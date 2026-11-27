หนุ่ม กรรชัย และ ดร.ธนกฤต เข้าพบดีเอสไอ ยืนยันความบริสุทธิ์ใจกรณีโอนเงินช่วยเหลือมูลนิธิ
หนุ่ม กรรชัย และ ดร.ธนกฤต เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมยื่นเอกสารแสดงความบริสุทธิ์ใจ กรณีโอนเงินผ่านบัญชี น.ส.พิมพิมล เข้ามูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้
เมื่อเวลา 18.20 น. ของวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายภูดิท กำเนิดพลอย หรือที่รู้จักกันในชื่อ " หนุ่ม กรรชัย" พร้อมด้วย นายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ได้เดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี อาคาร C ของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ซึ่งตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ทั้งสองท่านได้เปิดเผยรายละเอียดภายหลังเสร็จสิ้นการให้ถ้อยคำ โดยระบุว่าตนเองได้นำเอกสารสำคัญมายื่นเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคเงินและการโอนผ่านบัญชีของนางสาวพิมพิมล เข้าไปยังมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวชาวเมียนมาผู้เสียหายจากเหตุสาดน้ำกรดเมื่อปี 2567
ความบริสุทธิ์ใจในการให้ถ้อยคำและหลักฐาน
นายภูดิท หรือ หนุ่ม กรรชัย ได้ชี้แจงว่ากระบวนการสอบถามของเจ้าหน้าที่ดีเอสไอในวันนี้ เน้นไปที่เรื่องของการโอนเงินช่วยเหลือเป็นหลัก โดยเจ้าหน้าที่ไม่มีการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางการเงินที่อาจเชื่อมไปยังการซื้อขายทองคำหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่อาจมีความซับซ้อนกว่าที่ปรากฏในเบื้องต้น ซึ่งทั้งสองท่านยืนยันว่าตนเองพร้อมที่จะกลับมาชี้แจงและนำเสนอพยานหลักฐานเพิ่มเติม หากทางเจ้าหน้าที่ต้องการรายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในภายหลังAlso readBYD–เรเว่ เซ็น MOU กับ SCGJWD ศึกษารถขนส่งไฟฟ้า
ด้านการเข้าพบพนักงานสอบสวนในครั้งนี้ ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ได้แสดงความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับรายละเอียดของคดีที่มีลักษณะน่าประหลาดใจ โดยเน้นย้ำไปที่ประวัติและสถานะทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่าง นางสาวพิมพิมล ซึ่งปรากฏชื่อเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัทขนาดใหญ่ทั้งที่มีประวัติการทำงานในร้านสะดวกซื้อ และสามีที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่กลับมีชื่อเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งทั้งสองคนมองว่าเป็นจุดที่น่าสงสัยและแตกต่างจากภาพลักษณ์ภายนอกอย่างสิ้นเชิง
สถานะทางกฎหมายของนางสาวพิมพิมลที่ถูกตั้งข้อสังเกต
ประเด็นสำคัญที่ได้รับความสนใจในวงกว้างคือความขัดแย้งระหว่างภาพลักษณ์สาธารณะกับสถานะทางกฎหมายของ นางสาวพิมพิมล ซึ่งปรากฏชื่อเป็นเจ้าของบริษัทขนาดใหญ่ ในขณะที่ชีวิตประจำวันดูเรียบง่าย นอกจากนี้ สามีของเธอยังมีตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ทั้งที่ประกอบอาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง สถานการณ์นี้ถูกกล่าวถึงว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับผู้ที่ติดตามคดี เพราะบ่งชี้ถึงความซับซ้อนของโครงสร้างบริษัทและเส้นทางการเงินที่อาจไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอย่างครบถ้วน
ทั้งนี้ การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นชี้ให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างอาชีพที่ทำกับทรัพย์สินหรือหุ้นส่วนในธุรกิจ ซึ่งอาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขความปริศนาของคดีดังกล่าว โดยทั้งสองท่านยืนยันว่าข้อมูลที่ปรากฏเป็นเพียงข้อเท็จจริงทางทะเบียนบริษัทและประวัติการทำงานที่หาได้ง่าย แต่ความเชื่อมโยงว่าเงินที่โอนไปนั้นถูกนำไปใช้ในงานกุศลจริงหรือไม่หรือถูกนำไปใช้ในช่องทางอื่น ยังคงเป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
ทิศทางคดีและลำดับความสำคัญในการสอบสวน
เมื่อมีการสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อ นายกันจอมพลัง หรือกรณีมูลนิธินี้หลังจากผ่านไป 4 ปี หนุ่ม กรรชัย ได้แสดงความคิดเห็นว่าสถานการณ์ต่าง ๆ ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและบริบทของสังคมที่ไม่ได้คงที่เหมือนเดิม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวและการยอมรับต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง
สำหรับลำดับความเร่งด่วนในการดำเนินคดีระหว่างคดีเว็บพนันกับคดีมูลนิธิ ดร.ธนกฤต ชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่จะพิจารณาและดำเนินการคดีใดก่อนตามความเรียบร้อยของหลักฐานที่มี โดยไม่มีการกำหนดลำดับความสำคัญไว้ล่วงหน้าอย่างตายตัว แต่จะยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายเป็นหลัก
ทั้งนี้ การพิจารณารับคดีใด ๆ เข้ามาเป็นคดีพิเศษ จะต้องผ่านการพิจารณาตามหลักการของมาตรา 21 (2) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งต้องดูว่าคดีนั้นมีความซับซ้อน มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก หรือเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ จึงจะมีความเหมาะสมที่จะดึงอำนาจการสอบสวนเข้ามาอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษโดยตรง
ในขั้นตอนถัดไป หลังจากนี้ทั้งสองท่านอาจต้องเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกระบวนการสอบสวนเพิ่มเติมหากมีคำถามหรือต้องการตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติม โดยกระบวนการทั้งหมดนี้จะดำเนินไปตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนที่สุดสำหรับประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคดีนี้
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