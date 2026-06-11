หมอแท้จริงรุกหนัก เสนอสภาแก้กฎหมาย เมาขับชนคนตาย ขอศาลจำคุกสถานเดียว วันที่ 11 มิ.ย.69 นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมด้วย สุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ ได้เดินทางมาที่รัฐสภา เพื่อขอเสนอแก้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน ต่อรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างรุนแรง ทั้งความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ชีวิตและทรัพยสินของพี่น้องประชาชนคนไทย ในทุกๆปีจะมีคนไทยเสียชีวิตบนท้องถนนประมาณ 17,000 คน บาดเจ็บราว 1 ล้านคน มีผู้พิการไม่น้อยกว่า 60,000 คน ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จนทำให้คนไทยเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก สาเหตุสำคัญเกิดจากพฤติกรรมการเมาแล้วขับเป็นสำคัญ มูลนิธิเมาไม่ขับในฐานะองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ขับเคลื่อนการรณรงค์และการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเมาไม่ขับ มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2539 ตลอดระยะเวลา 30 ปี มูลนิธิเมาไม่ขับได้แสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อขอการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน กรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เป็นองค์กรสำคัญที่มีหน้าที่ในการรับฟังข้อร้องเรียน ศึกษาเสนอแนะ ฯลฯ ความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการอำนวยความยุติธรรมด้านกฎหมาย
หมอแท้จริงรุกหนัก เสนอสภาแก้กฎหมาย เมาขับชนคนตาย ขอศาลจำคุกสถานเดียว วันที่ 11 มิ. ย.69 นพ.
แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมด้วย สุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ ได้เดินทางมาที่รัฐสภา เพื่อขอเสนอแก้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน ต่อรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างรุนแรง ทั้งความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ชีวิตและทรัพยสินของพี่น้องประชาชนคนไทย ในทุกๆปีจะมีคนไทยเสียชีวิตบนท้องถนนประมาณ 17,000 คน บาดเจ็บราว 1 ล้านคน มีผู้พิการไม่น้อยกว่า 60,000 คน ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จนทำให้คนไทยเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก สาเหตุสำคัญเกิดจากพฤติกรรมการเมาแล้วขับเป็นสำคัญ มูลนิธิเมาไม่ขับในฐานะองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ขับเคลื่อนการรณรงค์และการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเมาไม่ขับ มาตั้งแต่ปีพ.
ศ.2539 ตลอดระยะเวลา 30 ปี มูลนิธิเมาไม่ขับได้แสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อขอการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน กรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เป็นองค์กรสำคัญที่มีหน้าที่ในการรับฟังข้อร้องเรียน ศึกษาเสนอแนะ ฯลฯ ความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการอำนวยความยุติธรรมด้านกฎหมา
หมอแท้จริงรุกหนัก เมาขับชนคนตาย ขอศาลจำคุกสถานเดียว แก้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ปัจจัยสำคัญเกิดจากพฤติกรรมการเมาแล้วขับเป็นสำค มูลนิธิเมาไม่ขับ องค์กรสาธารณประโยชน์ ขับเคลื่อนการรณรงค์และการสนับสนุนการบังคับใช้ก แก้กฎหมายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้า กรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยช องค์กรสำคัญที่มีหน้าที่ในการรับฟังข้อร้องเรียน ความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรร
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