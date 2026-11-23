หนุ่มเวียดนามฟันกระเด็นเสียบสมองทะลุทะลวงรอดชีวิตจากอุบัติเหตุรถชน
วัยรุ่นเวียดนามวัย 16 ปีรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์เมื่อฟันคู่กรณีกระเด็นทะลุเข้าไปในสมองลึก 4 ซม. หลังเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนประสานงาเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2569
เหตุการณ์อุบัติเหตุรุนแรงในประเทศ เวียดนาม เมื่อสิ้นเดือนตุลาคมปี 2026 ที่ทำให้วัยรุ่นชายวัย 16 ปี ต้องเผชิญกับภาวะบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างสาหัสจนน่าหวาดหวั่น โดยฟันกรามของคู่กรณีได้กระเด็นหลุดออกมาจากแรงปะทะและพุ่งทะลุเข้าไปในกะโหลกศีรษะของคนเจ็บจนฝังลึกอยู่ในเนื้อสมองเป็นระยะทาง 4 เซนติเมตร
รายละเอียดอุบัติเหตุและการวินิจฉัยทางการแพทย์
แหล่งข่าวจากสื่อต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2026 ว่า ผู้ป่วยชายซึ่งมีอายุ 16 ปี ถูกนำตัวส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐในสภาพกึ่งหมดสติและมีความผิดปกติทางระบบประสาทอย่างชัดเจน ได้แก่อาการกระสับกระส่ายและสติไม่สมประกอบทันทีที่เกิดเหตุAlso readสองผัวเมียเฮลั่น ถูกหวยรางวัลที่ 1 รับโชค 12 ล้าน
ผลการตรวจร่างกายเบื้องต้นพบว่ามีแผลถลอกและฉีกขาดบริเวณหน้าผากด้านขวา ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ซึ่งเป็นจุดที่รับแรงกระแทกโดยตรงจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนประสานงา
หลังจากนั้นทีมแพทย์ได้สั่งการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองหรือ CT Scan อย่างละเอียด ซึ่งผลภาพวินิจฉัยแสดงถึงความรุนแรงของอุบัติเหตุอย่างชัดเจน โดยพบรอยแตกหักของกระดูกศีรษะบริเวณด้านขวา ทั้งที่กระดูกหน้าผากและกระดูกข้างขม่อม
นอกจากนี้ผลการสแกนยังพบภาวะบวมช้ำในเนื้อสมองและเลือดคั่งอยู่ใต้เยื่อหุ้มสมอง ซึ่งเป็นภาวะอันตรายที่อาจส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางหากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที
สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดจากการตรวจพบวัตถุแปลกปลอม 2 ชิ้นภายในกะโหลกศีรษะ ซึ่งเมื่อแพทย์ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าวัตถุทั้งสองชิ้นคือฟันกรามบนของคู่กรณีคนขับจักรยานยนต์อีกคันที่หลุดออกมาจากแรงปะทะมหาศาล
กระบวนการผ่าตัดฉุกเฉินและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
แพทย์ผู้รักษาได้มีมติด่วนตัดสินใจผ่าตัดฉุกเฉินทันทีเพื่อเอาชีวิตรอด โดยต้องทำการนำฟันทั้งสองซี่ออกจากกะโหลกศีรษะพร้อมกับเอาเศษกระดูกที่แตกหักออกพร้อมกัน
กระบวนการผ่าตัดใช้เวลานานประมาณ 2 ชั่วโมงเต็ม ทีมแพทย์ต้องมีความแม่นยำสูงมากในการขูดแต่งบาดแผลและทำความสะอาดเศษฟันที่ติดอยู่ในเนื้อสมองอย่างระมัดระวัง
หลังการเอาวัตถุแปลกปลอมออก ทีมแพทย์ได้ดำเนินการห้ามเลือดและซ่อมแซมเยื่อดูราหรือเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก ซึ่งเป็นเยื่อหุ้มที่สำคัญที่ทำหน้าที่ปกป้องเนื้อสมองจากการติดเชื้อและบาดเจ็บเพิ่มเติม
ประเด็นที่น่ากังวลสูงสุดของแพทย์คือความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อรุนแรง เนื่องจากฟันที่ทะลุเข้าไปในสมองนั้นมาจากช่องปากของบุคคลอื่นซึ่งมีเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนจำนวนมาก
การที่เชื้อโรคจากฟันพุ่งตรงเข้าสู่เนื้อสมองโดยตรงมีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดภาวะติดเชื้อในกะโหลกศีรษะและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายถึงชีวิต
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว แพทย์จึงให้ยาปฏิชีวนะชนิดแรงเพื่อป้องกันการติดเชื้ออย่างเด็ดขาด และดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเวลาหลังผ่าตัด
ผลลัพธ์การรักษาและแนวโน้มสุขภาพในอนาคต
ความคืบหน้าล่าสุดรายงานหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยหนักเป็นระยะเวลา 4 วันติดต่อกัน
พบว่าอาการของผู้บาดเจ็บวัย 16 ปีดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยผู้ป่วยสามารถฟื้นคืนสติได้เต็มที่และสื่อสารกับทีมแพทย์และญาติได้ปกติ
สัญญาณชีพต่างๆ ของร่างกายอยู่ในเกณฑ์คงที่และมีความมั่นคงดีขึ้น รวมถึงการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางที่กลับมาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากการตรวจติดตามล่าสุดพบว่าการเอกซเรย์ซ้ำไม่พบว่ามีเลือดออกในสมองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีมากสำหรับผู้ป่วยที่เพิ่งผ่านการผ่าตัดสมอง
เหตุการณ์นี้ถือเป็นกรณีศึกษาทางการแพทย์ที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นอุบัติเหตุที่พบได้ยากมากที่ฟันจะหลุดออกมาและทะลุเข้าไปในสมองจนฝังลึกได้
ผู้ป่วยต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ต่อไปเพื่อเฝ้าระวังอาการติดเชื้อและติดตามผลการฟื้นฟูสมรรถภาพของระบบประสาทอย่างใกล้ชิด
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