หมอวรงค์แฉ! น้ำมันดีเซลหาย 700 ล้านลิตร ชี้ปล้นชาติหมื่นล้าน ขู่รัฐมนตรีหากเคลียร์ไม่ได้

นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม แถลงข่าวถึงปัญหาน้ำมันดีเซลหาย 700 ล้านลิตร ชี้เป็นการปล้นชาติมูลค่าหมื่นล้านบาท เรียกร้องรัฐมนตรีชี้แจง หากเคลียร์ไม่ได้อาจถูกดำเนินคดี
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 ณ รัฐสภา นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยภักดี ได้แถลงข่าวถึงปัญหาน้ำมัน โดยเฉพาะ น้ำมันดีเซล ที่นอกจากราคาจะแพงแล้ว ยังมีประเด็นสำคัญที่น่ากังวลคือปริมาณน้ำมันที่หายไปจากระบบ นายแพทย์วรงค์กล่าวว่า ข้อมูลที่รวบรวมมาจากกรมธุรกิจ พลังงาน ซึ่งเป็นรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับยอดน้ำมันที่ส่งไปยังปั๊มน้ำมันทั่วประเทศ ชี้ให้เห็นว่าในช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา น้ำมันดีเซล หายไปจากระบบถึง 600-700 ล้านลิตร
ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมาก และอาจเข้าข่ายเป็นการทุจริตโกงชาติอย่างร้ายแรง\นายแพทย์วรงค์ได้เรียกร้องให้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์น้ำมัน (ศบก.) ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ต่อที่ประชุมสภาฯ โดยนายแพทย์วรงค์ตั้งข้อสังเกตว่า การที่รัฐมนตรีไม่มาชี้แจงตามที่ได้มีการร้องขอ อาจเป็นการยืนยันว่าข้อมูลที่นำเสนอเป็นความจริง โดยนายแพทย์วรงค์ได้ยกตัวเลขปริมาณน้ำมันดีเซลที่ส่งไปยังปั๊มน้ำมันในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งพบว่ามีปริมาณสูงถึง 70 ล้านลิตรต่อวัน ในขณะที่ประชาชนกลับประสบปัญหาในการเติมน้ำมัน และถูกจำกัดปริมาณในการเติมแต่ละครั้ง นายแพทย์วรงค์ตั้งข้อสงสัยว่า น้ำมันที่หายไปนั้นอาจเป็นน้ำมันลม หรือน้ำมันเก๊ ที่มีการนำมาหลอกลวงประชาชน และอาจมีการสมรู้ร่วมคิดระหว่างโรงกลั่น ผู้ค้าตามมาตรา 7 และปั๊มน้ำมัน หากเป็นเช่นนั้นจริง จะเป็นการปล้นชาติครั้งใหญ่ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 10,000 ล้านบาท\นอกจากนี้ นายแพทย์วรงค์ยังได้กล่าวถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้พิจารณาให้น้ำมันที่หายไปเป็นคดีพิเศษ โดยนายแพทย์วรงค์ได้เสนอแนะแนวทางการตรวจสอบที่ง่ายและตรงไปตรงมา โดยการตรวจสอบข้อมูลจากโรงกลั่น ผู้ค้าตามมาตรา 7 และปั๊มน้ำมัน ซึ่งจะทำให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมากขึ้น นายแพทย์วรงค์ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการจัดการกับปัญหาการทุจริตในวงการพลังงาน และเรียกร้องให้นายพิพัฒน์และนายกรัฐมนตรีออกมาแสดงความรับผิดชอบ หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล และอาจนำไปสู่การดำเนินคดีกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในอนาคต นอกจากนี้ นายแพทย์วรงค์ยังได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดเวลาเปิด-ปิดปั๊มน้ำมันหลังเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเห็นว่าไม่มีความจำเป็นเนื่องจากสถานการณ์น้ำมันในปัจจุบันคลี่คลายลงแล้
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ททท. คาดนักท่องเที่ยวเข้าสุราษฎร์เดือนสุดท้ายของปีเกือบแสนคน สร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 700 ล้านททท. คาดนักท่องเที่ยวเข้าสุราษฎร์เดือนสุดท้ายของปีเกือบแสนคน สร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 700 ล้าน ททท. คาดนักท่องเที่ยวเข้าสุราษฎร์เดือนสุดท้ายของปีเกือบแสนคน สร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 700 ล้าน
Read more »
'ณวัฒน์' แจงกรณีร้านทองดังตุ๋น ลั่น 'อิงฟ้า' ไม่เคยรับเป็นพรีเซ็นเตอร์จากกรณีที่เหยื่อครึ่งร้อยรวมตัวร้องกองปราบ เอาผิดร้านทองดัง ตุ๋นลงทุนออมทอง แฉพฤติกรรมแสบดึงนางงามดังร่วมโปรโมทร้าน สร้างความเชื่อถือ เหยื่อหลงเชื่อสูญเงินร่วม 700 ล้าน อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : เหยื่อครึ่งร้อยรวมตัวร้องกองปราบเอาผิดร้านทองดังตุ๋นลงทุนออมทองสูญเงินร่วม 700 ล้าน ล่าสุด ณวัฒน์ อิสรไกรศีล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ณวัฒน์ อิสรไกรศีล - Mr.Nawat Itsaragrisil ระบุว่า...
Read more »
นาซาพบอีก! ดาวเคราะห์ใกล้เคียงโลก เอื้อต่ออยู่อาศัยดาวเทียมสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบ หรือ TESS mission (เทสมิชชั่น) ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ นาซา ค้นพบดาวเคราะห์ ที่ชื่อว่า “TOI 700 e” (ทีโอไอ 700 อี) เป็นดาวเ
Read more »
ราคาทอง รอบบ่าย ร่วงแรง 700 บาท นักลงทุนเทขายทำกำไรราคาทองคำ รอบบ่าย ผันผวน 13 ครั้ง ร่วงแรงต่อเนื่อง 700 บาท ก่อนกลับมาบวก 50 (ครั้งที่ 13) นักลงทุนเทขายทำกำไร-กังวลเฟดตรึงดอกเบี้ยสูง วันนี้ ( 23 พ.ค.2567 ) ผู้สื่อข่าวรายงาน ราคาทองคำในประเทศช่วงรอบบ่าย ผันผวนหนัก ขึ้น-ลง 13 ครั้ง ทำให้ภาพรวมวันนี้ราคาทองลบ 700 บาท ก่อนที่เวลา 16.22 น.
Read more »
'พิพัฒน์' สั่งแก้ไขปัญหานายทุนจีนค้างจ่ายค่าจ้างแรงงานเมียนมา 700 ชีวิตในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ'พิพัฒน์' สั่งแก้ไขปัญหานายทุนจีนค้างจ่ายค่าจ้างแรงงานเมียนมา 700 ชีวิตตในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามแก้ไขปัญหากรณีแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา 700 คน...
Read more »
“หมอวรงค์” แฉพิรุธน้ำมันหาย 700 ล้านลิตร จี้ รัฐเร่งเคลียร์“หมอวรงค์” แฉพิรุธน้ำมันหาย 700 ล้านลิตร สงสัย “น้ำมันลม” จี้ รัฐบาลเร่งเคลียร์ก่อนใช้กลไกกรรมาธิการสอบสวนเอาผิดถึงต้นตอ
Read more »