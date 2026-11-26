หนุ่ม กรรชัย ลงบันทึกประจำวันแจ้งความคดีเผยแพร่สเตทเมนต์ หลังกันจอมพลังโอนเงินคืน 1 ล้าน
หนุ่ม กรรชัย เดินทางลงบันทึกประจำวัน สน.พหลโยธิน แจ้งความเอาผิดเพจที่เปิดเผยสเตทเมนต์บัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมยืนยันรับเงินคืน 1 ล้านบาทจาก กัน จอมพลัง เพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจ
นายภูดิท กำเนิดพลอย หรือ หนุ่ม กรรชัย เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน เพื่อลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานเกี่ยวกับการรับโอนเงินกลับคืนจำนวน 1 ล้านบาท จากนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง พร้อมดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์เอาผิดต่อบุคคลหรือเพจที่นำข้อมูลรายการเดินบัญชีส่วนตัวไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนโดยไม่ได้รับอนุญาต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากนายกัณฐัศว์ ได้เดินทางเข้าให้ปากคำในฐานะพยานต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในประเด็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินของมูลนิธิกันจอมพลัง เพื่อร่วมพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ โดยนายกัณฐัศว์ได้แสดงสลิปหลักฐานการโอนเงินส่วนตัวจำนวน 1,000,000 บาท กลับเข้าบัญชีของหนุ่ม กรรชัย ซึ่งเป็นพิธีกรชื่อดังและเจ้าของรายการโทรทัศน์Also readสื่อในเครือเนชั่น คว้า 5 รางวัล มูลนิธิปวีณาหงสกุล วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล
การโอนเงินคืนและปฏิกิริยาของนักแสดง
ต่อมา หนุ่ม กรรชัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวอย่างสั้นๆ ว่า "เข้าแล้วนะ ประเสริฐ (เครื่องหมายผิด) เข้าแล้วนะ 1 ล้าน (เครื่องหมายถูก)" เพื่อยืนยันสถานะการรับเงิน จากนั้นจึงได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านรายการโหนกระแส ว่าตนเองได้รับเงินจำนวนดังกล่าวคืนเรียบร้อยแล้วและเตรียมนำเงินก้อนนี้ไปมอบต่อเพื่อทำบุญช่วยเหลือผู้อื่นให้เป็นรูปธรรม
สำหรับการลงบันทึกประจำวันในครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากเส้นทางการเงินของอีกฝ่ายยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจำต้องเดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานอย่างเป็นทางการ เพื่อปกป้องชื่อเสียงของตนเองและแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อสังคมและกระบวนการกฎหมาย
การแจ้งความคดีละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนตัว
สำหรับความคืบหน้าด้านการดำเนินคดีนั้น รายงานข่าวระบุว่า การเข้าพบตำรวจในครั้งนี้ หนุ่ม กรรชัย ได้ดำเนินการแจ้งความเอาผิดกรณีที่มีเพจเฟซบุ๊กกลุ่มหนึ่ง นำภาพรายการเดินบัญชี (Statement) ส่วนตัวไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชี ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินการทางกฎหมายในส่วนนี้เป็นการแยกประเด็นออกจากเรื่องเงินคืน แต่เป็นความพยายามในการปกป้องสิทธิ์ทางความเป็นส่วนตัว หลังจากข้อมูลทางการเงินส่วนตัวถูกแพร่กระจายสู่สาธารณะซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการใช้ชีวิตประจำวันของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรง
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