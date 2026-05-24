Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

หมอวรงค์ซัดปิยบุตรปมเสนอเลิกองคมนตรี ชี้มีอคติต่อสถาบันฯ พร้อมแนะแก้ทุจริตเพื่อประโยชน์ประชาชน

การเมือง News

หมอวรงค์ซัดปิยบุตรปมเสนอเลิกองคมนตรี ชี้มีอคติต่อสถาบันฯ พร้อมแนะแก้ทุจริตเพื่อประโยชน์ประชาชน
หมอวรงค์ปิยบุตรองคมนตรี
📆5/24/2026 10:53 AM
📰siamrath_online
158 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 83% · Publisher: 63%

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ตอบโต้ข้อเสนอของนายปิยบุตรที่ต้องการให้ยกเลิกองคมนตรี โดยชี้ว่าองคมนตรีมีบทบาทสำคัญในการช่วยประชาชนผ่านการถวายฎีกา และแนะให้หันไปแก้ปัญหาคอร์รัปชันเพื่อประหยัดงบประมาณอย่างแท้จริง

เหตุการณ์ความขัดแย้งทางความคิดทาง การเมือง ทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง เมื่อ นพ.

วรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยภักดี ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อตอบโต้ข้อเสนอของนายปิยบุตร แสงกนกกุล ที่มีความพยายามเสนอให้มีการยกเลิกตำแหน่งองคมนตรี ซึ่งประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หรือนายเท้ง ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการประชุมร่วมกันของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดย นพ.

วรงค์ ได้ตั้งคำถามสำคัญถึงเป้าหมายที่แท้จริงของระบอบประชาธิปไตยว่าควรจะเป็นเรื่องของการสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นหลัก มากกว่าการมุ่งเน้นไปที่การทำลายโครงสร้างหรือสถาบันที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ โดยมองว่าการนำเสนอให้ยกเลิกองคมนตรีนั้นเป็นการกระทำที่ขาดความเข้าใจในบริบทของสังคมไทยอย่างลึกซึ้ง ในส่วนของข้อโต้แย้งเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององคมนตรี นพ.

วรงค์ ได้ชี้แจงให้เห็นถึงความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาอย่างยาวนานว่า ประชาชนจำนวนมากที่ประสบความเดือดร้อนอย่างหนัก และไม่สามารถพึ่งพากระบวนการแก้ไขปัญหาจากทางรัฐบาลหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านระบบราชการหรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ มักจะเลือกใช้วิธีการยื่นถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือไปยังสำนักพระราชวัง ซึ่งเป็นช่องทางสุดท้ายในการระบายความทุกข์ยาก ดังนั้น การที่องคมนตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อติดตามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ร่วมกับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะในวิกฤตการณ์สำคัญอย่างปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง จึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับวิถีปฏิบัติของสังคมไทยที่ดำเนินสืบเนื่องกันมา นพ.

วรงค์ จึงตั้งข้อสังเกตว่าหากนายปิยบุตรไม่มีอคติที่รุนแรงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จนเกินไป ก็น่าจะสามารถยอมรับแนวทางการทำงานในรูปแบบนี้ได้ เพราะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนที่กำลังลำบาก เว้นเสียแต่นายปิยบุตรจะต้องการห้ามไม่ให้ประชาชนยื่นถวายฎีกา ซึ่งเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่สิ้นหวังจากระบบรัฐ นอกจากนี้ นพ.

วรงค์ ยังได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุผลเรื่องการประหยัดงบประมาณที่นายปิยบุตรนำมาอ้างในการขอให้ยกเลิกองคมนตรี โดยระบุว่าเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นและไม่มีน้ำหนักเพียงพอ เนื่องจากหากต้องการประหยัดงบประมาณเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง สิ่งที่ควรดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการกำจัดการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการและวงการเมือง ซึ่งมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างฟุ่มเฟือยและสูญเสียเงินภาษีประชาชนไปเป็นจำนวนมหาศาลในแต่ละปี ซึ่งหากแก้ปัญหาการโกงกินได้จริง จะสามารถประหยัดงบประมาณได้มากกว่าการยกเลิกตำแหน่งองคมนตรีหลายเท่าตัว นพ.

วรงค์จึงขอเรียกร้องให้นายปิยบุตรหันมาตั้งหลักและเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง โดยการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และการลดสิทธิประโยชน์ที่มากเกินจำเป็นของเหล่านักการเมืองที่เอาเปรียบประชาชน บทสรุปของการตอบโต้ในครั้งนี้ นพ.

วรงค์ ได้แสดงความกังวลและตั้งข้อสังเกตว่า รูปแบบความคิดของนายปิยบุตรมักจะมุ่งเป้าโจมตีไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์เพียงอย่างเดียว จนทำให้ต้องเกิดคำถามว่า สิ่งที่นายปิยบุตรนำเสนอมาทั้งหมดนั้น จะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญหรือสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนได้จริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงการขับเคลื่อนด้วยอคติส่วนตัวที่มีต่อสถาบันฯ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ โดยเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาของประเทศควรเริ่มต้นที่การขจัดคอร์รัปชันและให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชน มากกว่าการมุ่งล้างบางโครงสร้างที่ช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรในยามที่รัฐบาลไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภา

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

siamrath_online /  🏆 15. in TH

หมอวรงค์ ปิยบุตร องคมนตรี สถาบันพระมหากษัตริย์ ทุจริตคอร์รัปชัน

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-24 13:55:14