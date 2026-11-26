หนุ่ม กรรชัย เผยดีเอสไออายัดบัญชีม้ามอบเงินกัน จอมพลัง โดนโอนเงิน 4 แสน
หนุ่ม กรรชัย ออกมาเปิดปากชี้แจงกรณีดีเอสไอตรวจสอบบัญชีม้า เกี่ยวพันการบริจาคเงินช่วยเหลือกัน จอมพลัง โอนเงินรวมกว่า 4 แสนบาท ยันไม่มีความรู้เบื้องหลัง
หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ผู้ดำเนินรายการ โหนกระแส ออกมาชี้แจงกรณีถูกตรวจสอบโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ( ดีเอสไอ) ภายหลังพบว่าตนเองโอนเงินเข้า บัญชีม้า ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ โดยระบุว่ารู้สึกยากลำบากใจที่ต้องเปิดเผยข้อมูลนี้แต่จำเป็นต้องทำเพื่อคลี่คลายข้อเท็จจริง เนื่องจากมีเงินบริจาคหลายก้อนวนกลับมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้ แม้เจ้าตัวจะไม่ทราบว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชี พิมพิมล มาก่อนก็ตาม
ดีเอสไอตรวจสอบบัญชีม้า โดนโอนเงิน 4 แสน
ดีเอสไอ ได้ติดต่อมาแจ้งให้ หนุ่ม กรรชัย ตรวจสอบ Statement ของตนเอง ปรากฏว่ามีรายการโอนเงินเข้าบัญชี พิมพิมล ซึ่งดีเอสไอเชื่อว่าเป็นบัญชีม้าที่เกี่ยวพันกับการพนันออนไลน์ โดยก่อนหน้านี้มีการโอนเงินจำนวน 1.5 ล้านบาท รวมถึงเงินบริจาคเพิ่มอีกประมาณ 1 แสนบาท รวมเป็นกว่า 4 แสนบาท ที่โอนเข้าไปในกลุ่มไลน์ของ กัน จอมพลัง โดยมีการระบุว่าเพื่อช่วยเหลือเกตีและบุตรAlso readทำไมแบตเตอรี่โทรศัพท์หมดเร็ว ทั้งที่แทบไม่ได้ใช้งาน? เช็ก 7 สาเหตุ พร้อมวิธีแก้ไข
หนุ่ม กรรชัย ยืนยันว่าตนเองไม่เคยรู้จัก พิมพิมล มาก่อน และรู้สึกตกใจเมื่อได้รับแจ้งจากดีเอสไอว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว แม้ก่อนหน้านี้จะเคยโอนเงินให้กัน จอมพลัง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแม่สาย ปี 2567 จำนวน 1.5 ล้านบาท แต่ส่วนที่โอนเข้าบัญชีพิมพิมลนั้นไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าถูกใช้ไปในทางใด
ทนายรอน ชี้ขาดบุ๋ม ปนัดดา ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน จอมพลัง
ทนายรอน ทองอ่อน ทนายความของ กัน จอมพลัง ชี้แจงประเด็นความขัดแย้งกับ บุ๋ม ปนัดดา เทียมเศรณี ว่าไม่มีความโกรธเคืองส่วนตัว แต่มีการตรวจสอบตามกระบวนการกฎหมาย โดยทนายรอนระบุว่าเคยไปขอเอกสารงบการเงินและงบดุลที่สำนักงานเขตวัฒนา แต่ไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวจนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดการส่งเอกสารตามกฎกระทรวง
ทนายรอน ยังชี้ให้เห็นว่าเอกสารที่ได้รับมาไม่ปรากฏรายละเอียดการประชุมของมูลนิธิเลย มีเพียง 3 ครั้งเท่านั้น คือการประชุมจัดตั้ง ประทานแก้ไขข้อบังคับ และอนุมัติงบการเงิน โดยขาดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ทำให้เกิดข้อสงสัยว่ามีการตรวจสอบมูลนิธิอื่นหรือไม่ โดยเฉพาะกรณีของบุ๋ม ปนัดดา ที่ไม่มีการตรวจสอบในลักษณะเดียวกัน
ก้อง ห้วยไร่ ส่งเงินทวงบุญกุศล 1.6 ล้าน
ก้อง ห้วยไร่ ศิลปินชื่อดัง ได้ฝากเงินจำนวน 1.6 ล้านบาท ผ่าน หนุ่ม กรรชัย เพื่อให้นำไปทำบุญให้กับเด็กกำพร้าใน 16 จังหวัด โดยระบุว่าเงินจำนวนนี้เป็นการบริจาคเพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง ซึ่งแตกต่างจากการโอนเงินเข้าบัญชีพิมพิลที่เพิ่งถูกตรวจสอบ โดย ก้อง ห้วยไร่ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเงินดังกล่าวแต่อย่างใด
หนุ่ม กรรชัย ระบุว่าตนเองทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับบริจาคและกระจายความช่วยเหลือให้กับเด็กและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วมแม่สาย ปี 2567 รวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวเกตี ซึ่งเป็นการดำเนินการผ่านกลุ่มไลน์ของ กัน จอมพลัง โดยมีการโอนเงินเข้าบัญชีต่างๆ ตามเบอร์ที่ส่งให้ในไลน์
ดีเอสไอสืบสวนยืดเยื้อ ไม่รีบสรุปผล
ดีเอสไอ ยังคงดำเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีของ กัน จอมพลัง อย่างละเอียด โดยมีการเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ปากคำหลายครั้ง รวมถึง หนุ่ม กรรชัย ที่ถูกเรียกไปสอบประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งระบุว่าตนเองไม่ได้มีส่วนรู้เห็นใดๆ ในการใช้บัญชีม้าดังกล่าว โดยดีเอสไอจะสรุปผลอีกครั้งเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วน
หนุ่ม กรรชัย ยืนยันว่าตนเองจะร่วมมือกับทางดีเอสไออย่างเต็มที่ เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจน และหวังว่าจะไม่มีการเข้าใจผิดว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการพนันออนไลน์ เนื่องจากเป็นการโอนเงินช่วยเหลือสังคมตามที่ได้รับบริจาคมาโดยสุจริต
ผลกระทบต่อการบริจาคในอนาคต
กรณีนี้ส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจของผู้บริจาค โดยเฉพาะ ก้อง ห้วยไร่ ที่ต้องการนำเงินไปทำบุญช่วยเหลือเด็กกำพร้าใน 16 จังหวัด ซึ่ง หนุ่ม กรรชัย ยืนยันว่าจะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่elay delay จากการตรวจสอบของดีเอสไอ
หนุ่ม กรรชัย ระบุว่าตนเองไม่มีความตั้งใจที่จะปกปิดข้อมูลใดๆ แต่เนื่องจากไม่ทราบมาก่อนว่าบัญชีพิพิมลเป็นบัญชีม้า จึงไม่อาจป้องกันการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวได้ โดยหวังว่าเมื่อดีเอสไอสรุปผลออกมา จะช่วยให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์อย่างถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
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