หนุ่มเกาหลีทำคะแนนเต็มสอบกฎหมายเสียชีวิตก่อนไลฟ์พิสูจน์ความบริสุทธิ์
อีจินอู วัย 32 ปี เจ้าของประวัติศาสตร์คะแนนเต็มสอบกฎหมายคนแรก เสียชีวิตกะทันหันก่อนไลฟ์สดพิสูจน์ฝีมือ หลังถูกกล่าวหาใช้ AI โกงข้อสอบ ตำรวจสืบสวนต่อ
อีจินอู ชายวัย 32 ปี ชาว เกาหลีใต้ เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจหยุดเต้นภายในห้องพัก โมเทล หลังจากสร้างประวัติศาสตร์เป็นบุคคลแรกที่ทำคะแนนเต็มในการสอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อด้านกฎหมายหรือ LEET โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาเตรียมตัวสำหรับการไลฟ์สดพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่อข้อกล่าวหาการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ช่วยโกงข้อสอบ
ประวัติความสำเร็จและการเสียชีวิตอย่างเศร้าสลด
อีจินอูเป็นบุคคลที่สร้างประวัติศาสตร์ใหม่วงการการศึกษาของเกาหลีใต้เมื่อเขาสามารถทำคะแนนสอบ LEET ได้เต็มจำนวนนับเป็นคนแรกของประเทศ ทว่าข่าวดีดังกล่าวกลับเปลี่ยนเป็นโศกนาฏกรรมเมื่อสื่อต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ว่าเขาถูกพบเสียชีวิตในห้องพัก โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือภาวะหัวใจหยุดเต้น อีจินอูเคยสร้างผลงานเด่นในการสอบเข้าคณะรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยเกาหลีได้สำเร็จในปี 2567 ก่อนจะกลับไปทุ่มเทกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือ CSAT อีกครั้งในปี 2568 ด้วยเป้าหมายเข้าศึกษาต่อคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลซึ่งเขาทำข้อสอบผิดเพียงข้อเดียวเท่านั้นAlso readหม่ำ จ๊กมก ยันสุขภาพแข็งแรง เตรียมรอดูหลานแต่งงาน ปี 2571
ข้อกล่าวหาการใช้ AI โกงข้อสอบและความพยายามพิสูจน์ตัว
เหตุการณ์นี้ถูกขับเคลื่อนด้วยความขัดแย้งและข้อกล่าวหาทางจริยธรรมเมื่อมีผู้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความโปร่งใสของผลคะแนน LEET ของอีจินอู หลังพบหลักฐานที่ว่าเขาอาจถ่ายโอนคำตอบที่เขียนไว้ลงในกระดาษข้อสอบโดยใช้ระบบ AI ช่วยในการทุจริต อย่างไรก็ตามอีจินอูได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้อย่างแข็งกร้าวและยืนยันถึงความบริสุทธิ์ของตนเอง เขามีแผนจะจัดกิจกรรมไลฟ์สดแบบเรียลไทม์เพื่อทำข้อสอบวิชาภาษาเกาหลีจากข้อสอบ CSAT เพื่อแสดงศักยภาพที่แท้จริงให้สาธารณชนได้รับทราบซึ่งจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทักษะของเขาเป็นสิ่งที่เกิดจากการเตรียมตัวอย่างเข้มแข็ง
การสอบสวนและร่องรอยความเครียดก่อนเสียชีวิต
อีจินอูเข้าพักในโมเทลแห่งหนึ่งในกรุงโซลเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ก่อนจะกลับบ้านเป็นการชั่วคราวในช่วงวันที่ 18 พฤศจิกายนแต่จากนั้นเขาหายตัวไปอย่างลึกลับจนทำให้ตำรวจได้รับแจ้งเหตุเกี่ยวกับความปลอดภัยของเขาและต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่ออกค้นหาพื้นที่กรุงโซลจนพบร่างของเขาในเวลาประมาณ 13.10 น. ตามเวลาท้องถิ่นในวันเดียวกันภายในห้องพักพบกระดาษที่ฉีกออกจากสมุดบันทึกซึ่งมีข้อความระบุไว้ว่าร่างกายและจิตใจของเขาเหนื่อยล้าอย่างมากแต่ไม่พบข้อความใดๆ ที่เป็นการยอมรับหรือขอโทษเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตการสอบ
ผลกระทบทางสังคมและขั้นตอนการสืบสวนต่อจากนี้
แม้การไลฟ์พิสูจน์ฝีมือของอีจินอูจะมียอดผู้เข้าชมมากกว่า 400,000 คนตามรายงานแต่เมื่อถึงเวลาตามที่กำหนดเขาไม่ปรากฏตัวขึ้นหน้าจอตามนัดหมายซึ่งสร้างความตกใจให้กับผู้ติดตามและสาธารณชนเป็นอย่างยิ่งหลังจากนี้ตำรวจเกาหลีใต้ระบุว่าจะดำเนินการสืบสวนคดีนี้อย่างละเอียดต่อเนื่องเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตรวมถึงตรวจสอบความเป็นไปได้ว่ามีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบหรือไม่ด้วยโดยมีประเด็นสำคัญคือต้องพิสูจน์ว่าการทำคะแนนเต็มของเขาบริสุทธิ์จริงหรือไม่
มรดกทางวิชาการและการเตรียมตัวสอบของอีจินอู
อีจินอูถือเป็นตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จด้านการสอบอย่างยอดเยี่ยมเมื่อเขาไม่เพียงแต่ทำคะแนนสอบ LEET ได้เต็มแต่ยังได้เผยแพร่หนังสือชื่อ Brain Accelerator ที่บอกเล่าเทคนิคการเตรียมสอบของเขาและเปิดสอนเทคนิคดังกล่าวให้กับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะกฎหมายแม้ชีวิตจะจบลงอย่างกะทันหันแต่ผลงานและประวัติการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ของเขายังคงเป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในวงการศึกษาของเกาหลีใต้และทั่วโลก
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