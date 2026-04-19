หน้าร้อนสุดคึกคัก! อ้อยคั้นน้ำทะลุ 7,000 บาท/ตัน สร้างรายได้งามกว่า 10,000 บาท/ไร่ เกษตรกรภาคใต้รายย่อยคว้าโอกาสทอง

สถานการณ์หน้าร้อนจัดส่งผลให้อ้อยคั้นน้ำมีราคาสูงถึง 5,000-7,000 บาทต่อตัน สร้างรายได้กว่า 10,000 บาทต่อไร่ให้กับเกษตรกรรายย่อยในภาคใต้ ซึ่งหันมาปลูกเพื่อจำหน่ายน้ำอ้อยสด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญที่ยอดขายพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หน้าร้อนจัดปีนี้ ส่งผลให้ อ้อยคั้นน้ำ มีราคาสูงเป็นประวัติการณ์ โดยสามารถขายได้ถึง 5,000-7,000 บาทต่อตัน สร้างเม็ดเงินรายได้ให้แก่เกษตรกรเฉลี่ยกว่า 10,000 บาทต่อไร่
โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยในภาคใต้ที่หันมาปลูกอ้อยคั้นน้ำเป็นพืชเศรษฐกิจเสริม ได้คว้าโอกาสทองนี้ไปครองอย่างงดงาม
เจ้าของไร่อ้อยขนาด 3 ไร่ ในพื้นที่หมู่ 11 บ้านควนล่อน ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เปิดเผยถึงความสำเร็จว่า การปลูกอ้อยคั้นน้ำจำนวน 3 ไร่ ให้ผลผลิตสูงถึงประมาณ 6 ตันต่อปี
ต้นทุนการผลิตต่ำ เนื่องจากมีการนำปุ๋ยคอกจากวัวที่เลี้ยงไว้มาใช้บำรุงดิน ทำให้การดูแลรักษาง่าย
แม้ว่าผลผลิตจะสมบูรณ์เต็มที่ภายใน 1 ปี แต่สามารถเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปขายได้นานถึง 8 เดือน
ราคาอ้อยคั้นน้ำจะมีความเคลื่อนไหวตามกลไกตลาด อยู่ที่ประมาณ 5-7 บาทต่อกิโลกรัม แต่โดยเฉลี่ยแล้วสามารถยืนราคาได้ที่ 5 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยถึง 10,000 บาทต่อไร่
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างดี
ที่สำคัญ การปลูกอ้อยคั้นน้ำยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่โคก หนอง นา ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะการปลูกควบคู่กับพืชหลักอย่างยางพาราและปาล์มน้ำมัน ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน
การปลูกในลักษณะนี้จะเน้นการผลิตเพื่อจำหน่ายน้ำอ้อยสดในท้องถิ่น ไม่ได้เน้นการแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมใหญ่
เนื่องจากสภาพอากาศภาคใต้ที่โดยทั่วไปมีฝนตกชุกมากกว่าแล้ง จึงไม่เหมาะกับการปลูกอ้อยเพื่อผลิตน้ำตาลทรายปริมาณมาก
แต่ก็สามารถปลูกเสริมเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นน้ำอ้อยสดได้เป็นอย่างดี ซึ่งแตกต่างจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เน้นการปลูกอ้อยเป็นไร่ใหญ่เพื่ออุตสาหกรรมน้ำตาลทราย
อย่างไรก็ตาม อ้อยเป็นพืชที่สามารถปลูกได้เกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ และในปัจจุบันภาคใต้ก็มีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่หันมาให้ความสนใจปลูกอ้อยคั้นน้ำมากขึ้นเรื่อยๆ จากแนวโน้มราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี
โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่ความต้องการน้ำหวานจากอ้อยคั้นน้ำมีสูงขึ้นอย่างชัดเจน ยอดขายจะพุ่งสูงเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวมุสลิมที่ผ่านมา มีรายงานว่ายอดขายพุ่งสูงถึงประมาณ 500 กิโลกรัมต่อวัน ขณะที่ปกติจะอยู่ที่ประมาณ 200 กิโลกรัมต่อวัน
แม้ในช่วงฤดูฝนยอดขายอาจจะชะลอตัวลงบ้าง แต่ผลผลิตอ้อยก็ยังคงคุณภาพที่ดีอยู่ในไร่ พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวเมื่อความต้องการของตลาดกลับมาอีกครั้ง
การดูแลรักษาอ้อยคั้นน้ำนั้นไม่ซับซ้อน เกษตรกรสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง การลงทุนเริ่มแรกค่อนข้างต่ำ และสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นข้อดีที่ทำให้เกษตรกรจำนวนมากหันมาสนใจปลูกพืชชนิดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสามารถผลิตและจำหน่ายได้ในท้องถิ่น เป็นการลดต้นทุนค่าขนส่งและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง
การที่ราคาสูงขึ้นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นของตลาด ประกอบกับสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปลูกและการให้ผลผลิตของอ้อยคั้นน้ำในช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้เป็นกอบเป็นกำ
นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย (คยปท.) และอุปนายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยท.) ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มการปลูกอ้อยในภาคใต้ว่า คยปท. เป็นเครือข่ายที่ส่งเสริมเกษตรกรให้มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน ยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนการทำเกษตรทฤษฎีใหม่โคก หนอง นา ซึ่งรวมถึงการปลูกอ้อยคั้นน้ำในลักษณะของเกษตรกรรายย่อย เป็นส่วนหนึ่งของการปลูกพืชแบบผสมผสาน เพื่อผลิตและจำหน่ายน้ำอ้อยสดกันเองในชุมชน ไม่ได้มุ่งเน้นการทำเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปขนาดใหญ่ เนื่องจากข้อจำกัดทางสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของภาคใต้ ซึ่งมีปริมาณฝนมากกว่าความแห้งแล้ง จึงไม่เหมาะสมเท่าที่ควรสำหรับการปลูกอ้อยเพื่อผลิตเป็นน้ำตาลทรายในปริมาณมาก แต่ภาคใต้จะเน้นการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันเป็นหลัก มีสัดส่วนการปลูกที่สูงติดอันดับต้นๆ ของประเทศ
ส่วนอ้อยนั้น มักจะปลูกเป็นจำนวนมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอ้อยขนาดใหญ่ของประเทศ อย่างไรก็ตาม อ้อยก็ยังถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกได้ในแทบทุกจังหวัดทั่วประเทศ และเกษตรกรในภาคใต้เองก็เริ่มหันมาให้ความสนใจปลูกอ้อยคั้นน้ำมากขึ้น เนื่องจากเห็นถึงโอกาสในการสร้างรายได้เสริมที่ค่อนข้างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนที่ราคาพุ่งสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรมีกำลังใจในการเพาะปลูกและพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งนี้เป็นสัญญาณที่ดีต่อภาคเกษตรกรรมไทย ที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของพืชเศรษฐกิจ และความยืดหยุ่นของเกษตรกรในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดและสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อสามารถนำแนวคิดเกษตรผสมผสานมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ก็จะยิ่งส่งเสริมความเข้มแข็งและความมั่นคงให้กับภาคการเกษตรโดยรวมได้เป็นอย่างดี
การปลูกอ้อยคั้นน้ำในลักษณะนี้ ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรในท้องถิ่น และยังเป็นการส่งเสริมการบริโภคน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพอีกด้วย ซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ ทำให้ความต้องการอ้อยคั้นน้ำสดใหม่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกรที่ปลูกอ้อยคั้นน้ำ ที่จะมีโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
อ้อยคั้นน้ำ ราคาอ้อย รายได้เกษตรกร ภาคใต้ เกษตรผสมผสาน เศรษฐกิจพอเพียง
United States Latest News, United States Headlines
