หนุ่มอุบลฯ 4 วัน 3 ครา พีนถังน้ำประปาเพชบุรณ์ ใจสลายถูกแฟนหักหลัง
นายใหม่ วัย 35 ปี ชาวอุบลราชธานี เกิดอาการเครียดสะสมจากปัญหาความสัมพันธ์ ถูกญาติฝ่าย女方กีดกันความรัก พีนขึ้นที่สูงเพื่อกระทำอัตวินิบาตกรรมหลายครั้งในช่วงเวลาสั้นๆ
สถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นบริเวณโรงพยาบาล วังโป่ง อำเภอ วังโป่ง จังหวัด เพชรบุรณ์ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 หน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องระดมกำลังเข้าช่วยเหลือ นายใหม่ อายุ 35 ปี ชาวบ้านอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะเครียดจัดและเตรียมกระโดดลงมาจากถังเก็บน้ำประปา โรงพยาบาล วังโป่ง บนความสูงประมาณ 20 เมตร เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงปัญหาสุขภาพจิตและแรงกดดันจากความสัมพันธ์ส่วนตัวที่สะสมมายาวนานจนนำไปสู่การกระทำที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต
เหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายน หน่วยกู้ภัยวังโป่งรวมใจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรวังโป่ง ฝ่ายปกครองอำเภอวังโป่ง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ได้เข้าพบนายใหม่ที่กำลังนั่งอยู่บนคานใต้ถังน้ำประปา หมู่ที่ 13 ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง บรรยากาศขณะนั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด นายใหม่มีพฤติกรรมเหม่อลอยและแสดงอาการโวยวาย เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต่างระดมสรรพกำลังเพื่อเกลี้ยกล่อมโดยใช้น้ำเสียงนุ่มนวลและพยายามสร้างแรงจูงใจให้เจ้าตัวเห็นว่ายังมีทางออกสำหรับปัญหาต่างๆ ที่เผชิญอยู่ พร้อมทั้งมีการนำเบาะรองรับเพื่อเตรียมป้องกันอุบัติเหตุหากเกิดการพลัดตกลงมาโดยไม่ตั้งใจAlso readเงินบาทวันนี้35-35.30เปิดเช้าแข็งขึ้นอยู่35.18บาท/ดอลลาร์
จุดเปลี่ยนสำคัญของเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. นายใหม่เริ่มตอบสนองต่อคำพูดของเจ้าหน้าที่อย่างมีนัยสำคัญ และยอมปีนลงมาจากถังน้ำประปาอย่างปลอดภัย สร้างความโล่งใจให้กับทีมกู้ภัยและประชาชนที่มาดูเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งตรวจสุขภาพเบื้องต้นเพื่อประเมินอาการทางกายและจิตใจ ก่อนประสานงานช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยจัดหารถทัวร์เพื่อพานายใหม่เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งนับเป็นการยุติเหตุการณ์ด้วยดีในครั้งนั้น
จากการสอบถามแหล่งข่าว นายใหม่ได้เปิดเผยเรื่องราวความในใจที่ทำให้เกิดแรงกดดันมหาศาลว่า เขาได้คบหากับแฟนสาวซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่น เป็นเวลาประมาณ 4 วัน จากนั้นจึงพาแฟนสาวเดินทางมาสัมผัสอากาศหนาวที่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบุรณ์ เพื่อเข้าร่วมงานศพญาติจากฝ่ายหญิงตามประเพณี However เมื่อเดินทางไปถึงกลับถูกญาติฝ่ายหญิงปฏิเสธไม่อนุญาตให้เข้าพักในบ้าน พร้อมสั่งให้เลิกราและเดินทางกลับทันที เหตุการณ์นี้ส่งผลให้นายใหม่เกิดความเครียดและเสียใจอย่างยิ่ง ก่อนจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลวังโป่งเพื่อพบแพทย์รักษาอาการโรคลมชัก และพยายามโทรศัพท์ติดต่อกับแฟนสาวอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มีผู้รับสาย ทำให้ความเครียดสะสมจนตัดสินใจปีนขึ้นถังน้ำเพื่อหวังจะจบชีวิตลง
ที่น่าจับตามองคือ ประวัติการก่อเหตุของนายใหม่มีความถี่ที่น่าตกใจ เมื่อตรวจสอบพบว่าภายในระยะเวลาไม่ถึง 10 วัน นายใหม่เคยก่อเหตุในลักษณะเดียวกันมาแล้วถึง 3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567 ที่ปั๊มน้ำมันบริเวณถนนสายเวียงยอง จังหวัดลำพูน โดยครั้งนั้นกู้ภัยทางหลวงลำพูนร่วมกับกู้ชีพเวียงยองและตำรวจเจรจาจนนายใหม่ลงมาจากป้ายและได้รับเงินซื้อตั๋วรถโดยสารพร้อมกับเงินค่าอาหาร 600 บาท หลังจากนั้นนายใหม่ได้เดินทางต่อมายังอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบุรณ์ และปีนขึ้นนั่งบนสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลหล่มสัก อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมเกือบ 20 นาทีจึงช่วยลงมาได้สำเร็จ และได้รับช่วยเหลือค่าตั๋วกลับบ้าน
รูปแบบการก่อเหตุของนายใหม่มีลักษณะซ้ำซ้อนและชัดเจน โดยจุดร่วมของทุกเหตุการณ์คือความพยายามทำร้ายตนเองเพื่อประท้วงหรือแสดงความเสียใจ และทุกครั้งหลังเกิดเหตุผู้เกี่ยวข้องมักจะโทรแจ้งสายด่วน 1669 หรือ 191 เพื่อขอให้หน่วยงานราชการเข้าช่วยเหลือ มักจะจบลงด้วยการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเดินทางกลับภูมิลำเนา ค่าอาหาร หรือค่าที่พักอาศัย เป็นระยะเวลาสั้นๆ ก่อนที่จะเดินทางกลับมาก่อเหตุซ้ำในพื้นที่อื่น เช่น จากลำพูน มาสู่หล่มสัก วังโป่ง และชนแดน ในจังหวัดเพชรบุรณ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเข้าถึงระบบช่วยเหลือทางจิตวิทยาและการดูแลต่อเนื่องอย่างยั่งยืนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียในอนาคต
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