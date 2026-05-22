หนุ่มขับรถพุ่งชนตำรวจจราจร บาดเจ็บสาหัส ค้นรถเจอปืน-กระสุน คุม 2 วัยรุ่นชายสอบสวนร.ต.อ.ไพบูลย์ มาลา รองสารวัตร (สอบสวน) สน.บางนา รับแจ้งอุบัติรถยนต์พุ่งชนตำรวจจราจร ใกล้ด่านตรวจแอลกอฮอล์ บนถนนเทพรัตน์ (บางนา-ตราด) กม.1 ขาออก แขวงและเขตบางนา กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ที่เกิดเหตุเป็นถนน 4 เลน พบรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาว ทะเบียนอุบลราชธานี สภาพหน้ารถพังยับ กันชนหลุด จอดอยู่ริมถนนเลนซ้าย และรถจักรยานยนต์สีขาว ทะเบียนตราโล่ 68206 สภาพล้มคว่ำพังยับเยิน ใกล้กันพบผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร 1 นาย ทราบชื่อ ร.ต.อ.ธารณ ภิรมจิตรเจริญ อายุ 59 ปี ตำแหน่งรองสารวัตรจราจร สน.บางนา สภาพมีบาดแผลศีรษะแตกเลือดอาบสาหัส จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลไทยนครินทร์ตรวจสอบรถยนต์คู่กรณี เจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนสั้น 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนปืนซุกซ่อนอยู่ภายในรถ จึงยึดไว้เป็นหลักฐาน ก่อนควบคุมตัววัยรุ่นชาย 2 คน อายุประมาณ 25-30 ปี ซึ่งเป็นคนขับและผู้โดยสารไปตรวจหาสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายที่ สน.บางนา พ.ต.ท.สมคิด บำเพ็ญบุญ สารวัตรจราจร สน.บางนา กล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุนำกำลังเจ้าหน้าที่จราจรกว่า 10 นาย ตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์ ผู้ขับขี่รถบนถนนเทพรัตน์ (บางนา-ตราด) ขาออก โดยขณะที่ ร.ต.อ.ธารณปฏิบัติหน้าที่ยืนอยู่บนฟุตปาธริมถนน ห่างก่อนเข้าด่านตรวจประมาณ 100 เมตร จู่ๆ มีรถยนต์สีขาวขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนรถ จยย.ตราโล่ ซึ่งจอดอยู่ริมถนน จน ร.ต.อ.ธารณร่างกระเด็น ศีรษะฟาดพื้น อาการสาหัส จึงรีบช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมวัยรุ่นชาย 2 คนอย่างละเอียด ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
