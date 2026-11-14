หน่วยข่าวกรองอิสราเอลและสหรัฐฯ เตือนภัยโจมตีทรัมป์ วอชิงตันระดมมาตรการฉุกเฉิน
สำนักข่าวกรองกลางสหรัฐฯ และ Mossad ยืนยันเตือนภัยแผนโจมตีโดนัลด์ ทรัมป์ พร้อมยกระดับความปลอดภัยในวอชิงตัน ดี.ซี. หลังหน่วยข่าวกรองตะวันตกยืนยันข้อมูลร่วมกัน
เจ้าหน้าที่สายข่าวกรองจากอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาได้ออกมายืนยันเป็นทางการว่า โรมัน กอฟแมน ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง Mossad ของอิสราเอล กำลังดำเนินการอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อประชุมหารือกับ จอห์น แรทคลิฟฟ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐฯ หรือ CIA โดยวาระการประชุมสำคัญคือการประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวกรองที่ชี้ถึงภัยคุกคามโดยตรงต่อชีวิตของ โดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีและว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ชาวอเมริกัน
การยกระดับความปลอดภัยในวอชิงตัน
มาตรการรักษาความปลอดภัยในย่านใจกลางกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้ถูกยกระดับขึ้นทันทีหลังจากที่มีการรับรู้ถึงข้อมูลข่าวกรองดังกล่าว ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายบุคลากรระดับสูงหลายท่านออกจากที่พักอาศัยส่วนตัวไปยังฐานทัพหรือสถานที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุที่ไม่คาดคิด สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลัง ได้รับคำสั่งให้ย้ายออกจากบ้านพักในย่านจอร์จทาวน์ไปพักยังฐานทัพที่ปลอดภัย ในขณะเดียวกัน มาริโอ รุเบีย รัฐมนตรีต่างประเทศ และปีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหม ก็ได้ถูกย้ายไปอยู่ในที่พักหรือสถานที่ปลอดภัยของทหารเช่นเดียวกันAlso readอดีตกลาโหมสหรัฐฯยัน “ฮามาส” โจมตีฟ้าผ่า “เทลอาวีฟ” ชี้ข่าวกรองลับ MOSSAD ล้มเหลวมโหฬาร ยอดดับพุ่งกว่า 900 มีอเมริกันเสียชีวิต เชื่อตัวประกันอยู่ในอุโมงค์ใต้ดิน “เอ็มไพร์สเตท-หอไอเฟล” เปิดไฟธงชาติยิวร่วมเป็นหนึ่งเดียว
สำหรับ โดนัลด์ ทรัมป์ นั้นได้รับมาตรการป้องกันพิเศษอย่างเข้มงวด ขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลชุดปัจจุบันได้รับคำสั่งให้ลดการปรากฏตัวในสถานที่โล่งแจ้งหรือพื้นที่สาธารณะให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกลาดตระเวนหรือติดตามโดยกลุ่มผู้ไม่หวังดี
บทบาทหน่วยข่าวกรองตะวันตก
แหล่งข่าวจากทั้งสองฝ่ายระบุชัดเจนว่า มีหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของประเทศตะวันตกอีกหนึ่งแห่งที่เข้ามาช่วยยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจาก Mossad ทำให้ความน่าเชื่อถือของคำเตือนครั้งนี้สูงขึ้นอย่างมาก โดยเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำว่าคำเตือนครั้งนี้เป็นรายงานจากสายข่าวกรองที่ยังไม่มีการโจมตีเกิดขึ้นจริง แต่เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ระบุถึงแผนการที่อาจเกิดขึ้น
ก่อนหน้านี้ในปี 2569 อิสราเอลเคยแจ้งเตือนสหรัฐฯ เกี่ยวกับแผนการของอิหร่านที่จะโจมตีทรัมป์ระหว่างการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมสุดยอด NATO ที่ประเทศตุรกี ซึ่งในครั้งนั้นหน่วยงานรักษาความปลอดภัยต้องเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทางของเครื่องบินประจำตำแหน่งอย่างลับๆ และมีรายงานในเวลาต่อมาว่า CIA มีความมั่นใจต่ำต่อข้อมูลบางส่วนของคำเตือนครั้งนั้น แตต่างจากกรณีปัจจุบันที่หน่วยงานข่าวกรองที่สามเข้ามาร่วมตรวจสอบข้อมูลร่วมกัน
ผลกระทบต่อนโยบายต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่จากทั้งสองประเทศยังระบุอีกว่า คำเตือนฉบับนี้ส่งผลให้การเจรจาขั้นพื้นฐานระหว่างวอชิงตันกับเตหะรานต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการเมืองและความปลอดภัยในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยต่อการเปิดการเจรจาระดับสูงใดๆ ทันที อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสองประเทศยังคงมีมาอย่างต่อเนื่อง
ภัยคุกคามจากอิหร่านต่อตัวทรัมป์มีที่มาตั้งแต่ปี 2563 หลังจากเกิดเหตุการณ์โดรนของสหรัฐฯ สังหาร กาเซม โซไลมานี ผู้บัญชาการหน่วยคิวดส์แห่งอิหร่าน ที่กรุงแบกแดด เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่ฝังลึกจนถึงปัจจุบัน
คดีความและความสัมพันธ์ทวิภาคี
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ออกแถลงการณ์เปิดเผยคำฟ้องต่อผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านในข้อหาพยายามวางแผนจ้างวานฆ่าทรัมป์และเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแก้แค้นและการลดทอนอิทธิพลของสหรัฐฯ ในภูมิภาค
การประสานงานระหว่าง Mossad และ CIA ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือที่แน่นแฟ้นและสำคัญยิ่งในสถานการณ์ความมั่นคงปัจจุบัน โดยทั้งสองฝ่ายตระหนักดีว่าภัยคุกคามจากกลุ่มติดอาวุธหรือรัฐผู้สนับสนุนการก่อการร้ายยังคงมีอยู่จริงและต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอดเวลานะ
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