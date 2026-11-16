หมอสุรรัตน์ เตือนพิษสารหนูสะสม สัมพันธ์กับภาวะสมองและเส้นประสาทผิดปกติ จากกรณีน้ำแม่น้ำสาย
ผศ.นพ.สุรรัตน์ เตือนพิษสารหนูสะสมทำลายเส้นประสาทและสมอง กรณีแม่น้ำสายพบสารหนูสูง 25 เท่ามาตรฐาน แนะประชาชนระวังภัยเงียบและติดตามความคืบหน้าจากรัฐบาล
ผศ.นพ.สุรรัตน์ ตันประเวช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท ได้ออกมาเปิดเผยกรณีศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากพิษ สารหนู สะสมที่ส่งผลต่อระบบประสาทและสมอง พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงภัยเงียบจากมลพิษในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสถานการณ์น้ำปนเปื้อน สารหนู ใน แม่น้ำสาย ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อ สุขภาพ ของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและผู้ที่ใช้น้ำใน แม่น้ำสาย เป็นแหล่งอุปโภคบริโภค
กรณีศึกษาผู้ป่วยพิษสารหนูสะสม
ผศ.นพ.สุรรัตน์ ตันประเวช ได้อ้างอิงเคสผู้ป่วยรายหนึ่งที่มีอาการชาปลายมือและปลายเท้า พร้อมความปวดแสบปวดร้อนที่รักษาไม่หายขาด ซึ่งเคยวินิจฉัยผิดว่าเป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาทมาก่อน ก่อนจะพบว่าแท้จริงแล้วเกิดจากพิษสารหนูสะสมจากการทำเหมืองแร่ อาการดังกล่าวเป็นภาวะเส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติ (peripheral neuropathy) ที่ทำให้ผู้ป่วยอ่อนแรงและทรมานจากการเจ็บปวดเรื้อรังAlso readวอลเลย์บอลหญิงไทย ชนะ เกาหลีใต้ 3 เซตรวด ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2023
นอกจากอาการทางระบบประสาทแล้ว ผู้ป่วยยังมีภาวะความจำเสื่อม สมองตื้อ และมีความผิดปกติทางระบบอื่น ๆ ของร่างกาย ซึ่งภาวะนี้เรียกว่า "ภัยเงียบ" เนื่องจากอาจไม่ปรากฏอาการชัดเจนในระยะแรก แต่สารพิษจะสะสมในร่างกายเป็นเวลานานหลายปีจนก่อให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะภายในอย่างถาวร
สถานการณ์น้ำปนเปื้อนสารหนูในแม่น้ำสาย
กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 บริเวณบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งพบปริมาณสารหนูสูงถึง 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานน้ำผิวดินถึง 25 เท่า
แม้ในปัจจุบันยังไม่มีรายงานยืนยันว่าน้ำดื่มของประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่การพบสารหนูในปริมาณสูงเช่นนี้ถือเป็นสัญญาณเตือนที่รุนแรง โดยเฉพาะสารหนูอนินทรีย์ (inorganic arsenic) ซึ่งเป็นสารพิษที่มีอันตรายสูงและจัดเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ตามการยืนยันขององค์การอนามัยโลก (WHO)
ความเสี่ยงต่อสุขภาพและมะเร็ง
สารหนูเป็นธาตุกึ่งโลหะที่พบได้ตามธรรมชาติ แต่สามารถปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นได้จากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การทำเหมืองแร่ การได้รับสารหนูเรื้อรัง (chronic arsenic exposure) แตกต่างจากการได้รับพิษเฉียบพลัน ตรงที่ผู้ได้รับอาจไม่รู้สึกผิดปกติในระยะยาว จนกว่าอาการทางคลินิกจะปรากฏชัดเจน
องค์การอนามัยโลก ยืนยันว่าสารหนูอนินทรีย์เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ โดยเฉพาะมะเร็งผิวหนัง ปอด และกระเพาะปัสสาวะ ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นอย่างมากหากมีการรับสัมผัสสารนี้เป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดปกติของสมอง เส้นประสาท และระบบอวัยวะย่อยอาหารได้
การป้องกันและบทบาทของรัฐบาล
การตรวจพบสารหนูในปัสสาวะไม่ได้หมายถึงการวินิจฉัยว่าเป็นโรคพิษสารหนูเสมอไป เนื่องจากสารหนูอินทรีย์จากอาหารทะเลบางชนิดสามารถทำให้ค่าสารหนูในปัสสาวะสูงขึ้นได้โดยไม่มีความเป็นพิษเท่าสารหนูอนินทรีย์ ดังนั้นการตรวจแบบ arsenic speciation จึงมีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีผลตรวจผิดปกติ
ผศ.นพ.สุรรัตน์ ตันประเวช เน้นย้ำว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือ Prevention หรือการลดการรับสารพิษตั้งแต่ต้นทาง ไม่ใช่การรอให้เกิดอาการแล้วจึงรักษา รัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วและยั่งยืน เนื่องจากผลกระทบจากสารหนูอาจปรากฏช้ากว่าการปนเปื้อนหลายปี
การตรวจน้ำเพียงครั้งเดียวไม่สามารถบอกความเสี่ยงตลอดชีวิตได้ การที่ประชาชนไม่มีอาการในปัจจุบัน ไม่การันตีว่าปลอดภัยจากผลกระทบระยะยาว การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวดและการให้ความรู้ที่ถูกต้องคือก้าวแรกในการปกป้องสุขภาพของประชาชนจากภัยเงียบนี้
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