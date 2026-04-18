หนูนา กัญจนา ย้ำ ชาติไทยพัฒนา - ภูมิใจไทย เนื้อเดียวกัน ชี้ วอนรัฐบาลรับฟังทุกเสียง

น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ยืนยันพรรคมีจุดยืนชัดเจนในการดูแลฐานเสียงเดิม แม้ ส.ส. บางส่วนจะย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย แต่ยังคงมีความสัมพันธ์เสมือนเป็นเนื้อเดียวกัน ชี้ ผู้บริหารพรรคชาติไทยพัฒนาพร้อมเป็นตัวกลางรับฟังปัญหาชาวสุพรรณบุรี และส่งต่อไปยัง ส.ส. พรรคภูมิใจไทยในพื้นที่ ขณะเดียวกัน ให้กำลังใจรัฐบาลในการฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจและสงคราม โดยเชื่อว่ารัฐบาลจะไม่ใจแคบและพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน
นางสาว กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้า พรรคชาติไทยพัฒนา หรือที่หลายคนคุ้นเคยในนาม หนูนา กัญจนา ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ พรรคชาติไทยพัฒนา ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัด สุพรรณบุรี เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 เมษายน 2569 ประเด็นสำคัญที่หลายคนจับตามองคือ ความชัดเจนในการดำเนินกิจกรรมทาง การเมือง ของพรรคเพื่อรักษาฐานเสียงของพรรคที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หัวหน้า พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ย้ำว่า แม้ปัจจุบันพรรคจะไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.
) อยู่ในสภาฯ แล้ว แต่พรรคยังคงมีสำนักงาน มีตัวแทนของพรรค และคณะผู้บริหารพรรคที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเสมอ ประเด็นสำคัญที่ทำให้หลายคนมองว่าพรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคภูมิใจไทยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันอย่างยิ่ง คือการที่อดีต ส.ส. ของพรรคชาติไทยพัฒนาหลายท่านได้ย้ายไปร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย ซึ่งคุณกัญจนากล่าวเปรียบเปรยว่า บุคคลเหล่านั้นก็เปรียบเสมือนเป็นเนื้อเดียวกันกับพรรคชาติไทยพัฒนา โดยยกตัวอย่างที่ชัดเจนคือ นายสมชาย สุจิตต์ ซึ่งเป็นหัวหน้ากรรมการสาขาพรรคชาติไทยพัฒนา ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบิดาของนายสรชัด สุจิตต์ ส.ส. เขต 1 จังหวัดสุพรรณบุรี จากพรรคภูมิใจไทย และนายจองชัย เที่ยงธรรม ซึ่งเป็นแกนนำสำคัญของพรรคชาติไทยพัฒนา ก็เป็นบิดาของนายเสมอกัน เที่ยงธรรม ส.ส. เขต 4 จังหวัดสุพรรณบุรี จากพรรคภูมิใจไทย คุณกัญจนาได้กล่าวอย่างเห็นภาพว่า พรรคชาติไทยพัฒนาเปรียบเสมือนเป็นพรรครุ่นพ่อที่มาก่อน และตั้งคำถามกลับอย่างมีนัยว่า พ่อจะใหญ่กว่าลูกหรือไม่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและความรู้สึกผูกพันในครอบครัวทางการเมืองนี้ ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคชาติไทยพัฒนาในปัจจุบันยังคงเป็นที่พึ่งและพร้อมรับฟังปัญหาของชาวสุพรรณบุรี และสามารถส่งต่อไปยัง ส.ส. ของพรรคภูมิใจไทยที่ดูแลพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ได้มีความแตกต่างหรือแบ่งแยกกันแต่อย่างใด “หนูนา กัญจนา” ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงการทำงานร่วมกันว่า พรรคชาติไทยพัฒนาในขณะนี้ทำหน้าที่คล้ายกับการช่วยเหลือพรรคภูมิใจไทยไปในตัว โดยการเป็นช่องทางในการรับฟังปัญหาและช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยในปัจจุบัน หรือพรรคชาติไทยพัฒนาในตอนนี้ ล้วนมาจากฐานเดียวกัน และทำงานส่งทอดกันมา โดยมีจุดประสงค์เดียวกันคือการช่วยเหลือประชาชน เมื่อถูกถามถึงเงื่อนไขของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในครั้งต่อไปว่าพรรคชาติไทยพัฒนาจะต้องมีการส่งผู้สมัคร ส.ส. ในนามพรรคหรือไม่นั้น คุณกัญจนา ระบุว่า เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่จะต้องดำเนินการ ผู้สื่อข่าวได้ถามย้ำอีกครั้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการยุบรวมพรรคชาติไทยพัฒนาเข้ากับพรรคภูมิใจไทยในอนาคต ซึ่งคุณกัญจนาได้ปัดตอบในประเด็นนี้ โดยกล่าวว่า นั่นเป็นเรื่องของอนาคต และขอไม่กล่าวถึงในวันนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกถามว่า พรรคชาติไทยพัฒนาจะยังคงยึดมั่นในฐานที่มั่นเดิมและลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนเหมือนเช่นที่ผ่านมาหรือไม่ คุณกัญจนาได้ยืนยันว่า ฐานเสียงของพรรคยังคงเป็นฐานเดียวกัน และจะทำทุกวิถีทางเพื่อดูแลประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, นายสรชัด สุจิตต์, นายเสมอกัน เที่ยงธรรม, นายประภัตร โพธสุธน ส.ส. สุพรรณบุรี เขต 5 จากพรรคภูมิใจไทย และนายนพดล มาตรศรี อดีต ส.ส. สุพรรณบุรี เขต 3 ซึ่งทุกคนยังมีโอกาสในการทำงานเพื่อประชาชน เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนที่เคยให้การสนับสนุนพรรคชาติไทยพัฒนา จะยังคงได้รับการดูแลและมีผู้แทนที่พร้อมทำงานให้อย่างเต็มที่ นอกจากประเด็นทางการเมืองภายในพรรคแล้ว นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน โดยให้กำลังใจในการทำงานและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ที่กำลังเผชิญอยู่ คุณกัญจนาชี้ให้เห็นว่า รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศในช่วงเวลาที่ทั่วโลกประสบปัญหาจากสงคราม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปรับขึ้นราคาน้ำมัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนอย่างมาก เธอเชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหา และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และรัฐบาลจะไม่ใจแคบต่อการรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ การที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการเชิญชวนบุคคลจากพรรคฝ่ายค้านหรือต่างพรรคเข้ามาช่วยเป็นทีมในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ถือเป็นสัญญาณที่ดีและเป็นนิมิตหมายอันดีที่แสดงให้เห็นถึงความเปิดกว้างของรัฐบาลในการรับฟังความคิดเห็นและดึงภาคส่วนต่างๆ มาร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างแท้จริง คุณกัญจนาได้ขอเป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลในการทำงาน และขอเป็นกำลังใจให้กับประชาชนทุกคนในการร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปให้ได้ เธอเปรียบเทียบสถานการณ์ปัจจุบันกับวิกฤตโควิด-19 ที่เราทุกคนสามารถผ่านพ้นมาได้ และเชื่อมั่นว่าสถานการณ์สงครามก็จะคลี่คลายลงในที่สุด และราคาน้ำมันก็จะมีการปรับตัวลดลงเช่นกัน ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณแห่งความหวังและกำลังใจให้กับทุกฝ่า
