดหรือวอร์มอัพก่อน ซึ่งการลุกขึ้นวิ่งเร็วหรือยกเวทหนักๆ ทันทีทำให้หัวใจและหลอดเลือดต้องรับภาระหนักอย่างกะทันหัน ประการสุดท้ายคือการหยิบมือถือมาเสพข่าวลบหรือเรื่องเครียดทันทีหลังตื่นนอน ซึ่งกระตุ้นให้สมองหลั่งฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติซอล ส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้น
5 วิธีลดความหนืดของเลือดทันที
เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองตีบ แพทย์โอ๊คแนะนำ 5 สิ่งที่ควรทำทันทีเพื่อลดความหนืดของเลือดและดูแลหลอดเลือด ได้แก่ การขยับยืดเหยียดบนเตียงก่อนลุกนอน ซึ่งควรใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 3 นาที ในการบิดตัวและยืดแขนขา เพื่อให้ระบบไหลเวียนเลือดเริ่มปรับตัวและลดการแกว่งของความดัน
ขั้นที่สองคือการดื่มน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องทันที 1 ถึง 2 แก้ว เนื่องจากร่างกายขาดน้ำมาทั้งคืน การดื่มน้ำจะช่วยลดความหนืดของเลือดและทำให้เลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงสมองได้คล่องตัวมากขึ้น ขั้นที่สามคือการรับแสงแดดอ่อนๆ และเดินแกว่งแขนประมาณ 15 นาที ซึ่งแสงแดดช่วยส่งเสริมการสร้างวิตามินดีธรรมชาติและช่วยควบคุมน้ำตาลในกระแสเลือด
ขั้นที่สี่คือการเคี้ยวอาหารเช้านานๆ อย่างน้อย 30 ครั้ง และเน้นรับประทานอาหารต้นตำรับเช่นข้าวกล้องและเต้าหู้ขาว การเคี้ยวช้าๆ จะช่วยลดภาระของระบบย่อยอาหารและควบคุมการตอบสนองของอินซูลินได้ดีขึ้น และขั้นสุดท้ายคือการเข้าห้องน้ำตรงเวลาและเสริมไฟเบอร์ เพื่อฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลา ลดอาการท้องผูก และหลีกเลี่ยงการเบ่งแรงๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความดันในหลอดเลือดสมอง
คำแนะนำเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การป้องกันความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมองตีบและภาวะอัมพาต โดยเน้นที่การปรับพฤติกรรมง่ายๆ ในชีวิตประจำวันเพื่อรักษาสุขภาพของหลอดเลือดและระบบไหลเวียนโลหิตให้แข็งแรงตลอดเวลา
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