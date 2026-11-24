หมอเหรียญทอง ชี้แจ้งความจริง ไม่ใช่เจ้าของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
พล.ต.เหรียญทอง แน่นหนา ชี้แจงผ่านสื่อออนไลน์ ยืนยันไม่ใช่เจ้าของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ แต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้จัดการบริษัท มงกุฎวัฒนะ จำกัด (มหาชน)
พล.ต.เหรียญทอง แน่นหนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท มงกุฎวัฒนะ จำกัด (มหาชน) ได้โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เพื่อแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบทบาทและสถานะทรัพย์สินของตนเอง โดยยืนยันอย่างชัดเจนว่าตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ แต่อย่างใด
ความจริงเรื่องเจ้าของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
เจ้าของที่แท้จริงของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะคือ บริษัท มงกุฎวัฒนะ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนจำนวน 500 ล้านบาท และมีรายชื่อผู้ถือหุ้นกระจายอยู่จำนวน 8,000 คนAlso readเลขนางฟ้า 111 333 888 1010 เสริมดวงงานตามความเชื่อตัวเลขศาสตร์
พล.ต.เหรียญทอง แจ้งว่า บทบาทของตนเองในองค์กรนี้คือการทำหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการหรือมีทรัพย์สินในนามส่วนตัวที่สัมพันธ์กับมูลค่าบริษัทดังกล่าวโดยตรง
แหล่งที่มาของความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความร่ำรวย
ความเข้าใจผิดที่ว่า พล.ต.เหรียญทอง เป็นเศรษฐีหรือมีฐานะร่ำรวยมั่งคั่งนั้น มีจุดเริ่มต้นมาในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2534 ถึง 2536 ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟู ในยุคสมัยนั้นตนเคยปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสายธุรกิจ ส่งผลให้สาธารณชนเกิดความตีความผิดว่าท่านเป็นนายแพทย์ทหารหนุ่มวัย 31 ปี ที่เป็นเจ้าของธุรกิจมูลค่าพันล้าน และเป็นตัวแทนของนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur)
กระแสข่าวลือในขณะนั้นยังระบุอ้างอีกว่า พล.ต.เหรียญทอง เป็นศิษย์เก่าจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าที่มีฐานะร่ำรวยที่สุด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงเมื่อตรวจสอบจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตจริงของท่านในช่วงเวลาดังกล่าวและจนถึงปัจจุบัน
ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและยานพาหนะของพล.ต.เหรียญทอง
เพื่อเป็นการยืนยันฐานะความเป็นอยู่จริง พล.ต.เหรียญทอง ได้ย้อนเล่าถึงการใช้อุปกรณ์และยานพาหนะส่วนตัว โดยระบุว่าในช่วงแรกท่านเคยใช้รถกระบะโตโยต้า ไฮลักซ์ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 300,000 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตที่ประหยัดและไม่ฟุ่มเฟือย
ในปัจจุบันท่านยังคงใช้งานรถยนต์โตโยต้า อัลติส ที่ผลิตออกมาใช้มานานถึง 21 ปี โดยรถยนต์คันดังกล่าวมีระยะทางสะสมที่วิ่งไปแล้วกว่า 300,000 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม พล.ต.เหรียญทอง ระบุว่าไม่เคยมีความคิดที่จะซื้อรถยนต์คันใหม่เปลี่ยนเพราะมองว่ารถยนต์คันเดิมยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัย
วัตถุประสงค์ในการชี้แจงต่อสาธารณะ
การออกมาชี้แจงในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประชาชนและผู้สนับสนุนทุกคนมีความเข้าใจที่ตรงกัน regarding สถานะทางกฎหมายและทรัพย์สินของ พล.ต.เหรียญทอง แน่นหนา โดยย้ำอีกครั้งว่าท่านไม่ได้เป็นเจ้าของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ แต่เป็นเพียงผู้ก่อตั้ง ผู้ถือหุ้น และกรรมการผู้จัดการของบริษัทเท่านั้น
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความโปร่งใสในการสื่อสารกับสาธารณชน เพื่อลดข้อครหาหรือความเข้าใจผิดเรื่องความร่ำรวยที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการทำงานขององค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อให้สังคมได้รับรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่แท้จริงของท่าน
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