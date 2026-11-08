หนุ่มโพสต์ขอบคุณบุ๋ม ปนัดดา หลังตึกถล่ม พร้อมยืนยันผิดก็ว่าไปตามผิด
หนุ่มรายหนึ่งโพสต์ขอบคุณบุ๋ม ปนัดดา ที่ให้เงินเยียวยา 10,000 บาท หลังเหตุการณ์ตึกถล่ม ชี้ผิดก็ว่าไปตามผิด แต่โซเชียลเห็นต่างสนั่น
ชายหนุ่มรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกขอบคุณ บุ๋ม ปนัดดา เนาวรัตน์ หลังเกิดกรณีวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการกระทำของเธอ โดยระบุว่าตนเองเคยได้รับความช่วยเหลือจากบุ๋มในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดคือเหตุการณ์ ตึกถล่ม
หนุ่มรายนี้ได้แชร์คลิปวิดีโอพร้อมภาพประกอบ ซึ่งมีข้อความแคปชันระบุว่าผิดก็ว่าไปตามผิด โดยเขาอธิบายเพิ่มเติมในคลิปว่าตอนเกิดเหตุตึกสำนักงานตรวจrechnung (สตง.) ถล่ม บุ๋มเป็นเพียงคนเดียวที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือผู้รอดชีวิต โดยมอบเงินให้คนละ 10,000 บาท ทั้งที่ในขณะนั้นเงินเยียวยาจากรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มาถึงผู้ประสบเหตุเลยแม้แต่น้อยAlso read'ไทยภักดี' แถลงการณ์ค้านแจกเงินหมื่นดิจิทัล หวั่นอภิมหาโคตรโกงซ้ำรอยอดีต
รายละเอียดเหตุการณ์และเหตุผลของการโพสต์
ชายหนุ่มระบุชัดเจนว่าในขณะเกิดเหตุเขาไม่ทราบว่าบุ๋ม ปนัดดา คือใคร แต่รู้สึกซาบซึ้งใจที่ยมีใครสักคนเข้าไปช่วยเหลือด้วยน้ำใจบริสุทธิ์ โดยเขาบอกว่าเงินจำนวน 10,000 บาท จากเงินเยียวยาที่พวกเขาได้รับยังไม่มาเลย แต่กลับมีบุ๋มที่เข้ามาช่วยพวกเขาในจังหวะที่มืดมนที่สุด การออกมาโพสต์ในครั้งนี้ของเขาจึงไม่ใช่การปกป้อง แต่เป็นการขอบคุณและต้องการให้กำลังใจตามที่เขาเคยได้รับ
เขาได้กล่าวประโยคสำคัญว่าผิดก็ว่าไปตามผิด ผมแค่ออกมาพูดเพราะเคยมอบชีวิตใหม่ให้อีกครั้งแค่นั้นเอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเขาแยกแยะระหว่างการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดกฎหมาย กับความรู้สึกขอบคุณในน้ำใจส่วนตัวที่มนุษย์มีต่อกัน ในยามที่หมดหวัง
ปฏิกิริยาของโซเชียลมีเดียที่แตกเป็นสองขั้ว
หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็ว ได้เกิดกระแสน้ำท่วมท้นด้วยความคิดเห็นที่แตกเป็นสองขั้วอย่างรุนแรง โดยมีกลุ่มหนึ่งที่มีมุมมองเดียวกับหนุ่มรายนี้ โดยมองว่าหากมีใครทำดีกับเราก็ควรจดจำและขอบคุณ ส่วนการทำผิดก็ว่ากันไปตามกระบวนการ แต่ก็มีกลุ่มเสียงจำนวนมากที่เห็นต่างและตั้งคำถามถึงเหตุผลของการโพสต์
หนึ่งในความคิดเห็นที่ได้รับความนิยมและก่อให้เกิดการถกเถียงคือข้อความที่ระบุว่าหนึ่งหมื่นบาทซื้อคนได้หรือไม่ พร้อมล้อเลียนแนวคิดที่ซับซ้อนของผู้โพสต์ ขณะที่อีกกลุ่มก็ชี้ให้เห็นว่าเงินที่บุ๋มได้รับหรือถือครองอยู่อาจเป็นเงินที่มาจากผู้เสียหาย หรือว่าผู้โพสต์เองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับประโยชน์จากการกระทำที่ผิดกฎหมายของบุ๋ม การยกความดีความชอบในสถานการณ์เช่นนี้จึงดูไม่สอดคล้องกับจริยธรรม
ยังมีเสียงจากมุมมองที่สามที่ยืนยันว่าควรแยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องกฎหมาย โดยบางคนบอกว่าส่วนตัวเขาชื่นชมในสิ่งที่บุ๋มเคยทำดีไว้ แต่ถ้าพูดในมุมกฎหมายก็ต้องยอมรับว่าผิดจริง แต่ทำไมบางคนถึงไม่สามารถแยกสองเรื่องนี้ออกจากกันได้ และยังคงมองในแง่ลบกับการแสดงออกถึงความรู้สึกขอบคุณ
ผลกระทบต่อสังคมและประเด็นที่ควรพิจารณา
กรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างทางความคิดในสังคมไทย regarding การแยกแยะระหว่าง 'หนี้บุญคุณส่วนตัว' กับ 'ความผิดตามกฎหมาย' สำหรับผู้สนับสนุนการโพสต์ พวกเขาเชื่อว่าการแสดงความขอบคุณผู้ที่มีน้ำใจในยามวิกฤตเป็นเรื่องมนุษย์ที่ถูกต้องและควรค่าแก่การยอมรับ แม้ผู้ช่วยนั้นจะเป็นบุคคลที่มีปัญหาทางกฎหมายอยู่ก็ตาม
ในทางกลับกัน สำหรับผู้ไม่เห็นด้วย พวกเขาเห็นว่าบริบทของเหตุการณ์ตึกถล่มและกรณีของธนาคารกรุงไทย (หรือธนาคารเปรี้ยว) มีความเชื่อมโยงกันโดยไม่สามารถแยกจากกันได้ การให้เงิน 10,000 บาท อาจถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเดิมพันหรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเงินที่ไม่บริสุทธิ์ ดังนั้นการขอบคุณจึงดูเหมือนเป็นการบิดเบือนความจริงหรือพยายามล้างภาพลักษณ์ในมุมที่ผิดๆ
สถานการณ์นี้ยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในความคิดเห็นของสาธารณชน แต่สิ่งที่ยังคงค้างคาใจชาวเน็ตจำนวนมากคือการที่สังคมไทยกำลังเผชิญกับภาวะที่ความรู้สึกส่วนตัวและข้อเท็จจริงทางกฎหมายสวนทางกัน และโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ที่ทำให้ความแตกต่างทางมุมมองนี้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนและรุนแรงที่สุดในรอบล่าสุดนี้
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