หมอวรงค์เรียกรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ เสนอระบบแบ่งปันผลประโยชน์ข้าว

นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม สส. เรียกร้องรัฐบาลอนุทินเร่งแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำเสนอระบบแบ่งปันผลประโยชน์ข้าวเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกร
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 ที่รัฐสภา นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยภักดี ได้แถลงเรียกร้องให้รัฐบาลภายใต้การนำของนาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เร่งแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำอย่างยั่งยืน โดยเน้นย้ำว่าปัญหานี้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงข้าวนาปรัง (มีนาคม-เมษายน) และข้าวนาปี (พฤศจิกายน-ธันวาคม) ความขัดแย้งที่สำคัญคือ แม้ว่าชาวนาจะขายข้าวเปลือกในราคาถูก และข้าวสารส่งออกก็มีราคาไม่สูงมาก แต่ผู้บริโภคชาวไทยกลับต้องซื้อข้าวสารในราคาแพง เนื่องจากกลไกตลาดใช้ราคาข้าวสารส่งออกที่ต่ำเป็นตัวกำหนดราคาซื้อข้าวเปลือกจาก เกษตรกร ซึ่งอ้างอิงตามสถานการณ์ตลาดโลกในช่วงที่ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดจำนวนมาก นายแพทย์วรงค์ ชี้ให้เห็นว่า การแก้ไขปัญหาข้าวเปลือกตกต่ำของรัฐบาลในอดีต ไม่ว่าจะเป็นโครงการรับจำนำข้าวที่ประสบปัญหาขาดทุน หรือโครงการประกันรายได้ที่เพียงแค่บรรเทาผลกระทบโดยการนำเงินภาษีมาอุดรูรั่ว แต่ไม่ได้แก้ไขปัญหาที่โครงสร้างพื้นฐาน จึงถึงเวลาที่ต้องนำระบบแบ่งปันผลประโยชน์ข้าวมาใช้เพื่อสร้างความยั่งยืน เขาได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี อนุทิน เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติการแบ่งปันผลประโยชน์ข้าว พ.
ศ. ....
ซึ่งเคยเสนอไว้เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ให้เป็นร่างของรัฐบาลเพื่อเสนอต่อสภา เนื่องจากร่างกฎหมายนี้จะกำหนดสัดส่วนผลตอบแทนที่ชัดเจนระหว่างชาวนา โรงสี และผู้จำหน่าย รวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากผลพลอยได้ต่างๆ เช่น แกลบ รำ และปลายข้าว ซึ่งปัจจุบันตกอยู่ในมือของคนอื่น ให้กลับคืนสู่ชาวนา ซึ่งจะช่วยให้การทำนาได้รับการคุ้มครองและมีกำไร รวมถึงชาวนาจะได้รับเงิน 2 รอบ เหมือนระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ของอ้อย ซึ่งจะสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับชีวิตของชาวนาอย่างแท้จริง ระบบการจ่ายเงิน 2 รอบตามร่างกฎหมายนี้ จะประกอบด้วยเงินก้อนแรกที่ชาวนาจะได้รับเมื่อส่งข้าวเข้าโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ และเงินรอบที่สองจากการเกลี่ยผลประโยชน์จากผลพลอยได้ต่างๆ เช่น ปลายข้าว แกลบ และรำข้าว ซึ่งเป็นระบบที่คล้ายคลึงกับชาวไร่อ้อยที่มักไม่ค่อยประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ นายแพทย์วรงค์ ยืนยันว่า ในฐานะฝ่ายค้าน ตนพร้อมที่จะประสานงานและสนับสนุนรัฐบาลอย่างเต็มที่ในการผลักดันพระราชบัญญัติแบ่งปันผลประโยชน์ข้าวฉบับนี้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร นอกจากนี้ เขายังกล่าวถึงบรรยากาศที่รัฐสภาในวันที่สองของการให้ สส.
ซื้ออาหารรับประทานเอง ซึ่งพบว่าบรรยากาศยังไม่คึกคักเนื่องจากมี สส. เพียง 500 คนที่สามารถเข้าร่วมได้ และบางส่วนติดภารกิจการประชุมย่อย ทำให้พ่อค้าแม่ค้าขายของได้ไม่ตามเป้าหมาย จึงขอเรียกร้องให้สภาเปิดโอกาสให้คณะผู้ช่วย สส.
ทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการ สามารถเข้ามาใช้บริการในพื้นที่ดังกล่าวได้ด้วย เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าในรัฐสภา สาระสำคัญของร่าง พ. ร. บ. การแบ่งปันผลประโยชน์ข้าว พ.
ศ. .... ประกอบด้วย การกำหนดอัตราส่วนผลตอบแทนที่ชัดเจน การแบ่งปันผลประโยชน์จากผลพลอยได้ การคุ้มครองกำไรของชาวนา และระบบการจ่ายเงิน 2 รอ
