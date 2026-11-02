หนุ่м กรรชัย ชมพู่ เบลล่า พุทธ แจ้งความร้องทุกข์ กรณี มูลนิธิบริจาคสร้างพูลวิลลา
ดาราและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง 4 ราย เตรียมเข้าสอบปากคำในคดี ฉ้อโกงประชาชนและฟอกเงิน ที่เกี่ยวข้องกับ มูลนิธิองค์กรทำดี นำเงินบริจาคสร้างพูลวิลลา โดยตำรวจพร้อมพนักงานสอบสวนแล้ว
พล.ต.ต. ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการร้องทุกข์จากบุคคลสาธารณะในวงการบันเทิง ซึ่งมีประเด็น围绕着การนำเงินบริจาคไปสร้างพูลวิลลา ซึ่งกลายเป็นข่าวฮือฮาในสังคมออนไลน์และสาธารณชนโดยทั่วไป
ดารารับหมายศาลเข้าสอบปากคำ
เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายนนี้ มีรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าทาง บช.ก. ได้เตรียมพร้อมสำหรับกระบวนการสอบสวนในคดีที่นางสาวบุญยยุช แสงศรี หรือ "ออยศรี" ซึ่งเป็นเจ้าของเพจ "ออยศรีและผองเผือก" ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีต่อ นางสาวบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และ มูลนิธิองค์กรทำดี ในหลายข้อหาอาญาที่ร้ายแรงAlso read“พลพีร์” สั่งเช็กเส้นเงินมูลนิธิ “บุ๋ม ปนัดดา” ลั่นถ้าผิดเพิกถอนทันที
ข้อหาต่างๆ ที่กล่าวถึงในการแจ้งความครั้งนี้ประกอบไปด้วย ฉ้อโกงประชาชน การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และการฟอกเงิน ซึ่งถือเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่รุนแรงและอาจส่งผลต่อชื่อเสียงและการดำเนินชีวิตของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เตรียมพนักงานสอบสวนไว้รองรับแล้ว
พล.ต.ต. ณัฐศักดิ์ ได้ระบุเพิ่มเติมว่า ในช่วงล่าสุดมีกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการ ดารา พิธีกร และอินฟลูเอนเซอร์ บางราย ได้มีการประสานงานเข้ามาที่สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง หรือ บช.ก. โดยตรง เพื่อทำการให้อำวาจาหรือให้ปากคำในประเด็นดังกล่าว
ทั้งนี้ บางส่วนเป็นฝ่ายที่ตำรวจเองได้ประสานติดต่อไปเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นเดินทางเข้ามาให้ปากคำกับ พนักงานสอบสวน บก.ปอศ. ในฐานะที่เป็น ผู้เสียหาย และ พยาน ในคดีดังกล่าว ซึ่งถือเป็นขั้นตอนปกติในการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง
รายชื่อผู้เสียหายและพยานสำคัญ
พล.ต.ต. ณัฐศักดิ์ เปิดเผยว่า เบื้องต้นมีจำนวนประมาณ 10 คน ที่มีความเกี่ยวข้องและอยู่ในกระบวนการนัดหมายช่วงเวลาเพื่อเข้าให้ปากคำ โดยทางตำรวจสอบสวนกลางได้เตรียมพนักงานสอบสวนไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อรองรับจำนวนผู้มาให้ข้อเท็จจริงในคดีนี้
รายงานเพิ่มเติมระบุถึงกลุ่ม ดารา พิธีกร และอินฟลูเอนเซอร์ ที่ประสานให้อำวาจาต่อ พนักงานสอบสวน บก.ปอศ. ในฐานะผู้เสียหายและพยาน ประกอบด้วย นายหนุ่м กรรชัย นายพุท อภิวรรณ นางเบลล่า ราณี และนางสาวชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรสอบสวน
ทางตำรวจระบุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดนัดหมายวันและเวลาอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการสอบปากคำจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและเป็นระบบที่สุด ซึ่งแต่ละคนอาจมีบทบาทและข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์ในคดีนี้
การเตรียมความพร้อมนี้แสดงถึงความ seriusity ของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและปกป้องสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามขั้นตอนของกฎหมายที่กำหนดไว้
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