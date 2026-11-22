หนุ่ม 54 ปี ชนร้านดินชายทาง เสียชีวิต 1 ศพ ถนนเพชรเกษม ราชบุรี
อุบัติเหตุรถปิกอัพเสียหลักชนร้านขายดินในราชบุรี ส่งผลให้ผู้ประกอบการวัย 80 ปี เสียชีวิตทันที ตำรวจควบคุมตัวคนขับสอบสวนข้อหาประมาท致死
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองราชบุรี ร่วมกับ มูลนิธิประชานุกูล และแพทย์เวรโรงพยาบาลราชบุรี ได้รับแจ้งเหตุ รถปิกอัพ เสียหลักพุ่งชนร้านขายดินริม ถนนเพชรเกษม บริเวณหมู่ 4 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2569 ทำให้เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายในที่เกิดเหตุ
นายวรวุฒิ อายุ 54 ปี ชาวสมุทรปราการ ผู้ขับรถปิกอัพสีบรอนซ์ทอง ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ให้การว่าตนเองและครอบครัวได้ไปร่วมทอดกฐินที่วัดแห่งหนึ่งในตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยได้ออกเดินทางจากวัดเมื่อเวลา 17.00 น. เพื่อมุ่งหน้ากลับจังหวัดสมุทรปราการAlso readผบช.สตม. เปิดปฏิบัติการ ขุดรากถอนโคนแก๊งจีนเทา ทลาย2เครือข่ายนอมินี
ขณะขับขี่บนถนนเพชรเกษมถึงบริเวณที่เกิดเหตุรถเกิดเสียหลักอย่างกะทันหัน นายวรวุฒิพยายามควบคุมพวงมาลัยอย่างเต็มความสามารถแต่ไม่สามารถประคองรถไว้ได้ จนส่งผลให้ยานพาหนะพุ่งเข้าชนร้านขายดินขุยไผ่ริมทางอย่างแรงจนร้านค้าพังเสียหายยับเยิน ถุงดินกระจายเต็มพื้นถนน
รายละเอียดผู้เสียชีวิตและสภาพที่เกิดเหตุ
ในที่เกิดเหตุพบศพ นายสวัสดิ์ เริ่มภักดิ์ อายุ 80 ปี เจ้าของร้านขายดินดังกล่าว เสียชีวิตคาที่บริเวณจุดที่รถพุ่งชน โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บรักษาพยานหลักฐานและตรวจสอบสภาพรถปิกอัพที่พังเสียหายทั้งคันซึ่งจอดอัดอยู่ข้างร้าน
เหตุการณ์นี้สร้างความเสียใจให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตและชุมชนโดยรอบ เนื่องจากนายสวัสดิ์เป็นบุคคลที่มีความเคารพนับถือในพื้นที่ และเกิดเหตุการณ์ขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวขณะกำลังเก็บกวาดร้านอยู่
แนวทางการดำเนินคดีและตรวจสอบข้อเท็จจริง
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัว นายวรวุฒิ ไว้เพื่อสอบปากคำและดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต ตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการต่อไปอย่างเป็นธรรม
นอกจากนี้ทีมสืบสวนยังอยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพถนน ระบบเบรก หรือปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เพื่อสรุปผลรายงานให้ทราบในลำดับต่อไป
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