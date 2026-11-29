หนุ่ม คงกระพัน เปิดใจโดนหลอกบริจาค 50,000 บาท มูลนิธิองค์กรทำดี
หนุ่ม คงกระพัน เผยความในใจหลังบริจาคเงิน 50,000 บาทให้มูลนิธิองค์กรทำดีผ่านบัญชีส่วนตัว ถูกเตือนว่าเงินอาจไม่ได้ถึงมือผู้ประสบภัย พร้อมวางเป้าหมายหากเงินคืนจะนำไปทำบุญต่อ
หนุ่ม คงกระพัน อัจฉริยะ นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง ออกมาเปิดเผยประสบการณ์ส่วนตัวหลังตกเป็นเหยื่อกรณีโอนเงิน บริจาคเงิน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้กับ มูลนิธิองค์กรทำดี ผ่านช่องทางบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดา แทนที่จะเป็นบัญชีองค์กรอย่างเป็นทางการ โดยเจ้าตัวยอมรับว่ารู้สึกเสียใจอย่างที่สุด并非เพราะตัวเงินเอง แต่เป็นการเสียใจที่เจตนาดีในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติกลับถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
บทเรียนราคาแพงจากการไว้วางใจ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี 2567 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดปัญหาน้ำท่วมรุนแรง ในขณะนั้นหนุ่ม คงกระพัน ต้องการบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท จากเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากเห็นข่าวแล้วอยากไปช่วยในพื้นที่แต่มีภาระหน้าที่และการขาดแคลนทีมช่วยเหลือจึงตัดสินใจโอนเงินผ่านเครือข่ายสื่อและอินฟลูเอนเซอร์Also readSigenergy จัดใหญ่ “Thailand Powering Future Summit 2026” ชูแนวคิด “ติดตั้งโซลาร์วันนี้ เพิ่มแบตเตอรี่ภายหลัง” รับกระแสโซลาร์ภาคประชาชน
หนุ่ม คงกระพัน เล่าว่าในช่วงแรกไม่ได้มีความคิดที่จะแจ้งความดำเนินคดีใดๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะเชื่อมั่นในภาพลักษณ์และความจริงใจของกลุ่มบุคคลดังกล่าว แต่เมื่อกระแสข่าวและหลักฐานต่างๆ ถูกเปิดเผยออกมาอย่างกว้างขวาง ทำให้ได้รับคำแนะนำจากหลายฝ่ายว่าควรดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเป็นอุทาหรณ์ จึงได้มอบอำนาจให้ ทนายแก้ว เดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
สำหรับจำนวนเงิน 50,000 บาทที่โอนไปนั้น ถือเป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยสำหรับเจ้าตัวแม้จะไม่ได้ร่ำรวยก็ตาม แต่มีความตั้งใจอย่างมากที่จะแบ่งปันความช่วยเหลือให้กับชาวบ้าน โดยก่อนหน้านี้เคยร่วมบริจาคให้กับหลายมูลนิธิเช่นกัน ซึ่งกรณีของมูลนิธิองค์กรทำดีนี้เจ้าตัวมีสลิปการโอนเงินยืนยันชัดเจนว่าโอนเข้าบัญชีระบุชื่อ คุณปนัดดา ซึ่งเป็นบุคคลที่ติดต่อประสานงานโดยตรง
รายละเอียดเส้นทางการเงินและหลักฐานที่เปิดเผย
จุดที่สำคัญที่ทำให้เกิดข้อสงสัยและนำไปสู่การตรวจสอบอย่างละเอียด คือลักษณะของการโอนเงินที่มิใช่การเข้าบัญชีนิติบุคคลของมูลนิธิโดยตรง แต่เป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของบุคคลธรรมดา ซึ่งตอนนั้นคุณบุ๋ม ผู้ประสานงานได้แนะนำว่าให้โอนเข้าบัญชีนี้เพราะสะดวกที่สุดในการจัดการช่วยเหลือ
หนุ่ม คงกระพัน เผยว่าตอนแรกไม่ได้อึกอักใจในเรื่องการโอนเข้าบัญชีส่วนตัว เพราะเชื่อใจในคำบอกเล่าว่ามูลนิธิเพิ่งเปิดกิจการมาได้ไม่นาน จึงยังไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งเจ้าตัวเข้าใจข้อจำกัดทางกฎหมายเรื่องนี้ดี จึงไม่เกิดการตรวจสอบหรือขอเอกสารยืนยันเพิ่มเติมในขั้นแรก
ความไว้วางใจนี้เกิดจากการมองเห็นการทำงานในพื้นที่จริงๆ ของกลุ่มบุคคลดังกล่าวที่มีสื่อและอินฟลูเอนเซอร์คอยติดตามรายงานสถานการณ์ จึงทำให้เชื่อว่าเป็นกลุ่มทำงานอาสาสมัครที่จริงใจ แต่เมื่อมีการแถลงข่าวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและ นายกรรชัย กำเนิดพลอย นำเสนอเส้นทางการเงินและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ก็เริ่มปรากฏความผิดปกติที่ขัดแย้งกับคำบอกเล่าก่อนหน้านี้
มุมมองต่อสถานการณ์และแผนการในอนาคต
เมื่อได้เห็นหลักฐานเส้นทางการเงินที่ตำรวจชี้แจงว่ามีการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หนุ่ม คงกระพัน อธิบายความรู้สึกของตัวเองว่าใจสลายและอกหักมาก ไม่ใช่เพราะเสียดายเงินค่าเครื่องดื่มหรือของใช้ส่วนตัว แต่เป็นความเจ็บปวดแทนคนไทยที่มีน้ำใจที่บริสุทธิ์กลับถูกฉกฉวยโอกาส
เขาได้โพสต์บทกลอนแสดงความรู้สึกในช่วงแรกของการรับฟังข่าวดังกล่าว โดยยืนยันว่าไม่ได้อิจฉาริษยาหรือโกรธเคือง แต่รู้สึกสงสารและเข้าใจสถานการณ์ครอบครัวของคุณบุ๋มที่เคยบอกว่ามีปัญหาส่วนตัว แต่เมื่อข้อมูลความจริงปรากฏชัดก็เริ่มตระหนักว่ามีความคลาดเคลื่อนในเรื่องราวที่นำเสนอ
ในประเด็นเรื่องสิทธิในการเรียกคืนเงิน หนุ่ม คงกระพัน บอกว่าหากกระบวนการทางกฎหมายสามารถอายัดหรือยึดคืนเงินมาได้นั้น ไม่คาดหวังว่าจะได้คืนทั้งหมดเพราะเชื่อว่ามียอดบริจาคจากผู้แจ้งความเป็นจำนวนมากที่รอการคืนเงิน แต่หากมีเงินจำนวน 50,000 บาทนี้กลับคืนมา จะไม่นำไปใช้บริโภคส่วนตัว
instead of personal use, he announced a clear commitment to redirect these funds. He stated that if the money is returned, every baht will be donated again to charitable causes to help others continue the chain of kindness. This decision reflects his belief that helping those in more urgent distress should be prioritized, and he is open to receiving whatever portion is legally recoverable.
ข้อแนะนำในการบริจาคเพื่อป้องกันปัญหา
หลังจากเหตุการณ์นี้ หนุ่ม คงกระพัน ยอมรับว่าประสบการณ์นี้เป็นบทเรียนราคาแพงที่ทำให้เขาต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการให้ทานหรือการบริจาคเงินอย่างมาก โดยจะทำการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลมากขึ้น ไม่เชื่อแค่ภาพลักษณ์ภายนอกหรือหน้าที่การงานเท่านั้น
เขาแนะนำว่าสังคมไทยที่มีน้ำใจสูงควรใช้สติและวิจารณญาณให้มากขึ้นในการบริจาคเงินในยุคปัจจุบัน ควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือกลุ่มผู้รับบริจาคให้ดีก่อนการโอนเงิน เพื่อไม่ให้เจตนาดีกลายเป็นการสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่ชอบธรรม
สำหรับแนวทางในการช่วยเหลือปัจจุบัน หนุ่ม คงกระพัน เผยว่าหากต้องการช่วยเหลือจะเลือกวิธีการโอนตรงเข้าไปยังบัญชีของชาวบ้านหรือกลุ่มอาสาสมัครที่ต่อสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและขยะพิษโดยตรง เพื่อความมั่นใจว่าความช่วยเหลือจะไปถึงจุดที่ต้องการอย่างแท้จริงและโปร่งใส
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