หนุ่มคลั่งแค้นชู้สาวบุกยิงกิ๊กแฟนดับคาเอื้ออาทร ก่อนหนีตายรถชนท้ายพ่วง

ตำรวจเร่งสอบปมสังหารชู้สาว หนุ่มวัย 45 บุกยิงคู่กรณีดับในบ้านเอื้ออาทรบางปู ก่อนขับรถหนีชนท้ายรถบรรทุกพ่วงเสียชีวิตคาที่ พบปืนตกในรถ
เมื่อเวลา 20.00 น.
ของวันที่เกิดเหตุ กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพนายฐิติวัสส์ อายุ 45 ปี ขับรถเก๋งฮอนด้าแจ็สสีขาวทะเบียนฎอ406 กรุงเทพฯ มาจอดบริเวณหน้าบ้านเอื้ออาทร 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยเขาลงจากรถและเดินตรงไปยังตึก 35 ภายในโครงการ หลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงปืนดังขึ้นประมาณ 6 นัด ชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในละแวกนั้นต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะวิ่งกลับไปขึ้นรถและขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วสูง โดยไม่สนใจว่าใครจะเห็นหรือมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ ที่เกิดเหตุบริเวณบันไดระหว่างชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 เจ้าหน้าที่ตำรวจพบศพนายณรงค์ชัย อายุ 37 ปี นอนจมกองเลือด สภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด 9 มม.
ที่บริเวณหน้าอก 2 นัด ท้ายทอย 1 นัด และต้นขาขวาอีก 1 นัด รวม 4 นัด เบื้องต้นคาดว่าผู้ตายเสียชีวิตทันทีเพราะถูกยิงที่อวัยวะสำคัญ ใกล้กันพบปลอกกระสุนปืนขนาดเดียวกันตกอยู่ 3 ปลอก นางเอ (นามสมมุติ) เพื่อนบ้านที่รู้จักกับผู้ตายให้ข้อมูลว่า ก่อนเกิดเหตุเธอได้นัดแนะกับนายณรงค์ชัยว่าจะไปสังสรรค์กันในเวลา 18.00 น.
แต่ผู้ตายขออาบน้ำก่อน จึงยังไม่ได้ออกไป เธอออกไปก่อนและมารู้ข่าวอีกทีเมื่อเพื่อนบ้านโทรมาบอกว่าเกิดเหตุยิงกัน ตำรวจสันนิษฐานว่าสาเหตุการสังหารน่าจะมาจากเรื่องชู้สาว เนื่องจากนายณรงค์ชัยไปติดพันกับแฟนสาวของผู้ก่อเหตุ ทำให้ผู้ก่อเหตุเกิดความแค้นและตัดสินใจลงมือสังหาร หลังจากก่อเหตุ นายฐิติวัสส์ได้ขับรถหลบหนีไปตามถนนบางนา-ตราด ขาออก แต่เคราะห์กรรมก็ติดตามเขาไปอย่างไม่รู้จักพอ เพียงหนึ่งชั่วโมงต่อมา เวลาประมาณ 21.40 น.
รถเก๋งคันดังกล่าวก็พุ่งชนท้ายรถบรรทุกพ่วง 22 ล้อที่จอดอยู่ริมถนนในช่องทางด่วน อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ แรงชนทำให้รถเก๋งด้านหน้าพังยับเยิน และนายฐิติวัสส์เสียชีวิตคาที่ในที่นั่งคนขับ โดยถูกอัดกับคอนโซลและมีบาดแผลเปิดที่ศีรษะ ที่พักเท้าพบอาวุธปืนขนาด 9 มม.
ตกอยู่ ขณะที่รถบรรทุกพ่วงจอดอยู่ด้านซ้ายมีนายอำนาจ อายุ 46 ปี คนขับยืนรอให้การกับตำรวจ โดยนายอำนาจให้การว่าตนขับรถกลับจากส่งของที่ท่าเรือคลองเตย และจอดพักเพื่อผูกเปลนอนข้างทาง โดยไม่ได้เปิดไฟฉุกเฉินหรือวางกรวยสัญญาณใดๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับนายอำนาจข้อหาจอดรถในทางที่มีผลต่อการจราจรหรือจอดในที่คับขันโดยไม่เปิดสัญญาณไฟ เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต รวมถึงสอบสวนเพิ่มเติมว่ามีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนายฐิติวัสส์หรือไม
